Elections 2018: Telephone, Fax, Whatsapp numbers to approach ECP's Complaint Cell

The Election Commission of Pakistan has set up a facilitation and Complaint Cell for July 25th Election.

According to a statement issued by the electoral body, the centre would operate on the election day from 8:00 am in the morning to 8:00 in the night.

Voters can approach the center to lodge their complaints through telephone numbers , fax numbers and Whatsapp numbers given below

PUNJAB



District: Islamabad,Attock,Jehlum,Gujrat, Sialkot, Narowal,Gujranwala Mandi Bahauddin

· Telephone No. : 051-9217141

· Fax No. : 051-9210809

· Whats app No. : 0333-6485668

District: Hafiz bad, Khushab, Sargodha, Mianwali, Bhakkar Chiniot, Faisalabad, Toba Tekh Singh, Jung

· Telephone No. : 051-9217142

· Fax No. : 051-9210809

· Whats app No. : 0333-5129886

District: Nankana Sahib, Sheikhupura, Lahore, Kasur, Okara Pakpatan, Sahiwaal, Khane-waal, Multan

· Telephone No. : 051-9217144

· Fax No. : 051-9210809

· Whats app No.: 0313-5534969

District: Lodhran, Dihaari, Bahawalpur, Rahimyar Khan, Muzaffar Garh, Layyah, DG Khan, Rajanpur

· Telephone No. : 051-9210813

· Fax No. : 051-9210810

· Whats app No.: 0300-3895149

SINDH

District: Jacobabad, Kashmore, Shikarpur, Larkana, Qambar, Shadad Kot, Gotki, Sukkur, Khairpur, Naushehr-u-Feroz, Shaheed Benazirabad

· Telephone No.: 051-9210814

· Fax No. :051-9210810

· Whats app No. : 03425155151

District: Sanghar, Mir-pur-Khaas, Umar-Kot, Tharparkar, Mityari, Tando Allahyar Khan, Hyderabad, Tando Muhammad Khan, Badin, Sajawal

· Telephone No.: 051-9210815

· Fax No. :051-9210810

· WhatsApp :03472232107

District: Thatta, Jamshoro, Daadu, Malir, Korangi Karachi, Karachi East, Karachi South, Karachi West, Karachi Central

· Telephone No. : 051-9210816

· Fax No. : 051-9210811

· WhatsApp No. :03008098654

KHYBER PAKHTUNKHAWAH

District: Chitral, Swat, Upper Dir, Lower Dir, Malakund, Bonaire, Shangla Kohistan, Kohistan Lower

· Telephone No. : 051-9217143

· Fax No. : 051-9210811

· Whats app No. : 03345051512

District: Kolahi Palsa, Kohistan, Trigram, Mansehra, Tughar, Abottabad, Haripur, Swabi Mardan, Chaar Sadda.

· Telephone No. : 051-9217145

· Fax No. : 051-9210812

· Whats app: 0321-9951377

District: Noshehra, Peshawar Kohat, Hungo, Kark, Yonu, Lucky Marwat, Taank, DI Khan

· Telephone No. : 051-9210817

· Fax No. : 051-9210812

· Whats App No. :0321-9951377

Baluchistan

District: Moosi Kheel, Shirani, Zohb, Qila Saif-Ullah, Loralaai Dhaki, Ziarat, Hernia Sibbi, Lehri, Barkhan, Kohlo, Dera Bagti, Naseerabad, Jafferrabad, Saubat pur, Jhal Mugsi, Kachi Mastung, Pasheen, Qila Abdullah

· Telephone No. : 051-9210818

· Fax No. :051-9210812

· Whats app No.: 0333-5349270

District: Quetta, Noshki, Chaaghi, Mastung, Shaheed Sikandarabad, Qilaat Khizdaar, Washook, Kharan, Pichgoor, Awaraan, Keech, Lasbella Gawadar

· Telephone No. 051-9210819

· Fax No. : 051-9210812

· Whats App No. : 0333-5349270