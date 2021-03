Junior National Tennis Championship begins

LAHORE: Junior National Tennis Championship 2021 began here at the Punjab Tennis Academy, Bagh-e-Jinnah Mall on Tuesday.

The tournament will be formally inaugurated on Wednesday (today).

In U-18 first round, Faizan Fayyaz beat Moavia Butt 6-0, 6-1, Zaeem Ghafoor beat Ali Jawad 6-3, 6-3, Mahatir Muhammad beat Arman Kamran 6-1, 6-2, Uzair Khan beat M Talha Khan 6-0, 6-2, Hamza Jawad beat Saad Zaman 7-6(7), 1-6, 10-8, Farman Shakeel beat Inam Qadir 6-0, 6-1, Bilal Asim beat Bilal Gillani 6-0, 6-1, Haider Ali Rizwan beat Mustansir Ali Khan 6-0, 6-0, Hasheesh Kumar beat Hassan Ali 6-2, 6-2, Hamid Israr beat Shaeel Durab 6-3, 6-3, Ahtesham Arif beat Shehryar Anees 6-3, 7-6(7), 10-5, Haroon Arshad beat Husnain Ali 6-1, 6-2, Ahmad Nael beat Ahtesham Humayun 6-0, 6-0, Zalan Khan beat Aizad Khalil 6-0, 6-0 and Azan Sajid beat Hanzla 6-0, 6-0.

In the U-14 first round, Talha khan beat Hashir Alam 4-2, 1-4, 10-6, Shehryar Anees beat Inam Qadir 4-0, 4-0, Haroon Arshad beat Moavia Butt 4-1, 1-4, 10-6, Hamza Ali Rizwan beat Taimoor Khan 4-0, 4-0 and Talha Tarar beat Abdul Ahad 4-0, 4-0.