Aqeel, Abid roll in straight sets at BB tennis

ISLAMABAD: Pakistan No 1 Aqeel Khan defeated Ejaz Ahmed in straight sets in the 6th Benazir Bhutto National Ranking Tennis Championship here at the Islamabad Complex Courts Tuesday.

Aqeel won 6-3, 6-2 to make it to the second round. Ejaz managed to hold his serve thrice in the first set and twice in the second following a couple of close calls. Aqeel looked in fine touch on the clay courts.

The men’s singles first round also witnessed Muhammad Abid and Shahzad Khan winning their respective matches in straight sets.

Results: Men’s singles first round: Aqeel Khan bt Ejaz Ahmed 6-3, 6-2; Muhammad Abid bt Faizan Khurram 6-1, 6-1; Shahzad Khan bt Sikandar Hayat 6-3, 6-2; Nauman Aftab bt Waqas Malak 7-5, 6-3; Jibranul Haq bt Israr Gul 6-2, 6-2; Imran Bhatti bt Zalan Khan w/o.

Ladies’ singles: Fatima Ali Raja bt Farah Shah Khan 6-4, 6-0; Natalia Zaman bt Ayesha Rao 6-0, 6-0; Sheeza Sajid bt Arooj Fatima 6-0, 6-0; Oreen Jasia bt Mahnoor Sohail w/o; Syeda Eraj bt Mahrukh Farouqhi 6-3, 6-0.

Men’s doubles: Muhammad Abid & Waqas Malik bt Ahmed Asjad &Shakir Ullah 6-4, 6-2; Muhammad Shoaib & Barkar Ullah bt Heera Ashiq & Yousaf Khalil 6-4, 6-4; Syed Nofil Kaleem & Abbas Khan bt Capt. Suleman & Hamza Bin Asif 6-0, 6-3; Saqib Hayat & Nauman Aftab bt Usman Ejaz & Jibran Ul Haq 6-4, 6-2; Muzamil Murtaza & Mudasir Murtaza bt Ahmed Ch & Abdal Haider 7-5 , 6-3; Aqeel Khan & Shahzad Khan bt Israr Gul & Sikandar Hayat 6-3, 6-2; Ahmed Kamil & Ibrahim Omer bt Ejaz Ahmed & Asad Ullah 2-6, 6-2, 10-8; Faizan Khurram & Imran Bhatti bt Umair Qayum & Musa Ch 6-3, 6-1.

Boys’ singles (18 and under): Mohammad Shoaib bt Shaeel Durab 6-3, 6-1; Hasheesh Kumar bt Farman Shakeel 3-6 , 6-3, 6-2; Mahatir Muhammad bt M. Talha Khan 7-6(5), 6-7(5), 6-2; Huzaifa Khan bt Osama Mehmood 6-1, 6-3; Ahmed Kamil bt Kamran Khan 6-1, 6-2; Aqib Hayat bt Baqar Ali 6-4, 6-4; Hamid Israr bt Asad Zaman 6-1 , 6-1; Sami Zeb Khan bt Ahmed Nael Qureshi 6-1, 6-3.

Boys’ singles (14 and under): Hamza Roman bt Mustansir Ali 4-0, 4-0; Haider Ali Rizwan bt Amir Mazari 4-1, 4-0; Bilal Asim bt Ryyan Kh. Saud 4-0, 4-0; M. Ibrahim Ashraf bt Yahya Musa Luni 4-0, 4-3(r); Asad Zaman bt Hamza Rahmat 4-2, 5-3; Shahsawar bt Ammar Masood w/o; Ahmed Nail bt Hamza Aasim 4-2, 3-5, 5-3; Hamid Israr bt Haziq Aasim bt 5-3, 4-1.

Boys and girls’ under-12: Hamza Roman bt Razik Sultan w.o; Abdul Basit bt Zainab Ali Raja 4-1 4-1; Zohaib Afzal bt Uzair Maqsood 4-0, 4-0; Eesa Fahad bt Lalarukh Sajid 4-2, 4-2; Samer Zaman bt Mahrukh Sajid 4-0 , 4-0; Nabeel Ali Qayum bt Haris Bajwa 4-0 , 4-0; Amir Mazari bt Ammar Masood 4-0, 4-2; Ali Zain bt Mohammad Haziq Aasim 4-5 (4), 4-1, 4-1; Haniya Minhas bt Sameer Maqsood w/o.

Boys and girls’ under-10: Abdur Rehman bt Ayan Sher Dil 4-0, 4-0; Hassan Usmani bt Hajra 4-0, 4-0 ; Abdul Wasay bt Zohaib Amjad 0-4 , 4-2 , 4-2; Zohaib Afzal bt Rizwan Shah Khan 4-0 , 4-0.