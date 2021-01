Raza powers into junior badminton semis

ISLAMABAD: Raza Ali (PB) made it to the semi-finals of the boys’ singles under-19 event in the 3rd National Badminton Tournament in Charsada on Saturday.

Raza Ali beat Shahnullah (KP) 21-9, 21-9.

Players of KPK, Punjab, Sindh, Balochistan and Army qualified for the semi-finals.

Results: Boys’ singles under-15 quarter-finals: Malik Ghasif Malik (Army) bt Muhammad Zaid (KP) 21-18, 10-21, 21-18; Fahad Ahmad (KP) bt Abdullah Tahir (PB) 21-7, 21-10; Sangheen (KP) bt Aman Gul (KP) 21-13, 17-21, 21-17; Zain Bajwa (PB) bt Amer Hassan Janjua (ISB) 19-21, 21-16, 21-13.

Boys singles under-17 quarter-finals: Saad Amir (PB) bt Umer Farooq (KP) 21-14, 21-10; Usaid Gul (KP) bt Umair Khan (KP) 21-6, 21-9; Ibrahim Rashid (ISB) bt Asad Afridi (KP) 21-16, 21-17; Rai Abdul Manan (Army) bt Ahmed Niazi (PB) 26-24, 21-19.

Men’s singles under-19 quarter finals: Malik Danyaal (KP) bt Abdullah Asim (PB) 21-9, 21-15; Raja Hassan Mujtaba (PB) bt Hamza Khan (KP) 18-21, 22-20, 21-16; Umer Jhangher (KP) bt Fayyaz ur Rehman (Sindh) 21-16, 21-12; Raza Ali (PB) bt Shahnullah (KP) 21-9, 21-9.

Women’s singles under-19 quarter-final: Umama Usman (Army) bt Zainab Ch (PB) 21-8, 21-17; Alja Tariq (Balochistan) bt Deena Shahzad (ISB) 21-9, 21-8; Saman Shahzadi (KP) bt Saman Shafiq (PB) 21-14, 23-21, 21-19; Hadiqa Aftab (PB) bt Zara (Balochistan) 21-16, 22-20.

Girls’ under-17 quarter-finals: Sumiya Tariq (Army) bt Hiba Tariq (Sindh) 21-3, 21-8; Ayesha Shafiq (PB) bt Maryam Hanif (Sindh) 21-16, 22-20; Sana Hanif (Sindh) bt Khukla (KP) 21-8, 21-7; Ammarah Ishtiaq (Sindh) bt Musfira Zahid (Sindh) 16-21, 21-3, 21-17.