SICAS Punjab Junior Tennis in progress

LAHORE: The SICAS Punjab Junior Tennis Tournament 2020 is continuing at the Punjab Tennis Academy Bagh-i-Jinnah Lahore.

In this tournament, organised by Punjab Lawn Tennis Association, on Thursday a total number of 20 matches were played in boys u-18, boys U-18 doubles, boys U-14, boys/girls u-12 quarters and U-10 pre quarters.

Results: U-18 quarters: Faizan Fayyaz beat Hamza Jawad 6-1,6-1 Bilal Asim (SICAS) beat Ahtesham Arif 6-3,6-0 Shaeel Durab beat Ifham Rana 5-7,6-2,10-2.

U-18 doubles semifinals: Faizan Fayyaz and Bilal Asim (SICAS) beat Ahtesham Arif & Jabir Ali 4-1,1-4,10-6,Zain Ul Abideen & Ifham Rana beat Zaeem Ghafoor & Abdullah Anjum 4-2, 4-2.

U-14 Quarters final: Bilal Asim (SICAS) beat Muneeb Majeed 8-0 Arman Kamran beat Zaeem Ghafoor 8-0 Abubakar Khalil beat Moavia Butt 8-3, Asad Zaman beat Saeed Suleman 8-1.

Boys/girls U-12 quarterfinals: Haniya Minhas beat Eesa Bilal 8-0, Ameer Mazari beat Zohaib Afzal Malik 8-2, Omer Jawad beat Jannat Khalil 8-0, Raja Mustafa beat Ramzan 8-2

Boys/girls U-10 pre-quarterfinals: Ali Usman beat Eesa Zohaib 8-5, Talha Tarar beat Afaf Suleman 8-6, Nauman beat Romail Shahid 8-3, Zohaib Afzal Malik beat Inam Bari 8-0, Harris Bajwa beat Jannat Khalil 8-0.