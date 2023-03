PHF calls players for juniors camp

KARACHI: Pakistan Hockey Federation has announced the players and officials of the Juniors U-21 Training Camp for the preparation of the Asia Cup. Olympian Hanif Khan is appointed as team manager.

The coaches panel comprise Adnan Zakir, Olympian Mudassar Ali Khan, Asif Ahmed Khan, Olympian Zeeshan Ashraf, Rana Zubair, Mazhar Abbas. The training camp will be held from March 28 at Defense Hockey Arena, DHA Lahore.

Goalkeepers: Ali Raza (Punjab), Muhammad Raffay (Sindh), Saif ur Rehman (Punjab), Faizan Janjua (Islamabad), Taimoor Sheikh (Sindh), Bilal (Balochistan) Defenders: Muhammad Abdullah (MPCL), Arbaaz (MPCL), Rao Aqeel Ahmad (Wapda), M Uzair (Punjab), Bilal Aslam (Punjab), Yasir Shinwar (KPK), Arsalan Khalid (Sindh) Abdullah Nazakat (Punjab), Zohaib Ehsan (Punjab)Midfielders: Sufyan Khan (Navy), Ehtesham Aslam (WAPDA), Arbaaz Ayaz (Sindh), Murtaza Yaqoob (WAPDA), Hamza Fayyaz (Punjab), Baqir (Punjab), Nadeem Khan (KPK), Zain Shahzad (Punjab). Forwards: Arshad Liaquat (MPCL), Murtaza Yaqoob Jr (Punjab), Abdul Hanan Shahid (WAPDA), Abdul Rehman (WAPDA), Abdul Wahab (Sindh), Qais (Sindh), Rana Shoaib (Punjab), Rana Waleed (Punjab), Sultan Mehmood (Sindh), Numan Khan (Sindh), Hamad Rizwan (Sindh), Zakaria Hayat (Navy), M Adnan Ladoo (Sindh), Qayyum Dogar (Punjab), Waqar Ali (Punjab), Basharat Ali (Punjab), Bilal Akram (Punjab), Shoaib Khan (MPCL), Ahmad Raza (Punjab), Haseeb Masood (Punjab), Taimur Javed (Punjab).