Shoaib, Ahmed to vie for boys’ singles title

ISLAMABAD: It will be an all-Pakistan affair in the boys’ singles final of the Tajammul & Dilawar Abbas Memorial ITF Pakistan Junior Tennis Championships, says a press release.

After registering contrasting victories in the semi-finals on Friday at the PTF Complex, Muhammad Shoaib and Ahmed Kamil advanced to the title decider.

No 2 seed Shoaib got better of Subhan Bin Salik 6-3, 6-0 while fourth seed Ahmed struggled to prevail over top seed Haktan Garayev of Azerbaijan 5-7, 6-3, 6-4.

Earlier, Ahmed won his un­finished quarter-final aga­inst Nepal’s Aryan Giri 7-5, 7-5. In the girls’ singles, Ren Ke won her unfinished semi-final 5-7, 6-1, 6-2 against Billur Gonlusen to set up a showdown with Mina Toglukdemir.

Results: Boys’ singles semi-finals: Muhammad Shoaib bt Subhan Bin Salik 6-3, 6-0; Ahmed Kamil bt Haktan Garayev (Aze) 5-7, 6-3, 6-4.

Girls’ singles semi-finals: Ren Ke (Chn) bt Billur Gonlusen (Tur) 5-7, 6-1, 6-2.

Boys’ doubles semi-finals: Birtan Duran (Tur) & Kerem Ozlale (Tur) bt Min Hung Kao (Tpe) & Araiz Malik (Pak) 6-2, 6-1.

Girls’ doubles semi-finals: Leyla Nilufer Elmas (Tur) & Mina Togl­u­k­demir (Tur) bt Sie Ding Ghai (Mas) & Ren Ke (Chn) 5-7, 6-4 (10-7); Dors Cheraghi (Iri) & Billur Gon­l­u­sen (Tur) bt Amel Sammari (Tun) & Hannah Kaile Shen (HK) 6-3, 6-1.

Girls’ doubles final: Dors Cheraghi & Billur Gonlusen bt Leyla Nilufer Elmas & Mina Toglukdemir 6-4, 7-6(3).