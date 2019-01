Hamza keeps winning in National U-18 Snooker

ISLAMABAD: National Under-16 champion Hamza Ilyas progressed further in the National Jubilee Insurance Under-18 Championship at the Pakistan Sports Complex Hall Islamabad Friday. Hamza Ilays beat Malak Rayyan Khan (KP) 3-1 (42-44, 41-29, 60-52, 87-14) to make it to the knock out stage.

Other results: M Naseem Akhtar (Pjb) bt Munsif uddin (KP) 3-0 (66-31, 69-08, 63-42); Sheharyar Abbas (Pjb) bt Usman Waheed (Isb) 3-0 (62-44, 71-16, 63-42); Sheraz Raza (Sindh) bt M Faisal (Pjb) 3-2 (18-48, 11-60, 67-23, 75-35, 58-55); Shaikh M Mudassir (Pjb) bt Umer Junaid (Sindh) 3-0 (115-5, 105-7, 63-34); Ahsan Yousuf (Pjb) bt Malik Muzammil Khan (KP) 3-0 (46-5, 63-35, 59-51); Sajjad Abdullah (KP) bt M Mohsin (Bal) 3-0 (58-14, 60-13, 90-08); M Bilal (Pjb) bt Haider Abbas (Isb) 3-1 (59-58, 39-66, 73-25, 66-77); Umer Khan (Pjb) bt Talha Sakrani (Sindh) 3-0 (101-24, 73-43(52), 84-28); Shehryar Khan (Sindh) bt Sheharyar Waseem (Pjb) 3-2 (42-62, 49-58, 56-33, 61-19, 61-38); M Rafiq (KP) bt Hammad Farooq (Sindh) 3-0 (104-05(62), 48-5, 49-10); M Ibrar (KP) bt Iftikhar Hussain (Bal) 3-2 (31-44, 86-51, 29-53, 50-5, 48-22); Faisal Ibrar Kiyani (Isb) bt Atif Arshad (KP) 3-0 (77-16, 88-14, 58-44); Shahzaib Malik (Pjb) bt Waqas Khan (Sindh) 3-0 (43-36, 57-18, 57-02); Farhan Majeed (Pjb) bt Raja Zohaib (Sindh) 3-0 (43-36, 57-18, 57-02); Shaikh Qamber (Sindh) bt Kamran Albert Masih (KP) 3-1 (54-06, 49-71, 58-48, 53-23).