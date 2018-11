Huzaifa, Penev to vie for another ITF title

ISLAMABAD: Pakistan’s Huzaifa Abdul Rehman on Thursday set up a second straight final against Bulgaria’s Ivan Penev in the ITF Pakistan Junior Tennis Championships II at the PTF Complex here.

Third seed Huzaifa beat Berk Ulas Enc of Turkey 6-0, 1-6, 6-0 while top seed Penev outplayed Nauman Aftab 6-1, 6-2 in the two semi-finals.

Penev defeated Huzaifa in three sets in the final last Saturday.

Results: Boys’ singles semi-finals: Huzaifa Abdul Rehman (Pak) bt Berk Ulas Enc (Tur) 6-0, 1-6, 6-0; Ivan Penev (Bul) bt Nauman Aftab (Pak) 6-1, 6-2.

Girls’ singles quarter-finals: Meshka-tulzahra Safi (Iri) bt Sara Yigin (Ger) 4-6, 6-2, 6-4.

Girls’ singles semi-finals: Mina Togl-ukdemir (Tur) bt Yiwendan Zhu (Chn) 6-1, 6-3; Nadezhda Khalturina (Rus) bt Meshkatulzahra Safi (Iri) 6-3, 6-2.

Boys’ doubles pre-quarter-finals: Sameer Ahmad & Ahmer Saeed (Pak) w/o Osama Khan (Pak) & Vhima-lshanth Chandramohan (SL); Abdullah Adnan & Ahmad Asjad (Pak) bt Barndon Suryana (Ina) & Hai Truong Vo (Vie) 6-3, 6-3; Ahmed Kamil & Huzaifa Abdul Rehman (Pak) bt Moosa Chaudhry & Zalan Khan (Pak) 6-1, 6-2.

Boys’ doubles quarter-finals: Ivan Penev (Bul) & Arya Roghani (Iri) bt Sameer Ahmad & Ahmer Saeed (Pak) 6-1, 6-0; Abdullah Adnan & Ahmad Asjad (Pak) bt Aryan Ismaeilpourfallahi & Yunes Talavar (IRI) 6-1, 6-2; Berk Ulas Enc (Tur) & Ronan Sahni (Gbr) bt Ahmed Kamil & Huzaifa Abdul Rehman (Pak) 7-6(3), 6-3; Nauman Aftab & Saqib Hayat (Pak) bt Sami Zeb Khan & Subhan Bin Salik (Pak) 6-1, 6-3.

Girls’ doubles semi-finals: Meshkatulzahra Safi (Iri) & Sara Yigin (Ger) bt Donya Ameri & Darya Mostafi (Iri) 6-2, 6-1; Nadezhda Khalturina (Rus) & Mina Toglukdemir (Tur) bt Zoha Asim (Pak) & Yiwendan Zhu (Chn) 6-2, 6-1.