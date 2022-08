President confers military awards on Independence Day

ISLAMABAD: The President of Pakistan has pleased to grant the military awards to the officers and soldiers of Pakistan Army, Navy and Air Force which include two Sitara-i-Basalat, 68 Tamgha-i-Basalat, 33 Imtiazi Asnad, 68 COAS Commendation Cards, 22 Hilal-i-Imtiaz (Military), 102 Sitara-i-Imtiaz (Military) and 130 Tamgha-i-Imtiaz (Military), reported local media.

Following officers have been conferred with Sitara-i-Basalat:

Maj Shujaat Hussain (Shaheed), Baloch and Capt Muhammad Bilal Khalil (Shaheed), AMC GDMO.

Following officers and men have been conferred with Tamgha-i-Basalat:

Local Brig Aamir Naveed Hussain, T.Bt & Bar SI(M), CMI, Capt Syed Haider Abbas (Shaheed), SSG, Capt Muhammad Saad Bin Amir (Shaheed), Arty, SM Sher Muhammad (Shaheed), Sind, SM Muhammad Aslam (Shaheed), FC Bln (N), Sub Safdar Hayat (Shaheed), FF, N/Sub Zubaid Ali (Shaheed), Sind, N/Sub Shahid Ullah (Shaheed), FC Bln (S), Hav Zahid Gul (Shaheed), FC KP (S) and Hav Muhammad Nazir Khan(Shaheed), FC Bln (S). Hav Ayat Ullah (Shaheed), FF, Hav Muhammad Munawar (Shaheed), FF, Hav Muhammad Ishaq (Shaheed), FC KP (S), Hav Sohail Iqbal (Shaheed), Sind, L/Hav Abdul Hanan (Shaheed), NLI, Nk Zain Ul Abadin (Shaheed), FC Bln (S), Nk Noor Mar Jan (Shaheed), FC KP (S), Nk Khalil Ullah (Shaheed), FC KP (S), Nk Sona Khan (Shaheed), Punjab, Nk Rehman Ullah (Shaheed), FC KP (S), Nk Tahir Rasool (Shaheed), FC Bln (S), Nk Inayat Ullah (Shaheed), FC Bln (S), Lnk Arif Ullah (Shaheed), FC KP (S), Lnk Wahid Ali (Shaheed), FC Bln (S), Lnk Riaz Khan (Shaheed), FC KP (S), Lnk Zahid Ahmad (Shaheed), Punjab, Lnk Ali Ghulam (Shaheed), Sind, Lnk Muhammad Aslam (Shaheed), FC Bln, Lnk Wali Rahman (Shaheed), FC KP (S), Lnk Babar Hafeez Asim (Shaheed), FC Bln (S), Lnk Abdul Majeed (Shaheed), FC KP (S), Lnk Liaqat Iqbal (Shaheed), FC Bln (S), Lnk Muhammad Fahad (Shaheed), FC KP (S), Sep Tanveer Ahmed (Shaheed), FC KP (S), Sep Muhammad Sohail (Shaheed), FC KP (S), Sep Muhammad Khalid (Shaheed), FC KP (S), Sep Saif Ullah (Shaheed), FC KP (S), Sep Ilyas Khan (Shaheed), FC KP (S), Sep Muhammad Ramzan (Shaheed), FC KP (S), Spr Shabeer Ali (Shaheed), Engrs, Sep Shakir Ullah (Shaheed), FC KP (S), Sep Muhammad Khudadad (Shaheed), Punjab, Sep Nisar Ahmed (Shaheed), SSG, Sep Zafar Mahmood Khan (Shaheed), FF, Sep Qaisar (Shaheed), FF, Sep Farhan (Shaheed), FF, Sep Zaka Ullah (Shaheed), FF, Sep Shoukat Ali (Shaheed), FF, Sep Farid Ullah (Shaheed), FF, Sep Shuaib Hassan (Shaheed), FF, Sep Muhammad Sheraz (Shaheed), FF, Sep Waqas Ahmed (Shaheed), FF, Sep Miskeen Ali (Shaheed), Sind, Sep Meer (Shaheed), Sind, Sep Muhammad Ilyas (Shaheed), Sind, Sep Muhammad Qaiser (Shaheed), Baloch, Sep Imran Khan (Shaheed), Baloch, Sep Muhammad Aamir Iqbal (Shaheed), AK, Sep Umer Yaqoob (Shaheed), SSG, Sep Rohail Hussain Ali (Shaheed), AK, Sep Muhammad Naveed Umar (Shaheed), FC Bln (S), Sep Ghafoor Jan (Shaheed), FC KP (S), Sep Mudassir Muhammad (Shaheed), FC KP (N), Sep Jamshid (Shaheed), FC KP (N), Sep Hidayat Ullah (Shaheed), FC KP (N), Sep Muhammad Ramzan (Shaheed), FC Bln (S), Sep Farzand Ali(Shaheed), FC Bln (S) and Soldier Clk Sabir Iqbal, FC Bln (S).

Following officers and men have been conferred with Imtiazi Sanad:

Maj Gen Azhar Waqas, Punjab, Brig Khurram Shahzada, SI(M), Punjab, Lt Col Atif Aslam, Sigs, Lt Col Muhammad Nauman Ahmed, Avn, Lt Col Salman Tariq, Punjab, Lt Col Scamoail Ahmed, EME, Maj Zaheer Abbas, Avn, Maj Muhammad Anwar Kamal Bhutta, Baloch, Maj Malik Muhammad Subhal Rehman, FF, Maj Syed Arslan Haider, Punjab, Capt Suder Hussain, Arty, Capt Muhammad Hussain Iqbal, FF, Capt Suleman Khan, FF, Capt Hassan Ali, FF, Lt Muhammad Ahmed, Punjab, Sub Munir Ahmed, FC Bln (N), Hav Zamir Gul, FC KP (S), NK Gnr Khalid Hussain, Arty, Sep Muhammad Yasin, Engrs, Spr Muhammad Idrees, Engrs, Sep/Clk(U) Muhammad Usman, Baloch, CDT-I Barkat Ali, Navy, Group Captain Faisal Ul Rehman, GD(P), Air Force, Group Captain Abbas Ali Shah, GD(P), Air Force, Group Captain Nofal Zabeeh, GD(P), Air Force, Wing Commander Wajahat Abdullah Syed, GD(P), Air Force, Wing Commander Muhammad Hassan Tufail, GD(P), Air Force, Group Captain Ali Javed, Engg, Air Force, Group Captain Muhammad Irfan Rafiq, Engg, Air Force, Group Captain Mujahid Mohsin, Engg, Air Force, Wing Commander Usman Rafique, Engg, Air Force, Group Captain Muhammad Shakeel, AD, Air Force and Group Captain Waqar Ali Khan, Log, Air Force.

Following officers and men have been conferred with COAS Commendation Cards:

Brig Muhammad Abdul Aziz, CMI, Brig Atif Rafique, Baloch, Lt Col Khalid Iqbal, CMI, Lt Col Syed Faisal Ali Shah, FF, Lt Col Ihtasham Sattar, FF, Lt Col Suleman Banaras Malik, Engrs, Lt Col Yasrab Ali Shah, CMI, Lt Col Khuldoon Bin Nazeer, CMI, Lt Col Muhammad Zain Ul Abideen, FF, Lt Col Umar Sher Yar, CMI, Lt Col Imran Ahmed Khan, CMI, Lt Col Syed Umer Mehmood, EME, Lt Col Jamshed Khan, SSG, Maj Syed Waqar Hussain Shah, AC, Maj Hafeez Ullah, CMI, Maj Syed Mohsin Ali, EME, Maj Abdul Sabir, Sind, Maj Burhan Rabbani, CMI, Maj Faisal Ayoob, FF, Maj Waleed Bashir, ICTO, Maj Naqash Ali Khan, Punjab, Maj Muhammad Jamil, EME, Maj Muhammad Sohail Bandgi Jhandeer, MF, Capt Muhammad Tayyab Khalil, Sind, Capt Muzammil Imdad, CMI, Capt Muhammad Faizan, Punjab, Capt Ihtisham Riyaz, AK, Capt Iftikhar Ahmed, SSG, Capt Muhammad Moeed Haider Shafiq, AC, Capt Muhammad Ayaz, SSG, Capt Muhammad Bilal, Punjab, Capt Muhammad Hamza Taqi, Punjab, Capt Nouman Alam Malik, FF, Lt Sumair Sharif, Punjab, N/Sub Muhammad Ishtiaq, Engrs, N/Sub Shafi Ullah Khan, FF, N/Sub Barkat Ali, Sind, N/Sub Dais Muhammad, CMI, N/Sub Ghazi Ur Rehman, FC KP (S), Hav Qasim Khan, FC KP (S), Hav Rehmant Ullah, FC Bln (N), Hav Ihsan Ullah, CMI, Hav Shoaib Ahmed, EME, Hav Rafi Ullah, EME, L/Hav Abdul Majid, Punjab, Nk Zia Mustafa, EME, Nk Umer Zaman, FC KP (S), Nk Shafeeq Ahmed, FC Bln (S), Nk Muhammad Yaseen, FC Bln (S), Nk Shahid Ur Rehman, FC Bln (N), Lnk Khadim Ali, FC KP (S), Lnk Muhammad Ajmal, Punjab, Lnk Adress Masih, Engrs, Lnk Muhammad Bilal, FC Bln (S), Lnk Abdul Mehmood, FC Bln (S), Lnk Muzamil Hussain, FC Bln (S), Sep Abdul Sattar, Punjab, Sep Zaheer Hussain Shah, AK, Sep Muhammad Atif, FC KP (S), Sep Waqas Mehmood, FF, Sep Sadi Ahmed, Sind, Sep Muhammad Nawaz, FF, Sep Muntazir Shah, FC Bln (S), Sep Muhammad Danish, SSG, Sep Afsar Ali, SSG, Sep Raza Khan, SSG and Sep Muhammad Arshad Khan, FC Bln (N).

Following officers have been conferred with Hilal-i-Imtiaz (Military):

Maj Gen Khurram Nisar, TI(M), TSO, Maj Gen Adil Rehmani, T Bt, FF, Maj Gen Muammad Hasan Khattak, FF, Maj Gen Muhammad Shuja Anwar, Arty, Maj Gen Majid Jahangir, Punjab, Maj Gen Azhar Waqas, Punjab, Maj Gen Asif Mahmood Goraya, AD, Maj Gen Akif Iqbal, Punjab, Maj Gen Rashid Mahmood, AC, Maj Gen Muhammad Irfan, Punjab, Maj Gen Dilawar Khan, Arty, Maj Gen Abdul Moeed, AC, Maj Gen Qamar Un Nisa Choudhry, AMC Spec, Maj Gen Irfan Ali Mirza, AMC Spec, Maj Gen Muhammad Rafiq Zafar, AMC Spec, Maj Gen Muhammad Suhail Amin, AMC Spec, Maj Gen Muhammad Aleem, HCA, Rear Admiral Muhammad Sohail Arshad, SI(M), Navy, Rear Admiral Salman Ilyas, SI(M), Navy, Air Marshal Chaudhary Ahsan Rafiq, GD(P), Air Force, Air Marshal Waqas Ahmed Sulehri, GD(P), Air Force, and Air Vice Marshal Salman Abbas Shah, Engg, Air Force.

Following officers have been conferred with Sitara-i-Imtiaz (Military):

Brig Imran Iqbal, Punjab, Brig Syed Imran Akhtar, ICTO, Brig Zeeshan Faisal Khan, GL, Brig Salman Majeed, PhD, TSO, Brig Rafaqat Islam, AEC, Brig Faisal Nawaz Junjua,ICTO, Brig Muhammad Zafar Iqbal, EME, Brig Ahsan Mahmood Kayani, AD, Brig Muhammad Nadeem Aslam, Punjab, Brig Nazir Hussain, Baloch, Brig Shahid Iqbal Malik, AK, Brig Tabish Sajjad, Arty, Brig Hashim Ali Khan, Arty, Brig Nadeem Akhter Hussain, Punjab, Brig Waqar Hyder Akber, Sigs, Brig Ch Jehanzeb Murtaza, AC, Brig Irfan Iftikhar, Sind, Brig Zafar Iqbal, Engrs, Brig Muhammad Imran Shafi, Arty, Brig Tamour Daud Khan, AC, Brig Sohail Ahmad, Arty, Brig Munir Ahmad Asad, AK, Brig Shahzad Akram, AK, Brig Muhammad Ameen Khan, Sind, Brig Muhammad Rashid Minhas, Baloch, Brig Ghufran Hameed, AC, Brig Aftab Rameez, AK, Brig Muhammad Tariq Mehmood, ASC, Brig Sheikh Adeel Khaliq, ASC, Brig Haider Ali, ASC, Brig Khawar Zafar, Arty, Brig Mohammad Kamran Afsar, Ord, Brig Rizwan Afzal Malik, Sind, Brig Emran Aziz, ASC, Brig Mumtaz Ali, AD, Brig Muhammad Kashif Butt, Baloch, Brig Manzer Javed, Baloch, Brig Aamir Ali Qureshi, CMI, Brig Kashif Ijaz Chaudhry, Arty, Brig Tamsil Daud, ICTO, Brig Khan Amjad Azad, FF, Brig Baber Zafar Khan Niazi, Arty, Brig Naseem Ahmed, AD, Brig Naeem Fakhar Malik, Baloch, Brig Mumtaz Ahmad Raja, Ord, Brig Abdul Majid Manzoor, AC, Brig Muhammad Umar Hayat, ASC, Brig Saeed Haroon, EME, Brig Shoaib Ahmed, AMC Spec, Brig Gulnaz Ahmad, HCA, Brig Imtiaz Alam Shah, HCA, Brig Aamir Waheed Butt, AMC Spec, Brig Iram Lehrasab, HCA, Brig Syed Gulzar Ali Bukhari, ADC, Col Kashif Amin AC, Col Muhammad Imran Ashraf, Arty, Col Muhammad Aqib, Arty, Col Farhat Naeem Ahmed, Arty, Col Mubasher Hussain, Arty, Col Tabassum Bashir, AD, Col Muhammad Sohail Ashraf, AD, Col Muhammad Usman Naseem, Engrs, Col Arshad Ali Farooqi, Sigs, Col Ishtiaq Ur Rehman, Sigs, Col Muhammad Tahir, FF, Col Tashbi Ul Hasan, Punjab, Col Saeed Ahmed Bhatti, Punjab, Col Syed Ali Raza Shah, Baloch, Col Mazhar Hussain, Sind, Col Shaukat Hayat, Baloch, Col Irfan Rustam, FF, Col Waqar Ahmad, AK, Col Yasser Mukhtar, Baloch, Col Shahid Hussain Tirmizi, NLI, Col Asim Rasool, Punjab, Col Abbas Haider, FF, Col Gulab Khan, ICTO, Commodore Amir Hanif, Navy, Commodore Farooq Iqbal Khan Khattak, Navy, Commodore Sharjeel Iftikhar, Navy, Commodore Syed Talat Hussain, Navy, Air Commodore Sajjad Noori, GD(P), Air Force, Air Commodore Muhammad Asim Rana, GD(P), Air Force, Air Commodore Syed Inam Ullah, GD(P), Air Force, Air Commodore Zeeshan Saeed, GD(P), Air Force, Air Commodore Noman Khalil , GD(P), Air Force, Air Commodore Sohail Ajaib, GD(P), Air Force, Air Commodore Ahsan Yousaf, GD(P), Air Force, Air Commodore Hassan Faisal, GD(P), Air Force, Air Commodore Muhammad Asim, GD(P), Air Force, Air Commodore Omer Rasheed, GD(P), Air Force, Air Commodore Syed Babar Ali Shams, Engg, Air Force, Air Commodore Adnan Latif Mughal, Engg, Air Force, Air Commodore Salman Ahmad Malik, Engg, Air Force, Air Commodore Tauseef Ur Rehman, Engg, Air Force, Air Commodore Abdul Mateen, Engg, Air Force, Air Commodore Ali Ata Ahsan, Engg, Air Force, Air Commodore Sajid Rashid, AD, Air Force, Air Commodore Muhammad Farooq, AD, Air Force, Air Commodore Armughan Haider, AD, Air Force, Air Commodore Maqsood Akhtar, A&SD, Air Force, and Air Commodore Asad Naeem, A&SD, Air Force.

Following officers have been conferred with Tamgha-i-Imtiaz (Military):

Lt Col Sajid Qayyum, AC, Lt Col Shahid Imran Tarar, AC, Lt Col Muhammad Bilal, AC, Lt Col Muhammad Tahir, AC, Lt Col Iftikhar Muhammad Fazal, AC, Lt Col Faisal Saeed, Arty, Lt Col Muhammad Kashif Nazir, Arty, Lt Col Muhammad Salik Siddiqui, Arty, Lt Col Muhammad Nadeem Irshad, Arty, Lt Col Abdul Hameed, Arty, Lt Col Muhammad Usman Khalid, Arty, Lt Col Navid Ahmad Khan, Arty, Lt Col Muhammad Rizwan Baig, Arty, Lt Col Ahmad Raza Khan, Arty, Lt Col Iftikhar Ali, Arty, Lt Col Mansoor Elahi, Arty, Lt Col Muhammad Talha Jamal, Arty, Lt Col Javid Akbar, AD, Lt Col Muhammad Naeem Yousaf, AD, Lt Col Rab Nawaz, AD, Lt Col Muhammad Babar Nazar, Engrs, Lt Col Abdur Rehman, Engrs, Lt Col Tariq Farooq, Engrs, Lt Col Safwan Nawaz, Engrs, Lt Col Muhammad Ahmad, Engrs, Lt Col Imtiaz Zafar, Engrs, Lt Col Ali Raza, Engrs, Lt Col Waqar Haider, Engrs, Lt Col Nasir Mehmood, Sigs, Lt Col Kashif Ijaz, Sigs, Lt Col Asad Ullah Amir Sadiq, Sigs, Lt Col Jawad Riaz, Sigs, Lt Col Ahmad Usman, Sigs, Lt Col Imran Ghafoor, Sigs, Lt Col Naeem Iqbal, Punjab, Lt Col Muhammad Waqar Nawazish, Punjab, Lt Col Muhammad Pervez, Baloch, Lt Col Sohail Khan, Baloch, Lt Col Faraz Wali Khan, Baloch, Lt Col Muhammad Arif, Baloch, Lt Col Iftikhar Hussain, Baloch, Lt Col Azmat Abbas Khan, Baloch, Lt Col Sheikh Raheel Nisar, Baloch, Lt Col Khalid Yousuf, Baloch, Lt Col Naveed Waqas, Baloch, Lt Col Muhammad Ikram, Baloch, Lt Col Abdul Naeem Khan Bangash, FF, Lt Col Muhammad Tufail, FF, Lt Col Shazad Younas, T Bt, FF, Lt Col Mohsin Ali, FF, Lt Col Kashif Malik, FF, Lt Col Syed Ali Adnan Hasni, AK, Lt Col Farrukh Ikram, AK, Lt Col Waseem Abbas, AK, Lt Col Ali Madad, AK, Lt Col Jawad Hafeez, T Bt, AK, Lt Col Muhammad Qaisar Gill, Sind, Lt Col Sikandar Hayat, Sind, Lt Col Rizwan Akhtar, Sind, Lt Col Naveed Zaffar Abbasi, Avn, Lt Col Irfan Aslam, S Bt, Avn, Lt Col Khurram Rasool, Avn, Lt Col Farhan Azam Ghumman, CMI, Lt Col Usman Abou Bakar, CMI, Lt Col Shakeel Ahmad, CMI, Lt Col Khadim Hussain, CMI, Lt Col Attiq Ur Rehman Niazi, CMI, Lt Col Muhammad Ali, CMI, Lt Col Khurram Ali, CMI, Lt Col Aamir Iqbal Khan, CMI, Lt Col Riaz Ul Haq, ASC, Lt Col Zahid Bashir Kiani, ASC, Lt Col Abdul Rahim, ASC, Lt Col Muhammad Asjad Majeed, ASC, Lt Col Usman Khalid Syed, Ord, Lt Col Syed Umer Rizwan Bokhari, Ord, Lt Col Syed Gul Hassan Naqvi, EME, Lt Col Ahsen Nawaz, EME, Lt Col Muhammad Muddasir Ul Hassan, EME, Lt Col Muhammad Murad Tajwar, EME, Lt Col Rizwan Ali Khan, EME, Lt Col Muhammad Jawed Iqbal, TSO, Lt Col Nauman Razzaq, TSO, Lt Col Hamid Ashraf, TSO, Lt Col Rahat Ali, TSO, Lt Col Tahir Iqbal, TSO, Lt Col Muhammad Munawar Khan, AEC, Lt Col Muhammad Ilyas, AEC, Lt Col Muhammad Imran Masod Khan, RV&FC, Lt Col Mohammad Ghani, RV&FC, Lt Col Shah Jehan, JAG, Lt Col Bilal Ajmal, ICTO, Lt Col Syed Asif Hussain, HCA, Lt Col Omar Khan, HCA, Lt Col Sadia Fatima, AMC Spec, Lt Col Humayyun Munir Tarar, AMC Spec, Lt Col Adiba Akhtar Khalil, AMC Spec, Lt Col Syed Naeem Raza Hamdani, AMC Spec, Lt Col Rukhsana Perveen, AFNS, Maj Salman Mazhar, Arty, Maj Sajid, Ord, Maj Faisal Ahmed Khan, AMC GDMO, Maj Sultana Yasmin, AFNS, Maj Rashida Perveen, AFNS, Maj Surriya Saghir, AFNS, Maj Mussarat Bibi, AFNS, Commander Ahmed Saad Bin Usman, Navy, Commander Kabbir Yahya Khan, Navy, Commander Muhammad Atif Khan, Navy, Lt Commander Kamran Javaid, Navy, Lt Commander Faisal Ayub, Navy, Lt Commander Syed M Hasan Rizvi, Navy, Wing Commander Muhammad Talha Saeed, GD(P), Air Force, Wing Commander Fahd Aziz Bin Hadeed, GD(P), Air Force, Wing Commander Muhammad Kashif Iqbal, GD(P), Air Force, Wing Commander Muhammad Asif Bhatti, GD(P), Air Force, Wing Commander Zeeshan Ullah Baryar, GD(P), Air Force, Wing Commander Muhammad Raheel Shaukat , GD(P), Air Force, Wing Commander Hafiz Muhammad Yasar Khan, GD(P), Air Force, Wing Commander Muhammad Usman Khan Niazi, GD(P), Air Force, Wing Commander Bilal Amin, Engg, Air Force, Wing Commander Jamshid Mehdi, Engg, Air Force, Wing Commander Abdullah Qadir Waraich, Engg, Air Force, Wing Commander Aamir Abbas Lashari, Engg, Air Force, Wing Commander S Anwaar Hussain Kazmi, AD, Air Force, Wing Commander Rafat Masood, AD, Air Force, Wing Commander Kashif Bilal Ahmad, A&SD, Air Force, Wing Commander Sumreen Usman, A&SD, Air Force, Wing Commander Zahid Maqbool Ahmad, Log, Air Force, and Wing Commander Muhammad Hamayun Kaleem, Edu, Air Force.