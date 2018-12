Army face Wapda in National TT finals

LAHORE: Pakistan Army will be facing Pakistan Wapda in the finals of men’s team event of the 55th National Table Tennis Championships here at the Nishtar Sports Gymnasium Hall. Pakistan Wapda will meet Chromatex in the finals of women’s team event. Four matches each in men and women categories were held on Tuesday.

Results: Men’s team quarterfinals: HEC beat Pak Railways 3-1: Irtaza lost to Hassan Haider 6-11, 10-12, 12-10, 11-6, 10-12, Hamza beat Haseeb 7-11, 11-8, 11-5, 11-6, Abid beat Nazim 11-7, 11-7, 11-8, Hamza beat Hassan Haider 11-7, 11-8, 11-6.

KP beat Sindh 3-1: Fahad Kh beat Furqan Patel 13-11, 11-7, 8-11, 11-13, 11-3, Shah khan beat Bilal Tariq 11-9, 11-8, 11-8, Basit Ali lost Saim Adnan 7-11, 11-6, 11-3, 11-5, Fahad Kh beat Bilal Tariq 11-9, 4-11, 5-11, 11-7, 7-11

Pak Army beat Islamabad 3-1: Salman Virk beat Abdul Haseeb 11-5, 11-6, 9-11, 11-9, Afzal lost Abdullah 5-11, 11-13, 4-11, Faizan Zahoor beat Umer Saeed 9-11, 11-2, 7-11, 11-3, 11-5, Afzal beat Abdul Haseeb 9-11, 12-10, 11-6, 11-6.

Wapda beat Chromatex 3-1: Rameez Khan beat Awais Hassan 11-9, 11-7, 14-16, 11-3, Asim Qureshi beat Aleemuddin11-6, 12-10, 11-9, Abdul Raheem lost Taimoor Khan 9-11, 14-12, 6-11, 8-11, Asim Qureshi beat Awais Hassan 11-9, 11-9, 11-8.

Women’s team semifinals: Waopda beat Punjab 3-0: Rahila beat Perniya 11-6, 11-5, 7-11, 11-7, Shabnam beat Tayyaba 11-3, 11-4, 11-6, Sanam beat Saima 11-5, 11-2, 11-4.

Chromatex beat Pak Army 3-2: Nosheen beat Farah Ilyas 11-8, 11-6, 11-6, Fatima Khan beat Saba 11-9, 13-15, 11-9, 11-2, Kalsoom Khan lost Seemab 11-7, 8-11, 5-11, 6-11, Fatima Khan lost Farah Ilyas 11-7, 12-14, 5-11, 11-7, 10-12, Nosheen beat Saba 11-5, 11-7, 11-4.

Men’s team semifinals: Pak Army beat KP 3-1: Afzal lost Fahad Kh 7-11, 9-11, 10-12, Salman Virk beat Shah Khan 11-4, 11-9, 11-8, Faizan Zahoor beat Basit Ali11-4, 11-8, 11-6, Salman Virk beat Fahad Kh 11-8, 11-9, 10-12, 11-8,

Wapda beat HEC 3-0: Ramiz Khan beat Hamza 11-3, 5-11, 12-10, 11-2, Asim Qureshi beat Salman Saleem 11-1, 11-6, 11-9, Bilal Yasin beat Irtaza 12-10, 11-8, 8-11, 11-5.