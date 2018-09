Musa, Zalan in U18 tennis final

ISLAMABAD: Musa Choudhry will play Zalan Khan in the final of the boys’ Under-18 singles in the NBP Twin City Tennis Championships being played at the Islamabad Tennis Complex here, says a press release.

In the semi-finals played on Monday, Musa beat M Huzaifa Khan 6-2, 6-1 while Zalan registered a 7-6(6), 7-6(5) victory against Subhan Bin Salik.

Results: Boys’ U18 singles: Semi-finals: Musa Choudhry bt M Huzaifa Khan 6-2, 6-1; Zalan Khan bt Subhan Bin Salik 7-6(6), 7-6(5).

Boys’ U14 singles: Semi-finals: Huzaifa Khan bt Ahmed Nael 4-2, 4-2; Talha Khan bt Hamidullah Yaqoob 4-1, 4-1.

Boys’ U10 singles: Semi-finals: Haziq Asim bt Talha Rizwan 4-1, 4-0; Ammar Masood bt Mustafa Usman 4-0, 4-0.

Boys’ U10 singles: Final: Haziq Asim bt Ammar Masood 4-0, 4-1.

Girls’ U10 singles: Semi-final: Fatima Zara Gul bt Esha Zia 4-1, 4-2.

Women’s singles: Semi-finals: Mahvish Chishti bt Saadia Qazi 6-0, 6-0; Mahnoor Sohail bt Shireen Waraich 6-2, 6-2.

Men’s doubles: Quarter-finals: Usman Ejaz & Col Shahid bt Osama & Muneeb 6-1, 6-3; Moinuddin Shah & Bolund Sohail bt Zulqarnain & Khuwaja Saud 6-0, 6-1; Zalan Khan & Musa Choudhry bt Col Abjad & Saad Abjad 6-3, 7-6(3); Jibranul Haq & Yaseen Abbasi bt Waqas Baig & Shebaz 6-2, 6-1.

Men’s singles: Quarter-finals: Musa Choudhry bt Danish Ahmed 6-4, 3-6, (10-5); Khursheed bt Zalan Khan 6-2, 6-4; Jibranul Haq bt Waqas Khan 6-2, 6-2.