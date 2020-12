Ahmed overwhelms Abdal as BB tennis begins

ISLAMABAD: Ahmed Chaudhary got off to a winning start on Monday as the Benazir Bhutto National Ranking Tennis Championship got underway here at the Islamabad Tennis Complex.

Ahmed got the better of Abdal Haidar 6-3, 6-1, making the youngster struggle throughout the course of play. Also making it to the second round in men’s singles were Heera Ashiq, Mudassir Murtaza and Muzammil Murtaza.

Mohammad Shoaib, recent winner of two back-to-back international junior events, was seen in the best of shape as he prevailed over Mohammad Usman Ejaz 6-3 6-2. Results (Men’s singles): Heera Ashiq bt Saqib Hayat 6-3, 6-2; Shakirullah bt Hamza Bin Asif 6-4, 6-3; Yousaf Khalil bt Ahmed Babar 6-4, 6-4; Mudassir Murtaza bt Maj Suleman 6-0, 6-0; Ibrahim Omer bt Abbas Khan 6-2, 6-2; Muzammil Murtaza bt Murtaza Hussain 6-3, 6-0; Ahmed Kamil bt Asadullah 6-7(3), 7-5, 6-4; Barkat Ullah bt Syed Nofil Kaleem 3-6, 6-4, 6-1; Ahmed Ch bt Abdal Haidar 6-3, 6-1; Mohammad Shoaib bt Mohammad Usman Ejaz 6-3, 6-2.

Boys’ singles (18 and under): Osama Mehmood bt Ahtsham Arif 6-4, 6-4; Kamran Khan bt Abdullah Rashid 6-3, 7-5; Hamid Israr bt Huzaima A Rehman 6-4, 6-3; Asad Zaman bt Yahya Musa Luni 6-2, 6-2; Sami Zeb Khan bt Faizan Fayyaz 6-4, 6-2; Ahmad Nael Qureshi bt Hamza Jawad 6-0, 6-4; Huzaifa Khan bt Zaeem Ghafoor 6-1. 6-0; Baqar Ali bt Haider Ali Rizwan 6-2, 6-4; Farman Shakeel bt Uzair Khan 6-4, 6-4; Ahmed Kamil bt Kashan Omer 6-4, 6-1; Aqib Hayat bt Nalain Abbas 7-5, 6-4; Hasheesh Kumar bt Bilal Asim 6-4, 6-4; Mohammad Shoaib bt Bilal Farooq 6-0, 6-0; Talha Khan bt Zalan Khan 6-4, 3-6, 6-2; Mahatir Mohammad bt Faizan Shahid 6-1, 6-3; Shaeel Durab bt Mohammad Abdullah 6-1, 6-0.

Boys’ singles (14 and under): Hamza Rahmat bt Imdad Ali 4-2, 1-4, 5-4(1); Shahsawar Khan bt Taimoor Khan 4-0, 4-0; Haider Ali Rizwan bt Ali Zain 4-0, 4-0; Ibraheem Ashraf bt Eeman E Rasiq 4-2. 4-2; Hamza Aasim bt Samer Zaman 4-2, 4-0; Ammar Masood bt Rayan Khan 4-1, 5-4(3); Hamza Roman bt Husnain Ali Rizwan 4-2, 4-1; Haziq Aasim bt Moavia Butt 4-0, 4-1; Bilal Asim bt Sameer Maqsood 4-0, 4-0; Asad Zaman bt Abdullah Azhar 4-2, 4-0; Amir Mazari bt Nabeel Ali Qayum 4-1, 4-2; Omair Khan bt Yahya Musa

Luni w/o; Hamid Israr bt Mian Abdullah 4-0, 4-1.

Boys and girls’ singles (Under-120: Hamza Ali Rizwan bt Saqib Ali 4-1, 4-0; Hamza Hussain bt Soha Ali 1-4, 4-2, 4-0 ; Amna Ali Qayum bt Riyyan Shah Khan 4-2, 4-1; Taimoor Khan bt Mahnoor Farooqui 4-1, 4-0; Ismail Aftab bt Zohaib Amjad 4-1, 4-1; Syed M Aalay bt Ayan Sher Dil 2-4, 4-0, 4-2; Mian Abdullah bt Hareem Fatima 4-1, 4-0.