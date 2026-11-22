Fruit Battlegrounds codes for November 2026 to enjoy exciting free gems
Players can easily redeem these Roblox Fruit Battlegrounds codes to collect rewards, spin for new fruits, unlock powerful abilities
By Syeda Fazeelat Fatima
Published November 22, 2026
Roblox Fruit Battlegrounds codes offer a range of exciting free gems in Roblox's One Piece-inspired fighting game.
Players can easily redeem these codes to collect rewards, spin for new fruits, unlock powerful abilities and strengthen their characters to gain an advantage in battles.
Fruit Battlegrounds codes for November 2026
Here is the list of active Fruit Battlegrounds codes for November 2026:
EVENHIGHER!: 800 Gems
HIGHER1M120K: 800 Gems
YOO1M110K!: 800 Gems
OMGUPDATE22: 800 Gems
Fruit Battlegrounds codes (Expired)
- BIGMILLIHUNNID!
- MILLI90SWA
- ITSTHEBILLION!
- CODEFIX
- FLYING1M80K
- BIG1M170K!!
- 1M60WOWZER
- 1M50INSANE
- 4MPUTAT3
- pleasezakineedthis
- 1M40KRAZY!!
- AYY1M30!
- WOW1MIL20!
- MILLITEN!
- THANKSFORDAMILLY
- OMGBIGMILLI!!!
- CLOSERR990K!
- REBOOTPART2
- CRASHL4NDING!
- THEMARINEHERO
- UPDATE21!
- ALMOST980K!
- POW970K
- LOL960K!
- 950KOMGGG!
- 940KHAPPYDAYZ
- 930KINS4NITY
- HYPEE920K!
- WOWZER910
- OMG9HUNDRED!
- MAGNIFICENT890K!!
- BIGDAY
- IAMLEOPARD
- ANTICIPATION
- BIGUPDATE20
- LOLX880K!
- 870OMG!
- 860KHYPEE
- WOW850
- QU1CKR3B00T
- TOX1C
- TOURNYCLASH
- P4TIENC3!
- QUIKREBOOT
- WEBACKBABYYY
- 370MADDD
- PULLINGSTRINGZ
- FULL360!
- 350HAPPY
- TECHNOBOX
- HYPETIME!
- PITYUP!
- 340NEVERENDS!
- 330WEUP!
- 320THXGUYS!
- 310KEEPGOING
- 300KWOW
- HYPEFIX!
- SKYH1GH!
- KINGJUNGL3
- 4TTRACTI0N
- OMG100M
- 2HAPPY290
- TOOKRAZY280
- 270TOOINSANE
- 260BELIEVE
- LIGHTNINGHYPE
- KRAZYGASSED
- GETKRAZYY!
- 250QUARTER!
- 240GASSED
- 230GANGG
- BUGFIXOP
- TOOHAPPYBRO
- APPRECIATIVE
- LIT210
- BRO220K
- YESSIRBIG200!
- NEVERSTOP
- ITKEEPSCOMING!
- DUBMINER
- CANTSTOP
- 190KWOWBRUH
- GOCRAZY180!
- 170KKRAZY
- FREECASHBRO
- KRAZYSUPPORT
- 160WOW
- DRACOMASTA
- KAIDOBEAST
- GOKRAZY150
- 140KAGAIN
- FATSTACKZ
- RAININGGEMS!
- GEARFOOOOURTH
- ITJUSTDONTSTOP
- WINTERDAYZ
- GOLDENDAYZ
- LETSGOO130K
- WORLDWAR2025
- OMGUPDATE19!
- COOKEDPASTRY!
- FREEBOOT!
- NEWYEAR2025!!
- FREEBOTAGAIN
- WINTER2024!
- 840MENTAL
- 830KBRO!
- SPLENDID820
- 810TIME!
- BIG8HUNDO!
- SHINE790K
- GLITTER780K
- 770KWOW!
- NANAP0CALYPSE!
- OMGREBOOTAGAIN
- 4BUNDANCY
- SORRY4DELAY
- NEWBOUNTYERA!
- HOWLINGFALL!
- LVLBUFFHYPE
- ICEW0LF
- 760KISKRAZY
- 750KINSANE!
- HAHA740K!
- SMA4LLFRY
- RIGHT720
- 710KOMG!!
- BAM700K
- UNLOCK690K!
- SCORCHINGSUMMER
- BIGB1RD
- 3LAPSED!
- SORRYMOBILE
- POW680K!
- 670AHH
- 660ALMOST
- GIFTEDFROMABOVE
- ITSTIMEEE
- FLYH1GH!
- 650ISMADD!
- AYO640K!
- JEEZ630
- WOWZER620!
- TRUEMENACE
- ITSTIME!!
- MOSTH4TED
- THXFOR610!!
- OMG600K!!!
- HIGH590
- 580FLAMES
- POS1T1V1TY
- SPR34DL0V3
- DAHUNT2024
- VALENTINES2024
- 570FAVS
- LAGFIXX
- HYPEWHOLECAKE
- ILOV3C4NDY
- CLEANREB00T
- N3WW0RLD!
- YOOO560
- 550POGG
- 540DAYUM
- 530GYAT
- SHEEESH520!!
- WINTAH2023
- NEWY34R2024!
- LAVAPARTY
- KOLDKRAZE!
- LUVYALL
- 510KWOWW
- 500KVIIBE!
- WANOFIXES
- K1NGOFB3ASTS
- LIBERATION!
- PRESENT4YALL
- GETTINTHERE490
- WECLOSE480
- CHEF470K
- 460KRAZY!
- SIZZLIN450
- 440KEEPHITTIN
- 430TOOMUCH
- 420BLAZE
- CRAZYYY410!
- JOYBOYY
- HEARDADRUMS
- SUPEREVENT!
- LETSGOO400
- SHEEESH390!
- 380ALMOST
How to redeem Fruit Battlegrounds codes in Roblox
Follow this step-by-step guide to easily redeem Fruit Battlegrounds codes in Roblox:
- Initially, start up Fruit Battlegrounds.
- Afterwards, select 'SPIN FRUIT' from the main menu.
- The Fruit Battlegrounds main menu with an arrow pointing at the spin fruit option and tap the treasure chest with 'SPIN' above it.
- An arrow pointing at the spin option on the screen after selecting 'Spin Fruit' from the main menu.
- Insert any active code in 'Codes' box placed in the bottom-right.
Syeda Fazeelat Fatima is a journalist, covering developments in healthcare, medical research, digital innovation, and technology
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