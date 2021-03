Gujranwala win Mass wrestling

LAHORE: Gujranwala won the 4th International Mas-wrestling Championship of Pakistan securing 111 points.

Bahawalpur with 87 points were second, while Islamabad were third 59 points and Sargodha fourth with 52 points.

Aurangzaib Shah and Shanzay Riasat were given motorcycles as a token of appreciation.

Overall Positions

List of winners (men)

60 kg 1. Sheraz Ali (Gujranwala) 2. Muhammad Shoaib (Bahawalpur) 3. Muhammad Irfan (Police) 4. Saad Rajput (Islamabad)

70 kg 1. Muhammad Shafaat (Islamabad) 2. Ghulam Khan (Rawalpindi) 3. Rehman Hameed (Muzafarabad) 4. Muhammad Asim (Sargodha)

80 kg 1. Aurangzaib Shah (Sargodha) 2. Umer Chahudhry (Islamabad) 3. Muhammad Zubair (Lahore) 4. Muhammad Ahsan (Kohat)

90 kg 1. Muhammad Tanveer Wahla (Bahawalpur) 2. Muhammad Ibrahim (Gujranwala) 3. Hafiz Khushnood (Multan) 4. Muhammad Furqan (Muzafarabad)

105 kg 1. Muhammad Alam (Bahawalpur) 2. Imran Afzal (Gujranwala) 3. Ahsan Khan (Peshawar) 4. Ali Raza (Police)

125 kg 1. Muhammad Wahab (Rawalpindi) 2. Muhammad Bilawal (Islamabad) 3. Rana Bilal Ali (Karachi) 4. Hashim Siddique (Hyderabad)

125+ kg 1. Muhammad Shakaib Butt (Gujranwala) 2. Muhammad Tehseen (Bahawalpur) 3. Muhammad Shehroz (Faisalabad) 4. Riasat Ali (Islamabad)

Female winners

55 kg 1. Shanzay Riasat (Gujranwala) 2. Ramsha (Bahawalpur) 3. Noreena (Rawalpindi), 4. Taiba Zubair (Gilgit)

65 kg 1. Zainab (Gujranwala) 2. Saiqa Riasat (Islamabad) 3. Aleeza (Rawalpindi) 4. Bakhtawar (BWP)

75 kg 1. Ammara (Gujranwala) 2. Sana Liaqat (Sargodha) 3. Gulshan Sohail (Islamabad) 4. Sobia (Gilgit)

85 kg 1. Sobia Shareef (Sargodha) 2. Soban Khan (Karachi) 3. Aroosa (Bahawalpur) 4. Sana Irfan (Gujranwala)

85+ kg 1. Zainab (Bahawalpur) 2. Rafia Shaheen (Gujranwala) 3. Hajia (Gilgit) 4. Zeenat Munir (Sargodha).