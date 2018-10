Semifinalists decided in Aitchison College Tennis

LAHORE: Semifinalists were decided as the quarterfinal matches in all the age categories of the 2nd Aitchison College Junior National Tennis Championship 2018 were decided here at the Bagh-i-Jinnah Courts on Wednesday.

Results: U-18 quarterfinals: Humza Bin Rehan beat Adnan Khan 6-1, 6-1; Ahmad Kamil beat Parbhat Kumar 6-2, 6-2; Ahmad Asjad beat Subhan bin Salik 6-1, 5-7, 6-2; Aqib Hayyat beat Asim Gul 6-0, 6-3; Abdullah Adnan beat Izhar Ifikhtar 6-0, 6-0; Saqib Hayyat beat Faizan Fayyaz 6-1, 6-1.

Doubles: Ahmad Asjad-Abdulla beat Nalin Abbas-Parbhat Kumar 6-2, 6-1; Faizan Fayyaz beat Hassan Ali 6-2, 6-4; Asim Gul-Osama beat Zain Ch Adnan Khan 6-4, 6-3

U-16 doubles: Huzaifa Abdul Rehman beat Asim Gul 6-0, 6-0; Shoaib Khan beat Faizan Fayyaz 6-2, 6-1; Parbhat Kumar beat Abdul Hanan Khan 7-5, 6-3; Abdullah Adnan beat Humza Jawad 6-0, 6-1; Subhan Bin Salik beat Faizan Shahid 6-3, 3-6, 6-2; Aqib Hayyat beat Uzair Khan 6-3, 7-5; M.Abdullah beat Musa Haroon 6-4, 2-6, 6-0; Ahmad Kamil beat Hamid Israr 6-0, 6-2

U–14: Semi Zeb Khan beat Ahmad Khan 4-0, 4-1; Farman Shakeel beat Ehtesham Arif 4-1, 4-0; Hassan Ali beat M. Talha 4-1, 4-1; Shaeel Tahir beat Humza Jawad 4-1, 1-4, 4-1; M. Huzaifa Khan beat Haider Ali Rizwan 4-1, 4-1; Hamid Israr Beat Hussain Ali Rizwan 4-2, 4-2, 9 (1).