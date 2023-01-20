Here's the list of PTI MNAs de-seated so far

National Assembly (NA) Speaker Raja Pervaiz Ashraf, on Friday, accepted the resignations of 35 more Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) MNAs taking the tally of de-seated PTI lawmakers to 80.
The move comes amid reports that the PTI is thinking to return to the assembly, claim the post of the leader of the opposition, and "test" Prime Minister Shehbaz Sharif through a vote of confidence.
Here’s a list of all 35 MNAs:
Dr Haider Ali Khan — NA-2 Swat-I
- Saleem Rehman — NA-3 Swat-II
- Sahibzada Sibghatullah — NA-5 Upper Dir
- Mehboob Shah — NA-6 Lower Dir-I
- Muhammad Bashir Khan — NA-7 Lower Dir-II
- Junaid Akbar — NA-8 Malakand
- Sher Akbar Khan —NA-9 Buner
- Ali Khan Jadoon —NA-16 Abbotabad II
- Engr Usman Khan Tarakai — NA-19 Swabi II
- Mujahid Ali — NA-20 Mardan-I
- Arbab Amir Ayub — NA-28 Peshawar-II
- Sher Ali Arbab — NA-30 Peshawar-IV
- Shahid Ahmed — NA-34 Karak
- Gul Dad Khan — NA-40 Bajaur-I
- Sajid Khan — NA-42 Mohmand
- Mohammad Iqbal Khan — NA-44 Khyber-II
- Aamer Mehmood Kiani — NA-61 Rawalpindi-V
- Syed Faiz ul Hassan — NA-70 Gujrat-III
- Ch Shoukat Ali Bhatti — NA-87 Hafizabad-I
- Umar Aslam Khan — NA-93 Khushab-I
- Amjad Ali Khan — NA-96 Mianwali-II
- Khurram Shahzad — NA-107 Faisalabad-VII
- Faizullah — NA-109 Faisalabad-IX
- Malik Karamat Ali Khokhar — NA-135 Lahore-XIII
- Syed Fakhar Imam — NA-150 Khanewal-I
- Zahoor Hussain Qureshi — NA-152 Khanewal-III
- Ibraheem Khan — NA-158 Multan-V
- Tahir Iqbal — NA-164 Vehari-III
- Aurangzeb Khan Khichi — NA-165 Vehari-IV
- Makhdoom Khusro Bakhtiar — NA-177 Rahim Yar Khan-III
- Abdul Majeed Khan — NA-187 Layyah-I
Reserved seats
- Andaleeb Abbas
- Asma Qadeer
- Maleeka Ali Bokhari
- Munawara Bibi Baloch
Earlier this week, the Election Commission de-notified 34 PTI lawmakers after the NA Speaker accepted their resignations.
Here’s the list of all those 35 MNAs de-notified by the ECP on Tuesday:
- Murad Saeed — NA-04 Swat-III
- Omar Ayub Khan — NA-17 Haripur-I
- Asad Qaiser — NA-18 Swabi-I
- Pervaiz Khattak — NA-25 Nowshera-I
- Imran Khattak — NA-26 Nowshera-II
- Sheharyar Afridi — NA-32 Kohat
- Ali Amin Khan — NA-38 Dera Ismail Khan-I
- Noor-ul-Haq Qadri — NA-43 Khyber Agency Tribal Area-IV
- Raja Khurram Shahzad Nawaz — NA-52 ICT-I
- Ali Nawaz Awan — NA-53 ICT-II
- Asad Umar — NA-54 ICT-III
- Sadaqat Ali Khan — NA-57 Rawalpindi-I
- Ghulam Sarwar Khan — NA-59 Rawalpindi-III
- Sheikh Rashid Shafique — NA-60 Rawalpindi-IV
- Sheikh Rashid Ahmed — NA-62 Rawalpindi-VI
- Mansoor Hayat Khan — NA-63 Rawalpindi-VIII
- Fawad Ahmed — NA-67 Jehlum II
- M. Sanaullah Khan Mastikhel — NA-97 Bhakkar-II
- Muhammad Hammad Azhar — NA-126 Lahore IV
- Shafqat Mahmood Khan — NA-126 Lahore VIII
- Malik Muhammad Amir Dogar — NA-155 Multan-II
- Makhdoom Shah Mahmood Hussain Qureshi — NA-156 Multan-III
- Zartaj Gul — NA-191 DG Khan-III
- Faheem Khan — NA-241 Korangi Karachi III
- Saif Ur Rehman — NA-242 Karachi East-I
- Muhammad Alamgir Khan — NA-243 Karachi East-II
- Syed Ali Haider Zaidi — NA-244 Karachi East-III
- Aftab Hussain Saddique — NA-247 Karachi South-II
- Atta-Ullah — NA-250 Karachi West-III
- Aftab Jhangir — NA-252 Karachi West-V
- Muhammad Aslam Khan — NA-254 Karachi Central-II
- Muhammad Najeeb Haroon — NA-256 Karachi Central-IV
- Muhammad Qasim Khan Suri — NA-265 Quetta-II
Reserve Seats
- Aliya Hamza Malik
- Kanwal Shauzab
11 PTI lawmakers de-seated in July 2022:
According to the notification, the NA speaker accepted the resignations of the following members of the lower house last year:
- Ali Muhammad Khan — NA-11, Mardan-III
- Fazal Muhammad Khan — NA-24, Charsadda-II
- Shaukat Ali — NA-31, Peshawar-V
- Fakhar Zaman Khan — NA-45, Kurram-I
- Farrukh Habib — NA-108, Faisalabad-VIII
- Ijaz Ahmad Shah — NA-118, Nankana Sahib-II
- Jamil Ahmed Khan — NA-237, Malir-II
- Muhammad Akram Cheema — NA-239, Korangi Karachi-I
- Abdul Shakoor Shad — NA-246, Karachi South-I
- Shireen Mehrunnisa Mazari — Reserved Seat for Women (Punjab)
- Shandana Gulzar Khan — Reserved Seat for Women (Khyber Pakhtunkhwa)