Sami wins opening round match in junior tennis

ISLAMABAD: Local lad Sami Zeb Khan won his opening round match beating Tom Chapman from UK in straight sets in the PTF President ITF World J5 Junior Tennis Championships 2021 here at the PTF Complex courts Tuesday.

Sami won his first-round match 7-5, 6-3. In another match, Carl Holder (France) beat Mahatir Muhammad Khan (PAK) 6-1, 6-3.

Results: Boys’ singles: Carl Holder (FRA) bt Mahatir Muhammad Khan (PAK) 6-1, 6-3; Sami Zeb Khan (PAK) bt Tom Chapman (GBR) 7-5, 6-3; Amir Asylkozhaev (RUS) bt Ahmad Nael Qureshi (PAK) 6-0, 6-2; Abraar Iqbal (USA) bt Muhammad Talha Khan (PAK) 6-3, 6-3.

Boys’ doubles: Sam Kydd Baumgartner (SUI) & Birtan Duran (TUR) bt Yahya Luni (PAK) & Huzaima Abdul Rehman (PAK) 6-1, 6-1; Andrey Kozlov (RUS) & Ruslan Serazhetdinov (RUS) bt Raahim Agha (GBR) & Tom Chapman (GBR) 6-4, 6-4; Meethre Barot (USA) & Siddhartha Lama (USA) bt Oscar Baumgartner (SUI) & Zalan Khan (PAK) 6-0, 6-4; Dmitry Dolzhenkov (RUS) & Artiom Dorofeev (FRA) bt Mahatir Muhammad Khan (PAK) & Hasheesh Kumar (PAK) 6-1, 6-1; Dev Kanbargimath (ROU) & Ahmad Nael Qureshi (PAK) bt Abdullah. (PAK) & Kashan Umar Khalil (PAK) 6-3, 5-7, 10-7; Hamid Israr Gul (PAK) & Sami Zeb Khan (PAK) bt Amir Asylkozhaev (RUS) & Lorant Gyori (HUN) 6-3, 6-4; Toa Maeda (JPN) & Aoi Ooka (JPN) bt Muhammad Huzaifa Khan (PAK) & Muhammad Talha Khan (PAK) 6-0, 6-4; Carl Holder (FRA) & Yakup Uzunel (DEN) bt Faizan Fayyaz (PAK) & Abdul Hanan (PAK) 6-4, 6-1.

Girls’ singles: Mariia Masiianskaia (RUS) bt Zahra Suleman (PAK) 6-0, 6-1; Eda Numanoglu (TUR) bt Sheeza Sajid (PAK) 6-0, 6-3; Avrora Volkova (RUS) bt Amna Qayum (USA) 6-1, 6-2; Lidia Laskova (RUS) bt Artina Gashi (KOS) 6-4, 6-4.

Girls’ doubles: Iman Khan (GBR) & Alaia Rubio Perez (GBR) bt Lidia Laskova (RUS) & Olga Sorochkina (RUS) 6-2, 6-4.