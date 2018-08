National Sr Squash in progress

Our correspondent

LAHORE: In all 24 matches were played in the 3rd Punjab National Senior Squash Championship-2018. The matches are being to mark the Independence Day celebrations here at Punjab Squash Complex. Results: 1st qualifying round: Abdul Qadir (SNGPL) beat Jahanghir Khan Jr (Sindh) 11-8, 9- 11, 11-8 (15 mins); Uzair Rasheed (Pb) beat Uzair Shaukat (KP) 12-10, 9-11, 11-9 (35 mins); Ali Imran (Sindh) beat Shahzad Khan (Pb) 11-9, 9-11, 13-11 (38 mins); M.Arif (KP) beat Haris Iqbal (Railways) 11-9, 6-11, 12-10 (30 mins); Abbas Shaukat (KP) beat Asif Khan Khalil (KP) 11- 3, 14-12 (14 mins); Salman Zeb (Army) beat Asif Mehmood (Pb) 11-8, 11-7 (15 mins); Haris Qasim (Pb) beat Junaid Rehman (Sindh) 11-3, 11-5 (11 mins); Muhammad Samiullah (KP) beat Taimoor Ayaz (KP) 11-4, 11-9 (10 mins); Moin Rauf (Pb) beat M.Ibrahim Noorani (KP) 11-1, 11-4 (7 mins); Farman Ahmad (Pb) beat Abdul Basit Uppal (Pb) 11-6, 11-7 (20 mins); Sadamul Haq (Army) beat Rizwan Gul (KP) 15-13, 11- 3, 11-2 (20 mins); Mansoor Zaman (KP) beat Naveed Rehman (Sindh) 11-8, 11-9 (15 mins); Saad Abdullah (Sindh) beat Shahid Hussain (Pb) 11-4, 11-9 (15 mins); Raees Khan (Army) beat Sheikh Saqib (Wapda) 11-9, 11-5 (15 mins); Zain Ramzan (Pb) beat Arslan Ramzan (Pb 12-10, 11-4 (15 mins); Mujahid Hussain (Pb) beat Haroon Khan (KP) 1-6, 12- 10 (17 mins). Second round: Uzair Rasheed (Pb) beat Ali Imran (Sindh) 11-7, 11-3 (12 mins); Abbas Shaukat (KP) beat Salman Zeb (Army) 11-4, 6-11, 11-4 (25 mins); Haris Qasim (Pb) beat Saad Abdullah (Sindh) 11-4, 11-8 (14 mins); Raees Khan (Army) beat Zain Ramzan (Pb) 11-8, 11-6 (15 mins); Mujahid Hussain (Pb) beat Mansoor Zaman (KP) 4- 11, 11-8, 11-8 (22 mins); M.Samiullah (KP) beat Abdul Qadir (SNGPL) 9-11, 11-6, 11-9 (23 mins); Sadamul Haq (Army) beat Farman Ahmed (Pb) 11-4, 11-0 (10 mins); Moin Rauf (Pb) beat M.Arif (KP) 5- 11, 11-8, 11-3 (18 mins).