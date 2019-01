Darbar custodian meets Pervaiz

LAHORE: Darbar Hazrat Baba Farid Ganj Shakkar, Pakpattan, Sajjada Nasheen Dewan Usman Farid Chishti and PTI ticket holder for PP-190 Rao Hammad Aslam called on Punjab Assembly Speaker Choudhry Pervaiz Elahi here on Tuesday. Dewan Peer Usman Farid presented the gift of Chaddars to Pervaiz Elahi, Choudhary Shujaat Hussain and Moonis Elahi.