Eidul Azha prayer timings

Islamabad: Following are the Eidul Azha prayer timings in Islamabad and Rawalpindi.

6 a.m.: Jamia Masjid Aqsa F-6/3, Jamia Masjid Ali al-Murtaza G-11/1.

6:15 a.m.: Jamia Masjid Aal-e-Suleman Ghauri Town phase 4, Jamia Masjid Umar bin Khatab, Margalla Town, Jamia Masjid Muhammadi, Jhangi Syedan.

6:30 a.m.: Jamia Masjid Ali al-Murtaza Tarlai, Jamia Masjid Taqwa Athal Chowk Bhara Kahu, Jamia Masjid Saad ibn-e-Abi Waqas Street 41, G-15/1, Jamia Masjid Tayyiba Tarnol railway crossing, Jamia Masjid Riazul Jannah, Nai Abadi Alipur.

6:45 a.m: Jamia Masjid Quba I-8, Jamia Masjid Tayyiba Raja Tikka Khan Mohalla Bhara Kahu, Jamia Masjid Tayyiba Kot Hathial Bhara Kahu, Jamia Masjid Farooq-e-Azam Golra Road H-13.

7 a.m: Faisal Mosque Islamabad, Jamia Masjid Syedna Umaer Farooq Railway Scheme No 7; Jamia Masjid Zahra CDA Colony I-10/1, Islamabad; Jamia Majid anwaar-e-Madina G-13; Jamia Masjid Usman Ghani, G-14/4; Jamia Masjid-e-Shuhada near Jungle Hotel Kashmir Highway Islamabad;Jamia Masjid Babul Islam Chirah, Jamia Masjid Khubaiab Nilore, Jamia Masjid Ghafooria G-11, Jamia Masjid Madni G-11/3, Jamia Masjid Khulafa-e-Rashideen G-9, Masjid Ashraful Uloom near Rawal Dam Chowk, Jamia Masjid Farooq-e-Azam I-9/4, Jamia Masjid Darus Salam G-6, Jamia Masjid Usman Buland Market G-10/1, Jamia Masjid Baitul Salam F-11/1, Jamia Masjid Syedul Anbia Alipur Firash, Jamia Masjid Syeda Ayesha G-13/3, Jamia Masjid Abu Sufyan G-11 Markaz, Jamia Masjid Ameer Hamza F-10/3, Jamia Masjid Khalid Bin Waleed I-8/3, Jamia Masjid Syedina Ismail I-10/3

7:15 a.m: Lal Masjid G-6, Jamia Masjid Muhammdia F-6/4, Jamia Masjid Usman-e-Ghani Tarnol, Jamia Masjid Abu Ayub Ansari G-11 Markaz; Jamia Masjid Gulzar-e-Madina Niaziyaan Islamabad.

7:30 a.m: Darul Uloom Zakaria Tarnol, Jamia Masjid Ibrahim Sohan Garden, Jamia Masjid Ayesha Dhoke Abbasi Tarnol, Jamia Masjid Ibrahim H-8 Graveyard, Jamia Usmania F-11 Markaz, Jamia Masjid Makka Town Tarnol, Jamia Masjid Diwan Umar Farooq F-10 Markaz, Jamia Masjid Abuzar Hammad Railway Carriage Factory Colony, Markazi Jamia Masjid Jamia Qasmia F-7/4; Jamia Masjid Ziaul Mustafa G-14/4 Islamabad; Jamia Masjid Anwaar-e-Madina Dhoke Khokraan, G-14 Islamabad; Jamia Masjid Meriya Gohar-e-Din, Naya Mohalla Bara Market, Rawalpindi; Jamia Masjid Noori Model Town Humak, Islamabad; Jamia Masjid Allah Ditta Model Town Humak; Jamia Masjid Dandi Wali Ratta Amral; Jamia Masjid Ghousia Dhoke Paracha, Rawalpindi; Jamia Masjid Darus Salam Kuri Road; Jamia Masjid Dhoke Chah sultan Rawalpindi

7:45 a.m.: Jamia Masjid Bilal Amarpura; Jamia Masjid Zia-e-Allahwali Naya Mohal;la Rawalpindi; Jamia Masjid Ghousia B-Block Satellite Town near Ladies Park; Jamia Masjid Bagh-e-Madina Kuri Road.

8 a.m: Jamia Masjid Sabzi Mandi Rawalpidi; Markazi Jamia Masjid Anwaar-e-Madina, Ziaul Uloom Swaan Gardens, Islamabad; Jamia Masjid Coudhry Fazl Din Kucha, Choudhry Mango Khan; Jamia Masjid Ghousia Hanafia Mohalla Hukamdad Glass Factory Rawalpindi; Jamia Masjid Syeda Aamna Kuri Road; Jamia Masjid Allahdin Khanna Road; Jamia Masjid Faizaan-e-Madina Amarpura Road Rawalpindi; Jamia Masjid-e-Quba Tumhasipabad Rawalpindi; Jamia Masjid Allahwali Tumhasipabad; Jamia Masjid Amaar DHA, Islamabad; Jamia Masjid Ghousia Ziaul Uloom, New Faisal Colony Golra Mor; Jamia Masjid Faizaan-e-Madina Jhangi Syedaan, Islamabad; Jamia Masjid Syedaan No1 Mohalla Waris Khan Murree Road Rawalpindi.

8:15 a.m: Jamia Masjid Ziaul Uloom B-Block Satellite Town Rawalpindi; Jamia Masjid Mian Alam Khan Bohar Bazaar, Rawalpindi.

Fiqa-e-Jafaria

Islamabad/Rawalpindi

7 a.m: Markazi Jamia Masjid Jaafaria, I-9, Islamabad; Shia Jamia Masjid Jaba Teli, Federal Area; Jamia Masjid G-13, Islamabad; Masjid Imam Mahdi, G-8/1; Masjid-e-Syeda Khadijatul Kubra, Bahrai Town; Masjid wa Imambargah Musa Kazim Jhangi Syedaan; Masjid wa Madressah Imam-e-Hussain Model Town Humak; Masjid Ali Ibn-e-Abu Talib Gangotah, Syedan; Imamia Masjid Shah Allah Ditta, Islamabad; Masjid Jaafaria, Bari Imam; Masjid Ali Ibn-e-Abu Talib Bhara Kahu, Islamabad; Jamia Masjid Sihala, Islamabad; Masjid-e-Jaafaria Mughul Chappar; Masjid-e-Jaafaria Sandemar, Syedaan, Islamabad; Imambargah Yaadgar-e-Hussain, Satellite Town, Rawalpindi; Masjid Fatimatuz Zahrah Gulshan Shumaal, Adiala Road; Masjid Zahrah Ahmedabad, Dhamial Camp, Rawalpindi; Imamia Masjid Chakri Rias Lala Rukh Colony Rawalpindi; Masjid wa Imambargah Bangash Colony Rawalpindi; Imamia Masjid Guwalmandi, Rawalpidi; Imambargah Alamdar Sir Syed Road, Cantt; Masjid wa Imambargah qasr-e-Abbas Dherri Hassanabad, Rawlpindi; Jamia Masjid Al-Qaim, Shakrial, Rawalpindi; Masjid Baltistania Angatpura, Rawalpindi; Muhammadi Masjid New Khattarian, Rawlpindi; Baitul Kazim, Rahim Town Shakrial; Masjid and Imambargah Qaim Aal-e-Muhammad, Gulshanabad, Rawalpindi; Masjid and Imambargah Shah-e-Najaf Khayyaban-e-Sir Syed, Rawalpindi; Imamia Masjid Dhaman Syedaan; Madressah Zainabia Chakri Road Rawalpindi; Qasr-e-Abbas Chak Jalaldin Mir Haider Colony, Rawalpindi; Masjid and Imambargah Husain Ibn-e-Ali Ghazi Alamdar Colony, Rawalpindi; Markazi Jamia Masjid G-6/2 Islamabad; Jamia Masjid Musa Kazim Farash Town Phase-II, Islamabad; Jamia Masjid Alsadiq, Karachi Company G-9, Islamabad; Masjid Imam Hassan G-10/4 Islamabad; Masjid Amirul Momineen, G-8/4; Masjid Al-Hujjat F-11/1; Baltistania Complex I-10/1.

7:30 a.m: Masjid and Imambargah Qasr-e-Shabbir Dhok Syedaan Rawalpind; Jamia Masjid and ImambargahQasr-e-Hussain, Dhoke Hassu, Rawalpindi; Imambargah Qasr-e-Sajjadia, Khanna Kaak; Masjid Haideria Madressah Baqir Sadr Shaheed, Pirwadhai, Rawalpindi; Masjid and Imambargah Darbar Pir Alf Shah, Rawalpindi; Masjid and Imambargah Qasr-e-Zainab Garoti, Rawalpindi; Qasrul Imran Gharibabad, Rawalpindi; Masjid and Imambargah Shah Piyara Chohar Harpal, Rawalpindi;

7:45 a.m: Masjid Jaafiria Muslim Town, Rawalpidi.

8 a.m: Masjid-e-Qaim Aal-e-Muhammad, Alipur Islamabad; MC Boys School Block B Satellite Town Rawalpindi; Masjid and Immabargah Darbar Sakhi Shah Piyaara, Chohar Harpal, Rawalpindi; Qasr-e-Imam Musa Kazim, I-10, Islamabad; Markazi Imambargah Qadeem, Rawalpidi; Qasr-e-Abbas Alamdar Morgah, Rawalpindi; Masjid Jaafaria, Dhok Ratta, Rawalpindi; Majid and Imambargah Ali Naqi Magistrate Colony, Rawalpindi; Qasr-e-Abu Talib Mughalabad, Rawalpindi; Sports Complex Liaqat Bagh, Rawalpindi; Qasr-e-Khadijatul Kubra Tarlai Kalaan, Islamabad; Jamia Masjid Darbaar Sakhi Shah Chan Chiragh, Rawalpindi; Jamia Ali Zahoor Masjid G-7, Islamabad; Masjid Jaafaria Sultanpur; Masjid Imam Zaman Sihala; Shia Jamia Masjid Osman Katar; Masjid Al-Qaim Korang Town; Majid Isnasharia Gracey Lane Chaklala; Shia Jamia Masjid Hon Chauntra; Majid Imam Al Naqi Pind Sangraal;; Masjid Qaim Aal-e-Muhammad Hayderiabad; Haideri Masjid Koral, Islamabad; Shabeeh Roza Hazrat Imam Hussain near Tarlai Kalaan; Jamia Al-Hussain, Islamabad; ; Masjid Al-Mustafa Iranian.

8:30 a.m: Masjid Qaim Aal-e-Muhammad Farash Town; Islamabad; Qasr-e-Shabbir Dhoke Syedaan, Rawalpindi; Masjid Shahzada Ali Asghar Al-Qaim Town; Jamia Masjid Qasr-e-Zainab Pir Garoti Kamalabad; Maktab Khadijatul Kubra Rawalpindi Cantt; Jamia Masjid Kazimia Varial Mall; Masjid Sadaat Dhadial; Masjid Alkazim, Islamabad; Jamia Masjid Chakri; Jaagir Ali Akbar Jorian; Masjid Sakina Dhok Hassu; Majid and Imambargah Jaagir Ali Akbar Chak Shaiaan; Qaim aal-e-Muhammad Alipur; Majid and Imambargah Zainul Abideen Swaan Gardens; Qasr-e-Zainul Abideen; Masjid Basti Malangaan; Majid Jaafaria Hardogohar.