SNGPL Ramazan Squash gets under way

LAHORE: Twenty-eight matches decided on the opening day of SNGPL Ramazan Squash Championship here at Punjab Squash Complex on Friday.

First round results: Junior category: Abdullah Nadeem beat Hamza Shaukat 11/7,12/10 (16 minutes), Afnan Mudassar beat M. Din Haris 11/5,11/2 (10 minutes), Asher Butt beat Arslan Shariq 11/8,14/12 (19 minutes), Varun Asif beat M. Zubair 11/3,11/8 (15 minutes), Abdullah Rasheed beat Talha bin Zubair Butt 11/9,11/8 (21 minutes), Mehmood Mehboob beat Faseeh 11/5,11/4 (12 minutes), Salahuddin beat Ibrahim Naeem (11 minutes), Anus Bukhari beat Dawood 11/0,11/2 (9 minutes).

Second round results: Junior category: Anas Bukhari beat Khaqan Malik 11/8,11/3 (10 minutes), Ashab Irfan beat Salahuddin 11/2,11/9 (15 minutes), Huzaifa Shahid beat Abdullah Rasheed 11/7,11/5 (15 minutes), Ahad Shaukat beat Asher Butt 11/7, 14/12 (19 minutes), Junaid Khan beat Varun Asif 11/2,7/11,11/5 (20 minutes), Usman Nadeem beat Mehmood Mehboob 11/5,11/8 (20 minutes), Azlan Khawar beat Abdullah Nadeem 11/5,11/5 (16 minutes), M.Ahmad beat Afnan Mudassar 7/11,13/11,11/8 (35 minutes).

Senior category: First round results: Zain Ramzan beat Muhammad Zahid 11/4,11/4 (10 minutes), M. Farhan beat Shahzad Ali Khan 11/8,10/12,11/6 (25 minutes), Arslan Ramzan beat Malik Moiz 11/5,11/7 (15 minutes),Hamza Bhatti beat Khizer Qasim 11/6,11/7 (19 minutes), Moin Rauf beat M. Usman 11/5,11/5 (16 minutes), Ahsan Rehman beat Asif Mehmood 11/6,11/7 (18 minutes), Abdul Qadir beat Moaz Khan 11/6,11/7 (19 minutes), Kashif Asif beat Ahsan Ali Kashif 11/3,11/1 (9 minutes).

Senior category quarterfinal results: Moin Rauf beat Hamza Bhatti 11/4,11/2 (8 minutes), Kashif Asif beat Zain Ramzan 13/11,11/2 (16 minutes), Arslan Ramzan beat M.Farhan 9/11,11/5,11/8 (23 minutes), Abdul Qadir beat Ahsan Rehman 11/9,11/3 (15 minutes).