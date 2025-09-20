 
Saturday September 20, 2025
Asia Cup 2025: Bangladesh to bowl first after winning toss against Sri Lanka

Both teams faced each other 21 times in T20 cricket, with Sri Lanka winning 13 matches

By Web Desk
September 20, 2025
Sri Lanka captain Charith Asalanka (left) flips the coin as Bangladesh's Litton Das makes the call at the toss for their ACC Men's T20 Asia Cup 2025 match at the Dubai International Cricket Stadium in Dubai on September 20, 2025. — ACC
Sri Lanka captain Charith Asalanka (left) flips the coin as Bangladesh's Litton Das makes the call at the toss for their ACC Men's T20 Asia Cup 2025 match at the Dubai International Cricket Stadium in Dubai on September 20, 2025. — ACC

ABU DHABI: Bangladesh decided to bowl first after winning the toss against Sri Lanka in the ACC Men’s T20 Asia Cup 2025 Super Four clash at the Dubai International Cricket Stadium on Saturday. 

Squads

Sri Lanka: Charith Asalanka (c), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kusal Perera, Nuwanidu Fernando, Kamindu Mendis, Kamil Mishara, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Chamika Karunaratne, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Binura Fernando, Nuwan Thushara and Matheesha Pathirana.

Bangladesh: Litton Das (capt, wk), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Towhid Hridoy, Jaker Ali, Shamim Hossain, Nurul Hasan, Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzim Hasan, Taskin Ahmed, Shoriful Islam and Mohammad Saifuddin.

This is a developing story and is being updated with further details 