Cricket: South Africa v Pakistan 1st Test scoreboard

Centurion, South Africa: Scores at the close of play on the second day of the first Test between South Africa and Pakistan at SuperSport Park on Thursday:



Pakistan first innings, 181

South Africa first innings (overnight 127-5)

A. Markram lbw b Hasan Ali 12

D. Elgar c Azhar Ali b Shaheen Afridi 22

H. Amla c Babar Azam b Mohammad Amir 8

T. de Bruyn c Sarfraz Ahmed b Mohammad Amir 29

F. du Plessis c Babar Azam b Shaheen Afridi 0

T. Bavuma c Sarfraz Ahmed b Shaheen Afridi 53

D. Steyn c Sarfraz Ahmed b Mohammad Amir 23

Q. de Kock c Fakhar Zaman b Mohammad Amir 45

K. Maharaj lbw b Hasan Ali 4

K. Rabada c Asad Shafiq b Shaheen Afridi 19

D Olivier not out 0

Extras (lb3, nb3, w2) 8

Total (60 overs) 223

Fall of wickets: 1-19 (Markram), 2-43 (Amla), 3-43 (Elgar), 4-43 (Du Plessis), 5-112 (De Bruyn), 6-146 (Steyn), 7-170 (Bavuma), 8-189 (Maharaj), 9-220 (Rabada)

Bowling: Mohammad Amir 20-6-62-4 (3nb), Hasan Ali 18-4-70-2 (1w), Shaheen Afridi 18-1-64-4, Yasir Shah 4-0-24-0

Pakistan, second innings

Imam-ul-Haq b Olivier 57

Fakhar Zaman c Rabada b Olivier 12

Shan Masood c Maharaj b Steyn 65

Azhar Ali c Rabada b Olivier 0

Asad Shafiq c De Kock b Steyn 6

Babar Azam b Rabada 6

Sarfraz Ahmed c Du Plessis b Rabada 0

Mohammad Amir b Rabada 12

Yasir Shah c De Kock b Olivier 0

Hasan Ali not out 11

Shaheen Afridi c Markram b Olivier 4

Extras (b6, lb10, w1) 17

Total (56 overs) 190

Fall of wickets: 1-44 (Zaman), 2-101 (Imam), 3-103 (Azhar), 4-134 (Shafiq), 5-142 (Azam), 6-142 (Sarfraz), 7-158 (Amir), 8-159 (Yasir), 9-185 (Masood)

Bowling: Steyn 15-4-34-2, Rabada 15-4-47-3, Olivier 15-3-59-5 (1w), Maharaj 11-2-34-0

Match situation: South Africa need 149 runs to win

Toss: Pakistan

Umpires: Bruce Oxenford (AUS), Sundaram Ravi (IND)

TV umpire: Joel Wilson (WIN)

Match referee: David Boon (AUS)