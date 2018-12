Canter struggles to beat Fukuda in Futures

ISLAMABAD: Britain’s Alexis Canter had to gather all his reserves to beat Sora Fukuda of Japan on his way to the semi-finals of the Serena ITF Futures Tennis, which now become an all foreign players’ affairs here at the PTF Complex Courts on Wednesday.

Canter defeated Fukuda in a three-set thriller 6-3, 6-7 (4), 7-5.

Results: Men’s singles quarter-finals: Rio Noguchi (Jpn) bt Kai Wehnelt (Ger) 7-6, 6-4; Kim Cheon Eui (Kor) bt Saidal’o Saidkarimov (Uzb) 6-4, 6-1; Ti Chen (Tpe) bt Muhammad Abid (Pak) 6-1, 6-3; Alexis Canter (Gbr) bt Sora Fukuda (Jpn) 6-3, 6-7, 7-5.

Men’s doubles quarter-finals: Darko Jandric (Srb) & Shonigmatjon Shoeyziyev (Uzb) bt Muhammad Abid (Pak) & Muhammad Wagas Malik (Can) 6-3, 4-6, 10-3; Alexander Pavliouchenkov (Rus) & Vladimir Polyakov (Rus) bt Dmitry Myagkov (Rus) & Saida’lo Saidkarimov (Uzb) 6-1, 7-5; Anton Chekhov (Rus) & Kai Wehnelt (Ger) bt Sora Fukuda (Jpn) & Ray Ho (Tpe) 7-6, 2-6, 10-6; Eui Kim (Kor) & Rio Noguchi (Jpn) bt Heera Ashiq & Mudassar Murtaza (Pak) 6-4, 6-2.

Women’s singles (quarter-finals): Sara Mansoor bt Shimza Naz 6-0, 6-2; Hania Navaid bt Mahvish Chishtie 6-4, 6-4; Esha Jawad bt Sheeza Sajid 6-0, 6-1; Sarah Mahboob bt Mehek Khokhar 6-1, 6-1.

Boys’ Under-18 singles second round: Mohammad Shoaib bt Nalain Abbas 6-3, 6-0; Musa Choudhary bt M Huzaifa Khan 6-4, 6-4; Ahmed Kamil bt Abdul Hanan 6-3, 7-5; Mohammad Abdullah bt Zain Choudhary 6-1, 6-2; Abdullah Adnan bt Mohammad Talha Khan 6-0, 6-0; Mohammad Nauman Aftab bt Kamran Khan 6-3, 6-0; Ahmed Asjad bt Sami Zeb 7-6 (3), 6-1; Saqib Umer bt Subhan Bin Salik 6-0, 6-4.

Boys’ Under-14 singles second round: Sami Zeb bt Kamran Khan 6-3, 6-2; Bilal Asim bt Azan Sajid 6-0, 6-0; Abdul Hanan bt Mohammad Haziq 6-0, 6-0; Huzaima Abdul Rehman bt Azan Shahid 6-0, 6-1; Mohammad Huzaifa bt Mohammad Amir 6-3, 6-0; Kashan Umer bt Ahmed Nael 6-3, 7-5; Hamza Roman bt Mohammad Talha Khan 3-6, 7-6 (5), 6-2; Uzair Khan bt Mohammad Hamza Asim 6-2, 6-3.