Aman makes it to National Jr Tennis semis

ISLAMABAD: Aman Attique Khan got better of Musa Choudhry in straight sets to make it to the semifinals of National Junior Civil Aviation Tennis at the Islamabad Complex courts. Aman beat Musa in straight sets 6-3, 6-3. Zalan Khan and Wasel Raza also moved into the last four stage.

Results: Men’s singles first round: Touseef bt Shahbaz 6-2, 6-1 Saad Abjad bt Majid Nawaz Khattak 6-2, 6-0; Shafaqat Bt Hassan Bin Mufassir 6-0, 6-2; Muhammad Rehan w/o Taqi Abbasi Saifullah; Khalid Khawaja bt Adnan Khan 6-2, 4-6, 6-1; Danish Raza bt M Hadin 6-2, 6-2; Col Abjad bt Sikandar Ameen 6-2, 6-2.

Men’s singles round II: Aman Attique Khan bt Muhammad Rehan 6-0, 6-0

Men’s singles quarterfinals: Aman Attique Khan bt Musa Choudhry 6-3, 6-3; Zalan Khan bt Wasel Raza 6-2, 6-2; Saifullah w/o Col Abjad

In boy’s u-18 first round: Hamid Yaqoob bt Yahya Musa Luni 6-1, 6-3; Sikandar Ameen w/o Nabeel Qayum; Hassan Bin Mufassir bt Danish Raza 3-6, 6-4,(10-6)

Round II: Shaharyar w/o Azan Sajid; Subhan Bin Salik bt Hamid Yaqoob 6-1, 6-2; Huzaima Abdul Rehman bt Hassan Bin Mufassir 6-2, 6-1; M Abdullah Bt Jarar 6-0, 6-0

Quarter-finals: Huzaima Abdul Rehman bt M Abdullah 7-5, 7-5

Boys under-16: Yahya Musa Luni bt Jarar 6-0, 6-1

Ladies singles: Bakhtawar bt Shahida Farooq 6-1, 4-6, 6-4; Sheharbano bt Zara Khan 6-1, 6-2.

Quarterfinals: Zainab Ali Raja bt Sheharbano 6-1, 5-7, (10-3); Farida Farooq bt Mahnoor Sohail 6-3, 6-1

Girls under-10 quarterfinals: Eesha Zia bt Lalarukh Sajid 4-0, 4-1; Fatima Gul bt Mahrukh Sajid 4-0, 4-0.