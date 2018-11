Tayyab out of Pak Open Squash

ISLAMABAD: Pakistan’s only hope Tayyab Aslam crashed out of the Pakistan Open, suffering four-game defeat against top seed Karim Abdel Gawad (Egy) in the second round Thursday.

The Egyptian who is favourite for the title beat Tayyab Aslam 11-6, 11-13, 11-5, 11-2 at DHA Asif Nawaz Squash Complex, Creek Club Karachi.

Also making it to the next round are Mazen Gamal (Egypt), Ivan Yuen (Malaysia) and Nafiizwan Adnan (Malaysia), Mostafa Asal (Egy), Arturo Salazar (MEX), Karim El Hammamy (Egy) and second seed Diego Elias (PER).

Results: Karim Abdel Gawad (Egy) bt Tayyab Aslam (Pak) 11-6, 11-13, 11-5, 11-2; Mazen Gamal (Egy) bt [6] Omar Abdel Meguid (Egy) 11-9, 8-11, 14-12, 11-8; Ivan Yuen (Mas) bt Mohammed Reda (Egy) 11-9, 11-3, 11-8; [4] Nafiizwan Adnan (Mas) bt Shehab Essam (Egy) 11-5, 7-11, 15-13, 11-2; Mostafa Asal (Egy) bt Abdulla Mohd Al Tamimi (QAT) 11-5, 11-9, 6-11, 11-4; Arturo Salazar bt Iker Pajares Bernabeu (Eap) 11-9, 11-7, 5-11, 11-6; Karim El Hammamy (Egy) bt Edmon Lopez (ESP) 10-12, 11-7, 11-6, 11-4; Diego Elias (PER) bt Joshua Masters (ENG) 11-3, 11-4, 11-2.

Women event: [1] Yathreb Adel (Egy) bt [WC] Amna Fayyaz (Pak) 11-8, 11-6 11-4; [7] Rachel Arnold (Mas) bt [9/16] Wen Li Lai (Mas) 9-11, 11-4, 11-6, 11-6; [9/16]; Enora Villard (FAR) bt [8] Tong Tsz-Wing (HK) 11-8, 11-4, 11-6; [3] Zeina Mickawy (Egy) bt [9/16] Aika Azman (Mas) 11-4, 11-5, 11-6; [4] Liu Tsz-Ling (HK) bt [9/16] Eva Fertekova (CZE) 11-1, 11-4, 11-1; [5] Sivasangari Subramaniam (Mas) bt [9/16] Ooi Kah Yan (Mas) 11-7, 11-7, 11-13, 11-4; [6] Satomi Watanabe (Jpn) bt [9/16] Madina Zafar (Pak) 11-9, 11-4, 11-5; Nadine Shahin (Egy) bt Farah Momen (Egy) 11-9, 11-5, 11-7.