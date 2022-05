Eidul Fitr prayer timings

LAHORE:Following are the Eidul Fitr prayers timings in the provincial metropolis for Fiqh Hanafia. 6:00- Jamia Masjid Sheikha Salim, Link Road Model Town, Jamia Masjid Hassaan Ameer Muawya Road, Rajgarh, Jamia Masjid al-Rehman, Fazal Park Shadbagh, Jamia Haleema Saadia Chauhan Road Islampura.

6:15-Masjid Darussalam Bagh-e-Jinnah, Jamia Masjid Tauheed, Ahle Hadis at Daroghawala, Akari XI all sector mosques.

6:30- Masjid-e-Shuhada Mall Road, Makki Masjid New Anarkali, Jamia Ashrafia Ferozepur Road, Minar-e-Pakistan ground, Jamia Naeemia Garhi Shahu, Masjid Siddiqia DAV hostel, Masjid Sahaba Karam Ravi Road, Jamia Naeemia Garhi Shahu, Ghazi Road Stop, Masjid Amna Lohari Gate, Masjid Sher Rabbani at Miani Sahab, Masjid Shahabuddin Nehra Singhpura, Masjid Faizul Islam Ganpat Road New Anarkali, Markaz Islami Qainchi Chowk, Markaz Al-Madina China Scheme Shadbagh, Masjid Mohammadi Sher Shah Colony, Jamia Masjid Sultani Sultanpura,

6:45- Main road Shadbagh near Tokay Wala Chowk, Chaman Colony Shahdara, Jamia Masjid Shadman, Masjid Dehli Muslim hotel Anarkali, Muslim Masjid Lohari Gate, Jama Masjid Shah Chiragh.

7:00- Masjid Ahle Hadith Chowk Firdaus Market, Jamia Masjid Rizvia, F Block Gulshan Ravi, Jamia Masjid Rehmania, Yusfia, Jamia Masjid Madina, Super Market, Jamia Usmania, Block Number 2, Sector B 2 Township, Jamia Masjid Lahore, General Hospital, Jamia Masjid Bait-ul-Mukarram, Riwaz Garden, Masjid Gulzar-e- Madina, Gujjerpura, Jamia Masjid Rehmania, Kashmir Park, Shahdara, Punjab University New Campus Jamia Masjid, masjid Farooq Azam Sadar Gol Bagh, Masjid Rizwan Ghalib Market Gulberg, All DHA Sectors mosques in Phases I to XII and Rahber.

7:15- Racecourse Park Jail Road, Jamia Masjid Dar-ul-Uloom Madnia, Rasool Park, Multan Road, Masjid Al Feroze Haniafia, Sharif Park, Masjid Shah Gada Railway road, Masjid Shahday Shah Mohni Road, Masjid Ittefaq H Block Model Town, University ground Chauburji, Masjid Khalid Bin Waleed Green Town, Markaz Albadar Mananwala, Moon Market Gulshan Ravi, Markaz Al Madina China Scheme Shadbagh.

7:30- Jamia Masjid DHA Rehbar Phase11, all DHA mosques Phase I to XII, Mansoora Masjid Multan Road, Jamia Masjid Minhaj-ul-Quran, Model Town, Jamia Masjid Dalgaran Chowk, Masjid Data Darbar, Model Masjid Auqaf Shah Kamal, Civic Centre Johar Town, Masjid Tayyaba Hanifia Shadbagh, Masjid Al-Mairaj Garhi Shahu, Shalamar Bagh Car Parking, Masjid Ibrahim Sadiq Chowk Township, Masjid Luqman Rehman Baghbanpura, Masjid Riazul Jannah Awan Town, Masjid Darus Salam Hanjarwal, Masjid Australia Railway station, Masjid Hanafia Ghausia Bhaati Chowk, Jamia Masjid Qadria Rizvia, Auqaf Colony, Nabi Park, Ravi Road, Jamia Masjid Shimla Pahari, Jamia Islamia Hanfia, Habibullah Road, Jamia Masjid Sher Rabbani, Mast Iqbal Road, Madina Masjid, Old Anarkali, Jamia Masjid Haqqania, Qainchee Amar Sadhu, Jamia Masjid Hassaan Bin Sabit, L Block, Sabzazar Scheme, Multan Road, UET ground, Model Town Park, Madressah Taleemul Quran Gulberg II, Jamia Masjid Taj Bagh, Masjid Tauhid Dungi ground Johar Town, Yateem Khana Multan Road, Masjid Farooqia Singhpura, Muhammadi Masjid Maqbool Road Icchra, MC Boys school Kot Khwaja Saeed, Barkat Market New Garden Town, Masjid Khwaja Bihari Upper Mall, Railway HQ ground, Dungi ground Samnabad, Masjid Shaikha Salem Model Town Link Road, Masjid Bagh Wali Shah Alami Chowk, Masjid Mian Ranjha Dil Mohammad Road, Masjid Maulana Roohi Bhaati gate, Darul Uloom Ghausia Ziaul Quran Ghaziabad, Jamia Ghausia Talimul Quran GT road Shahdara, Jamia Faiz Madina Wandala road Shahdara, Masjid Usman F Block Johar Town, Masjid Bilala Larex Colony Mughalpura, Masjid Ghausia Shalimar Road, Masjid Sabria Mustafabad, Masjid Gulzar Mustafa Mustafabad, Masjid Akbar Mughalpura, Masjid Shimla Pahari, Masjid Hanifia Basti Saidan Shah, Masjid Gulzar Madina Wasa Colony, Masjid Hanifia Qasmia P block Gulberg, Baitul Mukarram Riwaz Garden, Jamia Karimia Lohari Gate, 77 Club Abbot Road ground, Masjid Anwarul Mustafa Johar Town, Idara Talimat Islamia Farooq Park Multan Chungi, masjid Kubra Samnabad, Masjid Usmania Nadirabad, masjid Rehmania Ravi Road, Jamia Hanifia Qadria GT Road, Punjab University Mosque QA Campus, Jamia Manzoorul Islamia Saddar, Masjid Alnajam Muslim park Rajgarh, Jama Masjid Faiz Bagh, Masjid Oonchi main bazaar Chah Miran, Noorani masjid Mian Mir, Jamia Nizamia Lohari gate, Masjid Hanifia Ghausia Alamgir Market Shah Alami, Masjid Shah Abul Maalik Lahore Hotel, Masjid Ghausia Malipura, Masjid Khizra Peco Road, Masjid Fazal Block C Dars Baray Mian, Masjid Mohammadi Model Town, Masjid Tauhid Wapda colony Shalamar, Masjid Baba Qutub Shah GT Road, Masjid Chowk Dargran, Ghurki Hospital Jallo More, Masjid Umar Farooq Pindi Rajputan Kot Lakhpat, Masjid Ahle Hadith Loharan Khuh Multan road, Masjid Mohammadi Chungi Amar Sadhu,

7:45- Jamia Masjid Siddiqia, Hanfia, Nuria, Swami Nagar, Masjid Nila Gunbad, Masjid Wazir Khan, Masjid Omni Bus Service Icchra, Masjid Shama Risalat (PBUH) Alfalah Building Mall road, Masjid Imrania Gulberg II, Jamia Masjid Tech society Kanal bank, Children Park L Block Model Town, Masjid Siddiqia Swami Nagar Ghoray Shah, Masjid Amn GT road, Race Course Park, Ghalla Mandi Jallo Mor GT road, Masjid Rehmani J Block Model Town, Jamia Naeemia, Masjid Nusratul Islam Cantt, Jamia Umar Bin Abdul Aziz Firdaus Market, FCC park Gulberg IV, Masjid Mansoora, Multan Road, Masjid Al Rehman Al-Fatah Colony New Shadbagh, Madressa Islamia Canal View society ladies park, Masjid Farogh Islam Lunda Bazaar, Masjid Shah Gohar pir Shalamar Town, Masjid Jamiul Quran Baba Farid Colony, Masjid Hanifia Ghausia Dharampura, Masjid Eidgah Salamatpura, Masjid Al-Badar, Badar Colony, Masjid Ghausia Mohammadia Ghulam Hussain Colony Sherakot Bund Road, Masjid Allah wali Bhagatpura, Masjid Chishtian Mustafabad, Masjid Aulia Allah Bostan Colony, Masjid Hanifia Farooqia Mustafabad, Masjid Moti Gulistan Colony, Masjid Aisha Dubai Park, madressa Talimul Quran Tech Society, Masjid Hanifia Wapda House Chairing Cross, Jamia Farooqia Madina colony Walton Road, Masjid Hamidia Samnabad, Masjid Darbar Pir Makki,

8:00- Sheranwala gate walled city, Jamia Masjid Hanfia, Nurani, Main Bazaar Chungi Amar Sadhu, Jamia Masjid Bab-ul-Jannat, Ata Turk Block, Garden Town, Tech Society Canal Bank, Masjid Riazul Jannah Peco Road, Aitchision College, Minar-e-Pakistan ground.

8:15- Jamia Masjid Liberty Market, Gulberg

8:30- Badshahi Masjid, Jamia Mohammadia Rizvia, Firdous Market, Jama masjid Shah Jamal, Masjid Darbar Mian Mir.

9:00- Masjid Ibrahim Main Gulberg Park, Darul Uloom Haniafia Liberty Market Gulberg, Masjid Al Falah Building Mall Road, Jamia Masjid Aqsa, Shamki Bhattian, Multan Road.

FIQH JAFARIA: 6:30 - Jamia Urwatul Wusqa, masjid Alghadir, Jamia Baqarul Uloom Mughalpura, Sadar Bazar, Masjid Jamkran Batapur, Madresa Madinatul Ilm Karbala Imamia Colony

7:00 Jamia Al-Muntazir Model Town H block, Masjid Sahebuz Zaman Islampura, Masjid Salman Farsi Aziz Colony, Masjid Green Town, Jamia Fatmia Cantt, Ali Park Bhaati gate, Masjid Al-Qaim Canal View, Masjid Haidria Imamia Colony, Masjid Hairi Wasan Pura, Jamia Al Mustafa Pak Arab society, Masjid Al-Hasan Wahdat Colony, Madressa Madinatul Ilm, Shalamar Bagh, Jamia Baqiatullah,

7:30 Masjid Mai Sardaran Chungi Amar Sadhu, Masjid Abu Talib, Talat Park Band road, Imambargah Shahpur Kanjran, Jamia Masjid Kharak Multan road, Bahria town, Ali Masjid Shahdara, Imambargah Dar-e-Batool Sabzazar, D Block Sabzazar Park, Qasr Panjtan Green Town, Masjid Ahle Bait Thokar Niaz Beg, Jafaria Masjid Chhappar stop, Imamia Masjid loco shed, Masjid Imam Ali Ravi Rayon, Jamia Fatima Zohra Amn pura, Masjid Shah Khurasan Neelam Block, Imambargah Aiwan Sadr Harbanspura, Idara Minhajul Hussain Johar town, Imambargah Qasr Hussain Liaqatabad, Jamia Madinatul Ilm Chuhang, Gulshan Abbas Iqbal Town, Masjid Ameer Hamza, Qaumi Markaz Khwajgan,

7:45 Masjid Babul Ilm Nishat colony,

8:00 Jafaria colony Band road, Imambargah Zainabia Babu Sabu, Masjid Arif Hussaini Qainchi ferozepur road, Masjid Al Hasan Batapur, Qasr Batool Shadman, Imamia Masjid Bazar Hakiman, Masjid Ali bin Abi Talib Najaf Colony, Jamia Kareemia Bahria town, Imambargah Khwajgan Mochi Gate, Masjid Hussainia Bhutto Chowk, Qasr-e-Zainab Badami Bagh, Masjid Maryam Ali Razabad, Imambargah Sheikhan, Imambargah Hussainia Chamra mandi, main bazaar Dhup Siri, Washing line Mughalpura, Qasr Abbas Faisal Town, Masjid Imam Sadiq Abbas Shahdara, Jamia Ali Waliullah,

8:15 Gol Bagh wahdat colony, Baitul Huzn,

8:30 Kashana Panjtan Iqbal Park, masjid Zainabia Multan road, Gol Bagh Wahdat colony, Masjid AlQaim Hanjarwal,

9:00 Gulshan Park Mughalpura.