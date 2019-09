Flight schedule, departure and arrival timings at Karachi Airport

Karachi Airport is Pakistan’s oldest international and domestic airport. It was established back in 1924.



Jinnah International Airport hosts over 10 million (Domestic and International) travelers annually.

All major airlines are available fly through Karachi Airport and carry over 60 flights (Domestic and International) on a daily basis.

The following is the flight schedule (departure and arrival timings) of the flights of different airlines at Karachi airport.

Flight Departures at Karachi Airport

City Flight No. To Departure Timings Karachi Airport FZ-330

Dubai

00:05

Karachi Airport

CA-946

Beijing

00:05

Karachi Airport

PK-342

Faisalabad

01:00

Karachi Airport

G9-548

Sharjah

02:40

Karachi Airport

EK-607

Dubai

02:45

Karachi Airport

IA-410

Baghdad

03:00

Karachi Airport

PA-170

Jeddah

03:45

Karachi Airport

6S-162

Dammam

03:50

Karachi Airport

FZ-332

Dubai

04:20

Karachi Airport

QR-605

Doha

04:30

Karachi Airport

EY-222

Abu Dhabi

05:05

Karachi Airport

TK-709

Istanbul

05:25

Karachi Airport

PK-3525

Medinah

06:00

Karachi Airport

PK-312

Lahore

06:00

Karachi Airport

GF-751

Bahrain

06:35

Karachi Airport

ER-500

Islamabad

07:00

Karachi Airport

PK-300

Islamabad

07:00

Karachi Airport

PK-582

Rahim Yar Khan

07:00

Karachi Airport

PK-501

Turbat

07:00

Karachi Airport

EK-605

Dubai

07:00

Karachi Airport

PK-530

Sukkur

07:30

Karachi Airport

ER-520

Lahore

08:00

Karachi Airport

PK-302

Lahore

08:00

Karachi Airport

ER-540

Quetta

08:30

Karachi Airport

SV-3701

Jeddah

09:45

Karachi Airport

SV-701

Jeddah

09:45

Karachi Airport

PK-157

Sui

10:00

Karachi Airport

QR-611

Doha

10:05

Karachi Airport

PK-787

London

10:30

Karachi Airport

G9-540

Sharjah

10:40

Karachi Airport

PA-402

Lahore

11:15

Karachi Airport

PK-503

Gawadar

11:30

Karachi Airport

FZ-334

Dubai

11:40

Karachi Airport

PK-310

Quetta

12:00

Karachi Airport

WY-324

Muscat

12:05

Karachi Airport

EK-601

Dubai

12:15

Karachi Airport

ER-522

Lahore

13:00

Karachi Airport

ER-502

Islamabad

13:30

Karachi Airport

FZ-336

Dubai

14:35

Karachi Airport

PK-304

Lahore

15:00

Karachi Airport

PK-580

Multan

16:00

Karachi Airport

PK-308

Islamabad

16:00

Karachi Airport

G9-546

Sharjah

16:30

Karachi Airport

PK-316

Lahore

16:50

Karachi Airport

PK-536

Sukkur

17:25

Karachi Airport

PA-204

Islamabad

18:00

Karachi Airport

PK-731

Jeddah

18:00

Karachi Airport

ER-504

Islamabad

18:30

Karachi Airport

ER-524

Lahore

19:00

Karachi Airport

PK-306

Lahore

19:00

Karachi Airport

EK-609

Dubai

19:40

Karachi Airport

PA-404

Lahore

20:00

Karachi Airport

PK-354

Peshawar

20:30

Karachi Airport

PK-370

Islamabad

21:00

Karachi Airport

PK-213

Dubai

22:00

Karachi Airport

PK-340

Faisalabad

22:30

Karachi Airport

EK-603

Dubai

22:30

Karachi Airport

PK-241

Dammam

22:40

Karachi Airport

WY-326

Muscat

23:50

Karachi Airport

TG-342

Bangkok

23:50



Flight Arrivals at Karachi Airport



City Flight No. From Arrival Timings Karachi Airport PK-391

Sukkur

00:15

Karachi Airport

PK-319

Islamabad

00:25

Karachi Airport

EK-606

Dubai

00:40

Karachi Airport

PA-1793

Medinah

01:20

Karachi Airport IA-409

Baghdad

02:00

Karachi Airport

G9-547

Sharjah

02:00

Karachi Airport

6S-161

Dammam

02:20

Karachi Airport

QR-604

Doha

02:20

Karachi Airport

EY-221

Abu Dhabi

02:55

Karachi Airport

FZ-331

Dubai

03:15

Karachi Airport

PK-732

Jeddah

03:50

Karachi Airport

TK-708

Istanbul

03:55

Karachi Airport

PK-744

Medinah

04:35

Karachi Airport

EK-604

Dubai

05:30

Karachi Airport

GF-752

Bahrain

05:35

Karachi Airport

PK-788

London

06:05

Karachi Airport

QR-610

Doha

07:30

Karachi Airport

SV-3700

Medinah

07:55

Karachi Airport

SV-700

Medinah

07:55

Karachi Airport

PK-373

Islamabad

08:55

Karachi Airport

G9-549

Sharjah

10:00

Karachi Airport

PA-401

Lahore

10:20

Karachi Airport

PK-531

Sukkur

10:30

Karachi Airport

PK-331

Multan

10:35

Karachi Airport

PK-585

Dera Ghazi Khan

10:35

Karachi Airport

PK-583

Rahim Yar Khan

10:40

Karachi Airport

FZ-333

Dubai

10:40

Karachi Airport

EK-600

Dubai

10:55

Karachi Airport

WY-323

Muscat

11:10

Karachi Airport

PK-301

Islamabad

11:55

Karachi Airport

ER-501

Islamabad

12:00

Karachi Airport

ER-521

Lahore

12:30

Karachi Airport

PA-201

Islamabad

12:40

Karachi Airport

PK-158

Sui

13:30

Karachi Airport

FZ-335

Dubai

13:35

Karachi Airport

PA-171

Jeddah

13:50

Karachi Airport

PK-303

Lahore

14:15

Karachi Airport

PK-504

Gawadar

15:10

Karachi Airport

PK-3524

Medinah

15:20

Karachi Airport

PK-311

Quetta

15:35

Karachi Airport

G9-545

Sharjah

15:50

Karachi Airport

PK-502

Turbat

16:20

Karachi Airport

ER-541

Quetta

17:00

Karachi Airport

ER-523

Lahore

17:30

Karachi Airport

EK-608

Dubai

18:10

Karachi Airport

ER-503

Islamabad

18:30

Karachi Airport

PA-405

Lahore

18:50

Karachi Airport

PK-363

Quetta

18:50

Karachi Airport

PK-341

Faisalabad

19:10

Karachi Airport

PK-397

Sialkot

19:30

Karachi Airport

PK-305

Lahore

19:45

Karachi Airport

PK-351

Peshawar

20:00

Karachi Airport

SV-704

Medinah

20:15

Karachi Airport

PK-581

Multan

20:20

Karachi Airport

PK-537

Sukkur

20:25

Karachi Airport

PK-309

Islamabad

20:55

Karachi Airport

EK-602

Dubai

21:05

Karachi Airport

CA-945

Beijing

22:30

Karachi Airport

TG-341

Bangkok

22:35

Karachi Airport

WY-325

Muscat

22:50

Karachi Airport

FZ-329

Dubai

23:05

Karachi Airport

PA-205

Islamabad

23:10

Karachi Airport

PK-3528

Medinah

23:30

Karachi Airport

ER-525

Lahore

23:30

Karachi Airport

ER-505

Islamabad

23:30

Karachi Airport

PK-307

Lahore

23:45



The above mentioned flight timings are from Pakistan Civil Aviation Authority's website. The schedule may differ at times because of delays and other technical reasons.