Start Your Blue Lock Career codes for November 2026 to redeem thrilling rewards
Here's the latest codes below to claim free weapon rolls, lucky rolls, and other rewards to strengthen your player and gain an early benefits
Do you have what it takes to become the world's greatest striker?
Start Your Blue Lock Career allows you to kick off your soccer journey from scratch, develop your abilities, defeat rivals, and climb the rankings.
Start Your Blue Lock Career codes for November 2026
Here's the latest codes below to claim free weapon rolls, lucky rolls, and other rewards to strengthen your player and gain an early benefits.
MANYFIXES: 10 Weapon Spins, 10 Flow Spins, 4 Lucky Flow Spins, 4 Lucky Weapon Spins (NEW)
SKIPMATCHFIXED: 4 Weapon Spins, 4 Flow Spins, 2 Lucky Flow Spins, 2 Lucky Weapon Spins (NEW)
EVENMOREFIXES: 3 Weapon Spins, 3 Flow Spins, 1 Lucky Flow Spin, 1 Lucky Weapon Spin Copy
CONSOLEFIXES: 5 Weapon Spins, 5 Flow Spins, 3 Lucky Flow Spins, 3 Lucky Weapon Spins
MAJORUPDATE: 4 Weapon Spins, 4 Flow Spins, 2 Lucky Flow Spins, 2 Lucky Weapon Spins
MOREGIFTSFROMUS: 2 Lucky Weapon Spins, 2 Lucky Flow Spins, 200 Egocoins
GIFTFROMUS: 5 Weapon Spins, 3 Lucky Weapon Spins, 3 Lucky Flow Spins, 250 Egocoins
COOLLITTLEUPDATE: 4 Weapon Spins, 3 Lucky Weapon Spins, 3 Lucky Flow Spins, 250 Egocoins
FEWMOREBUGS: 8 Weapon Spins, 8 Lucky Weapon Spins, 3 Lucky Flow Spins, 3 Lucky Weapon Spins
WEFIXBUGSALLDAY: 4 Weapon Spins, 2 Lucky Weapon Spins, 2 Lucky Flow Spins, 200 Egocoins
MOBILESUPERFIX: 5 Weapon Spins, 3 Lucky Weapon Spins, 3 Lucky Flow Spins, 250 Egocoins
ONTOTHESEASON: 2 Lucky Weapon Spins, 2 Lucky Flow Spins, 200 Egocoins, 30 SP
VERIFIEDTHANKYOU: 30 Weapon Spins, 30 Flow Spins, 10 Lucky Weapon Spins, 10 Lucky Flow Spins, 650 Egocoins, 40 SP
DELAYEDCOOLSORRY: 2 Lucky Weapon Spins, 2 Lucky Flow Spins, and 150 Egocoins
OLDHALLOWEEN: 7 Weapon Spins, 7 Flow Spins, 200 Egocoins
TWENTYFIVETHOUSANDLIKES: 10 Weapon Spins, 10 Flow Spins, 10 Lucky Weapon Spins, 10 Lucky Flow Spins, 30 SP
IZEXLHBD: 7 Weapon Spins, 7 Flow Spins
CHILLUPDATE: 8 Weapon Spins, 8 Lucky Weapon Spins, 3 Lucky Flow Spins, 3 Lucky Weapon Spins
HARRYKANEBALONDOR: 10 Weapon Spins, 7 Lucky Weapon Spins, 3 Lucky Flow Spins, 500 Egocoins
SPEEDFIXES: 7 Weapon Spins, 3 Lucky Weapon Spins, 3 Lucky Flow Spins, 300 Egocoins
QUICKRESTARTS: 7 Weapon Spins, 3 Lucky Weapon Spins, 3 Lucky Flow Spins, 300 Egocoins
DELAYEDNIGHT: 10 Weapon Spins, 300 Egocoins
TWENTYTHOUSANDLIKES: 10 Lucky Weapon Spins, 10 Lucky Flow Spins, and 30 sP Copy
BALANCINGANDFIXES: 8 Weapon Spins, 8 Flow Spins, 3 Lucky Weapon Spins, 3 Lucky Flow Spins, 400 Egocoins
HALLOWEENFIXES: 7 Weapon Spins, 7 Flow Spins, 3 Lucky Weapon Spins, 3 Lucky Flow Spins, 300 Egocoins
HALLOWEENUPDATEDELAY: 7 Lucky Weapon Rolls, 7 Lucky Flow Spins, 200 Egocoins Copy
HALLOWEENMULTIPLAYERUPDATE: 25 Weapon Spins, 25 Flow Spins, 7 Lucky Weapon Rolls, 7 Lucky Flow Spins, 500 Egocoins
FIFTEENTHOUSANDLIKES: 12 Lucky Weapon Rolls, 12 Lucky Flow Spins
TWELVETHOUSANDFIVEHUNDREDLIKES: 15 Weapon Spins, 15 Flow Spins, 200 Egocoins
FOREVERLIVE: 500 Ego Coins, 40 SP for Slot
LITTLEGIFTFORCOMMUNITY: 12 Weapon Rolls, 12 Flow Rolls
TENTHOUSANDLIKES: 10 Lucky Weapon Rolls, 10 Lucky Flow Rolls
ROBLOXISBUGGING: 7 Weapon Rolls, 7 Flow Rolls
AFKUPDATE: 15 Weapon Rolls, 10 Flow Rolls, 350 Ego Coins
WELCOMETOINFINITEMODE: 50 SP For Slot
EIGHTTHOUSANDLIKES: 5 Lucky Weapon Rolls, 5 Lucky Flow Rolls
SEVENTHOUSANDLIKES: 5 Lucky Weapon Rolls, 5 Lucky Flow Rolls
INFINITEUPDATE: 10 Weapon Rolls, 10 Flow Rolls
ONEMILLIONVISITS: 25 Weapon Rolls, 25 Flow Rolls, 5 Lucky Weapon Rolls, 5 Lucky Flow Rolls, 350 Ego Coins
LATENIGHTBUGFIXES: 3 Lucky Flow Spins, 3 Lucky Rolls, 7 Flow Spins, 7 Weapon Spins
QOLU20: 8 Flow Spins, 8 Weapon Spins
ENDOFBUGS: 5 Lucky Rolls, 5 Lucky Spins
BUGFIXING2U20: 5 Lucky Flow Spins, 3 Lucky Rolls
BUGFIXINGU20: 15 Weapon Rolls, 3 Lucky Rolls, 5 Lucky Flow Rolls, 350 Ego Coins, 40 SP for Slot
U20DELAYLOL: 3 Lucky Rolls, 3 Lucky Flow Rolls, 250 Ego Coins, 20 SP for Slot
GOODLUCKU20PLAYERS: 30 SP for Slot
U20UPDATE: 15 Weapon Rolls, 15 Flow Rolls, 8 Lucky Rolls, 8 Lucky Flow Rolls, 400 Ego Coins
SERVERBOOSTS: 15 Weapon Rolls, 3 Lucky Weapon Rolls, 300 Ego Coins
Start Your Blu Lock Career codes (expired)
- VERYANNOYINGBUGFIXES
- SECONDWEAPONBUG
- THANKYOUMESSI
- HAPPYOCTOBER
- ONETHOUSANDCCUTHANKYOUSOMUCH
- SIXHUNDREDCCU
- FIVEHUNDREDCCU
- THANKYOUSOMUCHEVERYONE
- FOURHUNDREDCCU
- THREEHUNDREDCCU
- THREEHUNDREDLIKES
- TWOHUNDREDCCU
- LUCKYDAY
- THISISSOLUCKY
- RUNTHEGAUNTLET
- CALMUPDATEDAY
- UPDATE2BUGFIXEDELAY
- UPDATE2BUGFIXES
How to redeem Blue Lock Career codes for November 2026?
Follow this step-by-step guide to easily redeem Blue Lock Career codes for November 2026:
- Initially, launch Start Your Blue Lock Career on your Roblox app.
- Afterwards, complete the short tutorial at the beginning, or you may skip it.
- Tap on Settings icon at the bottom left corner of the screen.
- Insert any active code in the text box and click on the Redeem button to get all your rewards.
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