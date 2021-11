Aqeel, Shehzad cruise in Shehryar Malik Memorial Tennis

LAHORE: Aqeel Khan and Shehzad Khan were among the players who moved up in the 5th Shehryar Malik Memorial National Grass Court Tennis Championship here at the Punjab Tennis Academy Courts Bagh-e-Jinnah on Wednesday.

In Men’s singles pre-quarters Aqeel Khan beat Asad Ullah 6-1, 6-1, Shehzad Khan beat Ibrahim Omer 6-2, 6-2, M. Shoaib beat Ijaz Khan 6-1, 6-2, Yousaf Khan beat Mahatir Muhammad 6-0, 6-3, Heera Ashiq beat Talha Asif 6-2, 6-2, M. Abid beat Hashessh Kumar 6-1, 6-1, Mudassar Mustafa beat Faizan Fayyaz 6-1, 6-2, Muzamil Murtaz beat Faizan Khurram 6-3, 7-5.

In men’s doubles quarterfinals, M. Abid/Waqas Malik beat Ibrahim Omer/Shakir Ullah 6-1, 6-1, Barkat/Shoaib beat Ahmad Kamil/Faizan Khurram 6-2, 6-1, Muzamil Murtaza/ Mudassar Murtaza beat Yousaf Khalil/ Heera Ashiq 5-7, 6-1, 10-8.

In U-40 plus doubles, Nasir Sherazi/Shahryar Salamat beat Ali Qayyum/Dr Shehzad 6-1, 6-1.

In U-18 pre quarters Hasheesh Kumar beat Ahmad Nawaz 6-0, 6-0, Semi Zeb beat Baqir Ali 7-6, 6-3, Faizan Fayyaz beat Kamran Khan 6-1, 6-3, Raza Ghous beat Hamza Jawad 6-0, 6-2, Abdullah Adnan beat Shaeel Durab 6-2, 6-4, Hamid Israr beat M.Ahtesham 6-3, 6-1, Bilal Asim beat Ahmad Nael 6-2, 6-1, Mahatir Muhammad beat Uzair Khan 6-3, 6-4.

In Boys U-16 Pre Quarters, Bilal Asim beat Shahzaib Zahid 6-0, 6-1, Ahmad Nael beat Mustansir Ali Khan 6-2, 6-1, Uzair Khan beat Ali Jawad 6-2, 6-3, Ahtesham Humayun beat M.Talha Khan 6-0, 6-0, Haider Ali Rizwan beat Saeed Suleiman 6-0, 6-2, Asad Zaman beat Arman Kamran 6-2, 6-2, Husnain Ali Rizwan beat Shehryar Anees 6-2, 6-0, Shaeel Durab beat Muneeb Majeed 6-1, 6-1.

In the Boys U-14 quarters Asad Zaman beat Abu Bakar Khalil 6-0, 6-2, Husnain Ali Rizwan beat Nabeel Ali Qayum 6-3, 6-0, Shehryar Anees beat Hamza Ali Rizwan 6-1, 6-0, Ahtesham Humayun beat Abdul Basit 6-2, 6-4.