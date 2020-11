Aqeel, Abid, Muzammil reach Sheheryar Malik Tennis semis

LAHORE: Aqeel Khan, Muhammad Abid and Muzammil Murtaza won the quarter-finals of Sheheryar Malik Memorial National Grass Courts Tennis Championship at Punjab Tennis Academy Bagh e Jinnah here on Thursday.

Aqeel beat Muhammad Shoaib 6-3, 6-4; Abid beat Shehzad Khan 6-2, 6-4; and Muzammil beat Yousaf Khalil 6-7(9), 6-4, 6-4.

In men’s doubles quarter-finals, Muzammil and Mudassir Murtaza beat Shakir Ullah and Nauman Aftab 6-2, 6-3. Yousaf Khalil and Heera Ashiq beat Ahmed Babar and Saqib Hayat 7-6,(3), 6-1. Aqeel Khan and Shehzad Khan beat Ejaz Ahmad and Asad Ullah 6-3, 6-1.

Ladies singles pre-quarters: Esha Jawad beat Mariam Mirza 6-0, 6-1; Haniya Naveed beat Ashtafila Arif 6-0, 6-0; Raheema beat Mariam Shahid 6-2, 6-1; Noor Malik (ZTBL) beat Sheeza Sajid 6-1, 6-0; and Zahra Suleman beat Maleeha Khalid 6-4, 6-2.

Ladies singles quarter-finals: Sarah Mehboob beat Rahat Javed 6-1, 6-1; Esha Jawad beat Haniya Naveed 7-6(5), 6-1; Noor Malik (ZTBL) beat Raheema 6-0, 6-0; and Ushna Sohail beat Zahra Suleman 6-0, 6-0.

Seniors doubles 35 plus quarter-finals: Ashar Ali Khan/ Israr Gul beat Rana Humayun/ Hassan Said 6-2, 6-2; Arif Feroz/ Fayyaz Khan beat Kamran Qureshi/ Hassan Changez 6-0, 6-0; Rashid Malik (ZTBL)/ Aqeel Khan beat Mehboob Wahid/ Muhammad Yousaf 6-2, 6-1.

U18 quarter-finals: Aqib Hayat beat Faizan Fayyaz 6-1, 6-2; Hasheesh Kumar beat Farman Shakeel 6-1, 7-5; Sami Zeb beat Mahatir Muhammad 6-2, 5-7, 7-5; Muhammad Shoaib beat Hamid Israr 6-2,6-3.

U18 boys doubles semi-finals: Muhammad Shoaib/ Aqib Hayat beat Sami Zeb/ Faizan Fayyaz 5-3, 4-1; Hasheeh Kumar/ Mahatir Muhammad beat Farman Shakeel/ Nalain Abbas 4-2, 4-1.