BAFTA Film Awards Winners: Complete List of Winners Updating
Check out the full list of winners for the BAFTA Film Awards
By H. Anjum
February 22, 2026
The 2026 BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) have finally kicked off and with the presenter and producer of The Traitors US, Alan Cumming, the event is finally going through nominations right this hour.
Check it all out below;
British Short Animation
- CARDBOARD J.P. Vine, Michaela Manas Malina
- SOLSTICE Luke Angus
- TWO BLACK BOYS IN PARADISE Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson
British Short Film
- MAGID / ZAFAR Luis Hindman, Sufiyaan Salam, Aidan Robert Brooks
- NOSTALGIE Kathryn Ferguson, Stacey Gregg, Marc Robinson, Kath Mattock
- TERENCE Edem Kelman, Noah Reich
- THIS IS ENDOMETRIOSIS Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright
- WELCOME HOME FRECKLES Huiju Park, Nathan Hendren
Documentary
- 2000 METERS TO ANDRIIVKA Mstyslav Chernov, Michelle Mizner, Raney Aronson-Rath
- APOCALYPSE IN THE TROPICS Petra Costa, Alessandra Orofino
- COVER-UP Laura Poitras, Mark Obenhaus, Olivia Streisand, Yoni Golijev
- MR. NOBODY AGAINST PUTIN David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt, Alžběta Karásková
- THE PERFECT NEIGHBOR Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu, Sam Bisbee
Make-up & Hair
- FRANKENSTEIN Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill, Megan Many
- HAMNET Nicole Stafford
- MARTY SUPREME Kyra Panchenko, Kay Georgiou, Mike Fontaine
- SINNERS Siân Richards, Shunika Terry, Ken Diaz, Mike Fontaine
- WICKED: FOR GOOD Frances Hannon, Laura Blount, Mark Coulier, Sarah Nuth
Production Design
- FRANKENSTEIN Tamara Deverell, Shane Vieau
- HAMNET Fiona Crombie, Alice Felton
- MARTY SUPREME Jack Fisk, Adam Willis
- ONE BATTLE AFTER ANOTHER Florencia Martin, Anthony Carlino
- SINNERS Hannah Beachler, Monique Champagne
Children’s & Family Film
- ARCO Ugo Bienvenu, Félix De Givry, Sophie Mas, Natalie Portman
- BOONG Lakshmipriya Devi, Ritesh Sidhwani
- LILO & STITCH Dean Fleischer Camp, Jonathan Eirich
- ZOOTROPOLIS 2 Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino
Supporting Actor
- BENICIO DEL TORO One Battle After Another
- JACOB ELORDI Frankenstein
- PAUL MESCAL Hamnet
- PETER MULLAN I Swear
- SEAN PENN One Battle After Another
- STELLAN SKARSGÅRD Sentimental Value
Supporting Actress
- ODESSA A’ZION Marty Supreme
- INGA IBSDOTTER LILLEAAS Sentimental Value
- WUNMI MOSAKU Sinners
- CAREY MULLIGAN The Ballad of Wallis Island
- TEYANA TAYLOR One Battle After Another
- EMILY WATSON Hamnet
Children's & Family Film
- BOONG, Lakshmipriya Devi, Ritesh Sidhwani
- ARCO Ugo Bienvenu, Félix De Givry, Sophie Mas, Natalie Portman
- LILO & STITCH, Dean Fleischer Camp, Jonathan Eirich
- ZOOTROPOLIS 2, Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino
Fellowship
- Dame Donna Langley (Non Competitive)
Special Visual Effects
- AVATAR: FIRE AND ASH Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett, Eric Saindon
- F1 Ryan Tudhope, Keith Alfred Dawson, Nicolas Chevallier, Robert Harrington
- FRANKENSTEIN Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell
- HOW TO TRAIN YOUR DRAGON Christian Mänz, Francois Lambert, Glen McIntosh, Terry Palmer
- THE LOST BUS Charlie Noble, Brandon K. McLaughlin, David Zaretti
Outstanding British Contribution to Cinema
- Clare Binns (Non Competitive)
Best Film
- HAMNET Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes
- MARTY SUPREME Timothée Chalamet, Anthony Katagas, Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie
- ONE BATTLE AFTER ANOTHER Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson
- SENTIMENTAL VALUE Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar
- SINNERS Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ryan Coogler
Outstanding British Film
- 28 YEARS LATER Danny Boyle, Andrew Macdonald, Peter Rice, Bernard Bellew, Alex Garland
- THE BALLAD OF WALLIS ISLAND James Griffiths, Rupert Majendie, Tom Basden, Tim Key
- BRIDGET JONES: MAD ABOUT THE BOY Michael Morris, Tim Bevan, Eric Fellner, Jo Wallett, Helen Fielding, Dan Mazer, Abi Morgan
- DIE MY LOVE Lynne Ramsay, Martin Scorsese, Jennifer Lawrence, Justine Cirrocchi, Andrea Calderwood, Enda Walsh, Alice Birch
- H IS FOR HAWK Philippa Lowthorpe, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Emma Donoghue
- HAMNET Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Speilberg, Sam Mendes, Maggie O’Farrell
- I SWEAR Kirk Jones, Georgia Bayliff, Piers Tempest
- MR BURTON Marc Evans, Ed Talfan, Josh Hyams, Hannah Thomas, Trevor Matthews, Tom Bullough
- PILLION Harry Lighton, Emma Norton, Lee Groombridge, Ed Guiney, Andrew Lowe
- STEVE Tim Mielants, Alan Moloney, Cillian Murphy, Max Porter
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
- THE CEREMONY Jack King (Director, Writer), Hollie Bryan (Producer), Lucy Meer (Producer)
- MY FATHER’S SHADOW Akinola Davies Jr. (Director), Wale Davies (Writer)
- PILLION Harry Lighton (Director, Writer)
- A WANT IN HER Myrid Carten (Director)
- WASTEMAN Cal McMau (Director), Hunter Andrews (Writer), Eoin Doran (Writer)
Film Not in the English Language
- IT WAS JUST AN ACCIDENT Jafar Panahi, Philippe Martin
- THE SECRET AGENT Kleber Mendonça Filho, Emilie Lesclaux
- SENTIMENTAL VALUE Joachim Trier, Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar
- SIRĀT Oliver Laxe, Domingo Corral
- THE VOICE OF HIND RAJAB Kaouther Ben Hania, Nadim Cheikhrouha
Animated Film
- ELIO Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina, Mary Alice Drumm
- LITTLE AMÉLIE Mailys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago, Edwina Liard, Claire Le Combe, Henri Magalon
- ZOOTROPOLIS 2 Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino
Director
- BUGONIA Yorgos Lanthimos
- HAMNET Chloé Zhao
- MARTY SUPREME Josh Safdie
- ONE BATTLE AFTER ANOTHER Paul Thomas Anderson
- SENTIMENTAL VALUE Joachim Trier
- SINNERS Ryan Coogler
Original Screenplay
- I SWEAR Kirk Jones
- MARTY SUPREME Ronald Bronstein, Josh Safdie
- THE SECRET AGENT Kleber Mendonça Filho
- SENTIMENTAL VALUE Eskil Vogt, Joachim Trier
- SINNERS Ryan Coogler
Adapted Screenplay
- THE BALLAD OF WALLIS ISLAND Tom Basden, Tim Key
- BUGONIA Will Tracy
- HAMNET Chloé Zhao, Maggie O’Farrell
- ONE BATTLE AFTER ANOTHER Paul Thomas Anderson
- PILLION Harry Lighton
Leading Actress
- JESSIE BUCKLEY Hamnet
- ROSE BYRNE If I Had Legs I’d Kick You
- KATE HUDSON Song Sung Blue
- CHASE INFINITI One Battle After Another
- RENATE REINSVE Sentimental Value
- EMMA STONE Bugonia
Leading Actor
- ROBERT ARAMAYO I Swear
- TIMOTHÉE CHALAMET Marty Supreme
- LEONARDO DICAPRIO One Battle After Another
- ETHAN HAWKE Blue Moon
- MICHAEL B. JORDAN Sinners
- JESSE PLEMONS Bugonia
Casting
- I SWEAR Lauren Evans
- MARTY SUPREME Jennifer Venditti
- ONE BATTLE AFTER ANOTHER Cassandra Kulukundis
- SENTIMENTAL VALUE Yngvill Kolset Haga, Avy Kaufman
- SINNERS Francine Maisler
Cinematography
- FRANKENSTEIN Dan Laustsen
- MARTY SUPREME Darius Khondji
- ONE BATTLE AFTER ANOTHER Michael Bauman
- SINNERS Autumn Durald Arkapaw
- TRAIN DREAMS Adolpho Veloso
Editing
- F1 Stephen Mirrione
- A HOUSE OF DYNAMITE Kirk Baxter
- MARTY SUPREME Ronald Bronstein, Josh Safdie
- ONE BATTLE AFTER ANOTHER Andy Jurgensen
- SINNERS Michael P. Shawver
Costume Design
- FRANKENSTEIN Kate Hawley
- HAMNET Malgosia Turzanska
- MARTY SUPREME Miyako Bellizzi
- SINNERS Ruth E. Carter
- WICKED: FOR GOOD Paul Tazewell
Original Score
- BUGONIA Jerskin Fendrix
- FRANKENSTEIN Alexandre Desplat
- HAMNET Max Richter
- ONE BATTLE AFTER ANOTHER Jonny Greenwood
- SINNERS Ludwig Göransson
Sound
- F1 Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta
- FRANKENSTEIN Greg Chapman, Nathan Robitallie, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoem
- ONE BATTLE AFTER ANOTHER Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor
- SINNERS Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, Felipe Pacheco
- WARFARE Glenn Freemantle, Mitch Low, Ben Barker, Howard Bargroff, Richard Spooner
EE Rising Star Award (voted for by the public)
- Robert Aramayo
- Miles Caton
- Chase Infiniti
- Archie Madekwe
- Posy Sterling
-
Charli XCX applauds Dave Grohl’s 'abstract' spin on viral ‘Apple’ dance
-
Eric Dane's wife Rebecca Gayheart shares family memories of late actor after ALS death
-
Eric Dane's girlfriend Janell Shirtcliff pays him emotional tribute after ALS death
-
Sam Levinson donates $27K to Eric Dane family fund after actor’s death
-
Timothee Chalamet rejects fame linked to Kardashian reality TV world while dating Kylie Jenner
-
Sarah Chalke recalls backlash to 'Roseanne' casting
-
Willie Colón, salsa legend, dies at 75
-
Touching Eric Dane moment with daughter emerges after viral final words