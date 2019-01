Imran, Naveen in 2nd round of Masters Snooker

ISLAMABAD: Imran Shehzad and Naveen Perwani made it to the second round of the Masters Snooker Championship here at the Pakistan Sports Complex Hall on Thursday.

Sindh’s Naveen outplayed Azhar Khan of Punjab 3-0 while Punjab’s Imran beat Arshad Ali Qureshi of Islamabad 3-0.

Results: First round: Shah Khan (KP) bt Naseem Paracha (Sindh) 87-01, 61-62, 43-68, 57-46, 72-29(51; Imran Shehzad (Pjb) bt Abdul Rehman (Bal) 94-07(51), 57-46, 75-07(50); Azhar Khan (Pjb) bt Mehmood Khan (Bal) 59-14, 44-21, 47-25; Muhammad Shafi (KP) bt Masood Ahmed (Isb) 56-69, 35-69, 52-51, 62-20; Abu Saim (Pjb) bt Saeed ur Rehman (KP) 69-62, 51-39, 53-58, 75-35; Farrukh Usman (Sindh) bt Saeed Ahmed (Bal) 17-48, 18-83, 62-31, 53-45, 67-09(50); Danish Haroon (Sindh) bt Khalid Awan (Bal) 50-12, 64-31, 64-30; Mujahid Ali Shah (KP) bt Shehzad Butt (Pjb) 56-46, 64-32, 44-58, 28-63, 59-35; Abdul Rehman (Bal) bt Shah Khan (KP) 54-39, 53-52, 80-43; Arshad Ali Qureshi (Isb) bt Naseem Paracha (Sindh) 63-24, 59-30, 42-08; Muhammad Shafi (KP) bt Mehmood Khan (Bal) 62-37, 62-15, 52-60, 71-67; Imran Shehzad (Pjb) bt Arshad Ali Qureshi (Isb) 65-31, 59-16, 60-37; Naveen Perwani (Sindh) bt Azhar Khan (Pjb) 66-39, 61-0, 66-33; Danish Haroon (Sindh) bt Shehzad Butt (Pjb) 66-39, 61-0, 60-33.