Here's the list of PTI MNAs de-seated so far

(Left to right) PTI MNAs Khusro Bakhtiar, Haider Ali Khan, Khurrum Sheehzad, Andleeb Abbas, Fakhar Imam, Abdul Majeed Khan, Maleeka Bukhari, Munawara Bibi Baloch. — National Assembly of Pakistan website

National Assembly (NA) Speaker Raja Pervaiz Ashraf, on Friday, accepted the resignations of 35 more Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) MNAs taking the tally of de-seated PTI lawmakers to 80.

The move comes amid reports that the PTI is thinking to return to the assembly, claim the post of the leader of the opposition, and "test" Prime Minister Shehbaz Sharif through a vote of confidence.

Here’s a list of all 35 MNAs:

Dr Haider Ali Khan — NA-2 Swat-I

Saleem Rehman — NA-3 Swat-II

Sahibzada Sibghatullah — NA-5 Upper Dir

Mehboob Shah — NA-6 Lower Dir-I

Muhammad Bashir Khan — NA-7 Lower Dir-II

Junaid Akbar — NA-8 Malakand

Sher Akbar Khan —NA-9 Buner

Ali Khan Jadoon —NA-16 Abbotabad II

Engr Usman Khan Tarakai — NA-19 Swabi II

Mujahid Ali — NA-20 Mardan-I

Arbab Amir Ayub — NA-28 Peshawar-II

Sher Ali Arbab — NA-30 Peshawar-IV

Shahid Ahmed — NA-34 Karak

Gul Dad Khan — NA-40 Bajaur-I

Sajid Khan — NA-42 Mohmand

Mohammad Iqbal Khan — NA-44 Khyber-II

Aamer Mehmood Kiani — NA-61 Rawalpindi-V

Syed Faiz ul Hassan — NA-70 Gujrat-III

Ch Shoukat Ali Bhatti — NA-87 Hafizabad-I

Umar Aslam Khan — NA-93 Khushab-I

Amjad Ali Khan — NA-96 Mianwali-II

Khurram Shahzad — NA-107 Faisalabad-VII

Faizullah — NA-109 Faisalabad-IX

Malik Karamat Ali Khokhar — NA-135 Lahore-XIII

Syed Fakhar Imam — NA-150 Khanewal-I

Zahoor Hussain Qureshi — NA-152 Khanewal-III

Ibraheem Khan — NA-158 Multan-V

Tahir Iqbal — NA-164 Vehari-III

Aurangzeb Khan Khichi — NA-165 Vehari-IV

Makhdoom Khusro Bakhtiar — NA-177 Rahim Yar Khan-III

Abdul Majeed Khan — NA-187 Layyah-I

Reserved seats

Andaleeb Abbas

Asma Qadeer

Maleeka Ali Bokhari

Munawara Bibi Baloch

Earlier this week, the Election Commission de-notified 34 PTI lawmakers after the NA Speaker accepted their resignations.

Here’s the list of all those 35 MNAs de-notified by the ECP on Tuesday:

Murad Saeed — NA-04 Swat-III

Omar Ayub Khan — NA-17 Haripur-I

Asad Qaiser — NA-18 Swabi-I

Pervaiz Khattak — NA-25 Nowshera-I

Imran Khattak — NA-26 Nowshera-II

Sheharyar Afridi — NA-32 Kohat

Ali Amin Khan — NA-38 Dera Ismail Khan-I

Noor-ul-Haq Qadri — NA-43 Khyber Agency Tribal Area-IV

Raja Khurram Shahzad Nawaz — NA-52 ICT-I

Ali Nawaz Awan — NA-53 ICT-II

Asad Umar — NA-54 ICT-III

Sadaqat Ali Khan — NA-57 Rawalpindi-I

Ghulam Sarwar Khan — NA-59 Rawalpindi-III

Sheikh Rashid Shafique — NA-60 Rawalpindi-IV

Sheikh Rashid Ahmed — NA-62 Rawalpindi-VI

Mansoor Hayat Khan — NA-63 Rawalpindi-VIII

Fawad Ahmed — NA-67 Jehlum II

M. Sanaullah Khan Mastikhel — NA-97 Bhakkar-II

Muhammad Hammad Azhar — NA-126 Lahore IV

Shafqat Mahmood Khan — NA-126 Lahore VIII

Malik Muhammad Amir Dogar — NA-155 Multan-II

Makhdoom Shah Mahmood Hussain Qureshi — NA-156 Multan-III

Zartaj Gul — NA-191 DG Khan-III

Faheem Khan — NA-241 Korangi Karachi III

Saif Ur Rehman — NA-242 Karachi East-I

Muhammad Alamgir Khan — NA-243 Karachi East-II

Syed Ali Haider Zaidi — NA-244 Karachi East-III

Aftab Hussain Saddique — NA-247 Karachi South-II

Atta-Ullah — NA-250 Karachi West-III

Aftab Jhangir — NA-252 Karachi West-V

Muhammad Aslam Khan — NA-254 Karachi Central-II

Muhammad Najeeb Haroon — NA-256 Karachi Central-IV

Muhammad Qasim Khan Suri — NA-265 Quetta-II

Reserve Seats

Aliya Hamza Malik

Kanwal Shauzab

11 PTI lawmakers de-seated in July 2022:

According to the notification, the NA speaker accepted the resignations of the following members of the lower house last year: