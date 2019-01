Aman defeats Musa to reach junior tennis semi-finals

ISLAMABAD: Aman Attique Khan got the better of Musa Chaudhry in straight sets to make it to the semi-finals of National Junior Civil Aviation Tennis Championship here at the Islamabad Complex courts.

Aman won in straight sets 6-3, 6-3. Zalan Khan and Wasel Raza also moved into the last four stage.Results: Men’s singles first round: Touseef bt Shahbaz 6-2, 6-1 Saad Abjad bt Majid Nawaz Khattak 6-2, 6-0; Shafaqat Bt Hassan Bin Mufassir 6-0, 6-2; M Rehan w/o Taqi Abbasi Saifullah; Khalid Khawaja bt Adnan Khan 6-2, 4-6, 6-1; Danish Raza bt M Hadin 6-2, 6-2; Col Abjad bt Sikandar Ameen 6-2, 6-2.

Second round: Aman Attique Khan bt M Rehan 6-0, 6-0.Men’s singles quarter-finals: Aman Attique Khan bt Musa Chaudhry 6-3, 6-3; Zalan Khan bt Wasel Raza 6-2, 6-2; Saifullah w/o Col Abjad.

Boys’ Under-18 singles first round: Hamid Yaqoob bt Yahya Musa Luni 6-1, 6-3; Sikandar Ameen w/o Nabeel Qayum; Hassan Bin Mufassir bt Danish Raza 3-6, 6-4 (10-6).

Boys’ Under-18 singles second round: Shahryar w/o Azan Sajid; Subhan Bin Salik bt Hamid Yaqoob 6-1, 6-2; Huzaima Abdul Rehman bt Hassan Bin Mufassir 6-2, 6-1; Muhammad Abdullah bt Jarar 6-0, 6-0.

Boys’ Under-18 singles quarter-finals: Huzaima Abdul Rehman bt Muhammad Abdullah 7-5, 7-5.Boys’ Under-16 singles: Yahya Musa Luni bt Jarar 6-0, 6-1.

Ladies’ singles: Bakhtawar bt Shahida Farooq 6-1, 4-6, 6-4; Sheharbano bt Zara Khan 6-1, 6-2.

Ladies’ singles quarter-finals: Zainab Ali Raja bt Sheharbano 6-1, 5-7, (10-3); Farida Farooq bt Mahnoor Sohail 6-3, 6-1.

Girls’ Under-10 singles quarter-finals: Eesha Zia bt Lalarukh Sajid 4-0, 4-1; Fatima Gul bt Marukh Sajid 4-0, 4-0.