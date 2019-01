Abid, Heera in Punjab Open Tennis semis

LAHORE: Muhammad Abid, Heera Ashiq, Ahmed Kamil, Ahmad Babar moved into the semifinals of Servaid Punjab Open Tennis Championship.Abid will be facing Kamil in the semifinal and Heera Ashiq will be contesting against Ahmad Babar here at Bagh-i-Jinnah courts on Friday.

Results: Men’s singles: M Abid beat Abdullah Adnan 6-3, 6-3, Ahmad kamil beat Hassan said 6-4, 6-4, Ahmad babar beat omer babar 6-3, 6-3, Heera ashiq beat main Bilal 6-3, 7-5 Boys U-18: Zain Ch beat Ibrahim 6-2, 6-4.

U-16 quarters: Inam Arif beat Sameer Ahmad 6-2, 6-3, Ehtesham Arif beat Azan Sajid 6-4, 5-7, 10-7, Shaeel Tahir beat farman shakeel 6-3, 2-2 (R), Faizan Fayyaz beat arham Khan 6-2, 6-3.

U-14: Ehtesham Arif beat ghazi Ahmad 4-2, 4-1, Husnain Ali Rizwan beat Azan Sajid 4-0, 5-3, Shaeel Tahir beat Haider Ali 5-3, 5-3.

U-12: Aized Khalil beat raffy atta ullah 8-0, Asfandyar beat salheha zeeshan 8-1, Hamza Ali Rizwan beat Abu bakar talha 8-5.

U-10: Abu bakar talha beat Ali Zain 8-0, Hassan usmani beat sarim rasul 8-5, Xeerak Mustafa beat Harris Bajwa 8-5, Hamza Ali Rizwan beat omer Jawad 8-0.