NATIONAL JUNIOR SQUASH: Leading players move into second round

ISLAMABAD: Leading players made it to the second round of the National Junior Squash Championship that began here at the Mushaf Squash Complex on Thursday.

Apart from boys, under-19 girls’ event also started.

Results: Boys’ Under-17 first round: Asad Ullah (PAF) bt M Ahmad (Pb) 11-3, 11-7, 11-2; Khaqan Malik (Pb) bt Ahad Shaukat (Pb) 16-11, 11-8, 9-11, 11-3; Hammad Khan (PAF) bt Subhan Ahmad (Pb) 11-7, 11-3, 11-4; Huzaifa Zahid (PAF) bt Sheraz Akbar (KP) 11-9, 11-8, 11-2; Noor Zaman (PAF) bt Afnan Mudassir (Pb) 11-7, 11-3, 11-3; M Ashab Irfan (Pb) bt Fahad Sharif (KP) 11-1, 12-10, 11-3; Junaid Khan (Pb) bt Aliuddin (Pb)11-1, 11-3, 12-10; Noman (KP) bt Ali Sher (KP) 12-14, 11-8, 11-9, 11-9; Afaq Khan (KP) bt Ammad Ahmad (KP) 8-11, 11-9, 13-11, 11-3; Tayyab Rauf (MCPL) bt Fawad Hussain (KP) 11-8, 11-5, 11-4; Abbas Nawaz (PAF) bt Abdullah Khan (KP) 11-8, 11-0, 1-5; Waleed Khalil (KP) bt Wajih Ullah (KP) 11-6, 11-6, 11-4; Huzaifa Shahid (Pb) bt Mubashar Ali (KP) 11-3, 11-2, 11-4; M Hamza Khan (PAF) bt Talha Iqbal (KP) 11-2, 11-5, 11-0; Khushal Riaz (PAF) bt Abdullah Rasheed (Pb) 11-0, 11-8, 11-3.

Boys’ Under-19 first round: Haris Qasim (Pb) bt Danish (KP) 11-7, 11-2, 11-8; Saqib Iqbal (PAF) bt Hammad Khan (Pb) 11-7, 11-8, 8-11, 15-13; Hamza Sharif (KP) bt Awais Ahmed (KP) 11-1, 11-1, 11-1; Uzair Shaukat (Army) bt Waqar Naeem (Pb) 11-5, 12-10, 11-3; Zeeshan Malik (KP) bt Ahmad Hasham (Pb) 11-9, 11-9, 11-9; Zohair Shahid (Pb) bt Ahmad Hassan (Pb) 11-7, 11-8, 11-9; M Junaid Khan (PAF) bt Awais Malik (Pb) 11-2, 11-2, 11-2; Hassan Raza (Pb) bt M Usman (Pb) 11-5, 11-8, 7-11, 7-11, 11-2; Mohammad Farhan Hashmi (SNGPL) bt M Qasim Norani (KP) 1-4, 11-3, 11-3; Moaz Khan (Pb) bt Ali Jansher (KP) 11-7, 11-4, 11-8; Zeeshan Zeb (KP) bt Abubakar (Pb) 11-1, 11-0, 11-3; Malik Abdul Moiz (Pb) bt Fakhar Zain (Pb) 11-7, 11-9, 11-3; Atif Malik (Pb) bt Arbab Mehran (KP) 10-12, 9-11, 11-8, 11-3, 11-8; Rafi Khan (Sindh) bt Abdul Wajid 11-6, 11-8, 11-8; Naveed Rehman (Sindh) bt M Faraz (Pb) 11-7, 11-7, 11-4.

Girls’ Under-19: Amna Fayyaz (Army) got bye; Sana (KP) bt Kainat (KP) 6-11, 11-7, 11-8, 11-4; Bisma Jahanzeb (Pb) got walk over against Zohra (KP), Sibgha Arshad (Pb) got bye, Komal Khan (Wapda) got bye, Iqra Jahanzeb (Pb) bt Amna Malik (Sindh) 11-9, 11-6, 11-9; Manahil Durrani (Pb) got walk over against Kulsoom (KP), Noor Ul Ain Ejaz (SNGPL) got bye, Zaynab Khan (Sindh) got bye; Hira Aqeel (KP) bt Maira (KP) 8-11, 11-5, 11-9, 11-6; Minahil Aqeel (KP) bt Faseeha (Pb) 11-3, 11-4, 11-2; Nimra Aqeel (KP) got bye; Aiman Shahbaz (SNGPL) got bye; Fajar Hamid (Pb) bt Qatar Ul Nida (Pb) 11-8, 11-2, 11-2; Maryam Malik (Sindh) bt Luiza Aftab (Pb) 11-1, 11-5, 11-1; Fehmina Asim (Sindh) got bye.