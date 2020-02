National Jr Ranking Tennis in progress

LAHORE: The 4th Alam Al Khayal National Junior Ranking Tennis Tournament 2020 is in progress at the Punjab Tennis Academy Bagh-i-Jinnah.

A total number of 30 matches were played on the day two in boys u-18, boys u-16, boys u-14, and boys u-12 pre quarters.

Results: U-18 pre quarters: Faizan Fayyaz beat Jabir Ali 6-2,7-5 Shaeel Durab beat Husnain Ali 6-2,6-2 Zainul Abideen beat Abdullah Anjum 6-2,6-4 Farman Shakeel beat Sameer Ahmad 6-4,6-1 Ifham Rana beat Ahtesham Arif 7-5,6-1 Hamza Jawad beat Ahmad Amir 2-6,6-2, 6-4 Nalain Abbas beat M Yahya Nawaz 6-1,6-1.

U-16 pre quarters: Nalain Abbas beat Muneeb Majeed 6-0,6-0 Shazaib Zahid beat Zaeem Ghafoor 6-4,6-1 Bilal Asim beat Asad Zaman 6-1,6-1 Harris Wahla beat Tauheed Awais 7-5,6-0 Hamza Jawad beat Shakeel Durab 6-4,5-7,11-9 Ibrahim Anjum beat Abu Bakar Khalil 6-2,6-1 Farman Shakeel beat Haider Ali Rizwan 7-6,6-4.

U-14 pre quarters: Bilal Asim beat Sheharyar Anees 4-1,4-1 Shazaib Zahid beat Reyyan Khan 4-0,4-0 Waleed Javeed beat Yahya Musa Luni 4-2,4-2 Ahtesham Humayun beat Moavia Butt 4-1,4-1 Haider Ali Rizwan beat Muneeb Majeed 4-0,4-0 Asad Zaman beat Ali Zain 4-1,4-1 Ahmad Nael beat Zaeem Ghafoor 4-0, 4-0.