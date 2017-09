Eidul Azha prayer timings

Islamabad

6:10 a.m: Ahel-e-Hadith Eidgah, F-11/G-11 Cricket Ground, Ahel-e-Hadith Eidgah, G-11/4 Cricket Ground (opposite G-10/1).

6:30 a.m: Ahel-e-Hadith Eidgah, opposite School no. 39, I-9/4, Jamia Masjid Muhammadi (Ahel-e-Hadith), Barma Town.

7:00 a.m: Jamia Masjid Anwar-e-Madina, PWD Colony, G-9/2, Markazi Eidgah (Ahel-e-Hadith), G-6/1, Masjid Taqviatul Islam (Ahel-e-Hadith), G-7/3, Jamia Masjid Quba (Ahel-e-Hadith), I-8 Markaz, Jamia Masjid Muhammadi (Ahel-e-Hadith), B-Block, PWD Town, Jamia Masjid Tauheed (Ahel-e-Hadith), near Telephone exchange, Model Town.

7:15 a.m: Eidgah Police Ground, Sector G-7, Jamia Masjid Al-Saleh, Sector H-8, Jamia Masjid, Salman Farsi, I-9/4, Jamia Masjid Syedna Hassan, G-13/1, Jamia Masjid Taqwa-ul-Iman, G-9/1, (Ahel-e-Hadith) Eidgah, Green Belt, G-10/3 and G-9/2, Jamia Masjid Aqsa (Ahel-e-Hadith), St. 13, F-6/3, Jamia Masjid Imam Ibne Taima (Ahel-e-Hadith), G-10/2, Jamia Masjid Hoz Harmain (Ahel-e-Hadith), Officer Enclave, Koral, Jamia Masjid Hoz Ibrahim (Ahel-e-Hadith), Sharifabad, Tarlia Kalan, Jamia Masjid Farooq (Ahel-e-Hadith), Ghori Town.

7:30 a.m: Faisal Masjid, Jamia Masjid Muhammadi (Ahel-e-Hadith), Sangjani, Jamia Masjid Muhammadi (Ahel-e-Hadith), Talhar Village, Jamia Masjid Ar-Rehman (Ahel-e-Hadith), I-8/1, Jamia Masjid Bokhari (Ahel-e-Hadith), near Rescue 15, G-8/4, Jamia Masjid Abu Bakar Siddique (Ahel-e-Hadith), B-Block, Sawan Garden, Jamia Masjid Muhammadi, Shahzad Town, Jamia Masjid Bahar-e-Madina, G-10/4, Jamia Masjid Amir Hamza, Sitara Market, Jamia Masjid Aqsa, I-8/2, Jamia Masjid Maaz Ibn-e-Jabal, I-8/3, Jamia Masjid Syedena Hussain, G-13/1, Jamia Masjid Media Town Block-C.

7:45 a.m: Jamia Masjid Qadria, G-7/3-4.

8:00 a.m: Naval Complex Ground, E-8, Masjid Al Hijjat, F-11/1, Jamia Masjid Ali, G-9/2, Jamia Masjid Al-Rehman, G-9/2, Jamia Masjid Baitul Islam, F-11/1, Jamia Masjid Ghosia, G-11/3, Jamia Masjid Gulzar, G-10/3, Jamia Masjid Jelani, G-8/1, Jamia Masjid Mai Raishma, G-11/2, Masjid Naeemia Anwar-e-Habib, G-10/3, (Ahel-e-Hadith) Eidgah, Motorway, Chowk, Jahangi Syedan, Masjid Khubaib bin Arrt (Ahel-e-Hadith), Nelor Factory Gate, Jamia Masjid Usman-e-Ghani, Chanba Mohalla Kahuta, Jamia Masjid Muhammadi, I-10/1.

8:15 a.m: Bhara Kahu Eidgah Shama Risalat, Jamia Masjid Siddique Akbar, Markaz G-10, Police Ground, Markaz G-7, Markazi Jamia Masjid, G-6/2, Jamia Masjid Gulshan Mustafa, I-8/1, Jamia Masjid Ameerul Momineen, G-8/4, Jamia Masjid Noor Madina, I-8/4, Jamia Masjid Khulfa-e-Rashdeen, G-9/2, Jamia Masjid Haleema, G-9/3, Park Ground, I-8/3, (Ahel-e-Hadith) Eidgah, G-11/3, Madrisa Tarteel-ul-Quraan, Bahtar.

8:30 a.m: Ahel-e-Hadith Eidgah, G-11 Ground, Jamia Masjid Siddiq-e-Akbar, Kahuta, Masjid Muhammadi, Mohalla Siddiq-e-Akbar, Peshawar Rd. Tarnol.

8:45 a.m: Masjid Motamar-e-Alam-e-Islami, Super Market, F-6, Jamia Masjid Mirajul Nabi, Simly Dam, Jamia Masjid Mustafa Tower, F-10/3, Jamia Masjid Mugheera Bin Shuba, Green Belt, G-10/3, I-8/4 Ground, Markazi Eidgah, Lal Quarters.

Rawalpindi

6:10 a.m: Govt. Degree College, Asghar Mall (Ahl-e-Hadith), Eidgah, Nawaz Sharif Park.

6:30 am: Madrasa Milia Islamia High School, F-Block, S/Twon.

7:00 a.m: Gordon College (Ahel-e-Hadith), Jamia Masjid Tayaba (Ahel-e-Hadith), Loi Bher, Jamia Masjid Darus Salam (Ahel-e-Hadith), Chainbaili Rd., I-10/2, Jamia Masjid Muhammadi (Ahel-e-Hadith), B-Block, S/Twon, Jamia Masjid Saluhdin, Fazal Town, Chaklala.

7:15 a.m: Masjid Aqsa (Ahel-e-Hadith), New Mulpur, Chak Shahzad, Kuri Rd., Jamia Masjid Ayesha Siddiqa, Double Rd., Shamsabad.

7:30 a.m: Masjid-ul-Furqan, S/Twon, Jamia Masjid Akbari, Mohanpura, Jamia Masjid, Rwp Medical College, Jamia Masjid Al-Falah, Raja Aslam Colony, Eidgah (Ahel-e-Hadith), New Shakrial, Jamia Masjid Syed-e-Na Farooq Azam, Gali no. 9, Saham, Jamia Masjid Quba, Qasimabad, Mohallah Sultanpura, Jamia Masjid Khalid-bin-Waleed, Pindora, Eidgah Markaz Ground, Taramri Chowk, Masjid Mumtaz Ibrahim, Ariya Mohallah, Jamia Masjid Ghausia, Westridge III, Jamia Masjid, Wapda Colony, Jamia Masjid, Dhoke Elahi Buksh, Jamia Masjid Madni, Pindora, Jamia Masjid, Nai Abadi, Mareer Hassan, Jamia Masjid, Westridge Bazaar.

7:45 a.m: Jamia Masjid Muhammadia, New Katarian Market, Al-Farooq Hotel Ground, Committee Chowk.

8:00 a.m: Masjid Gulzar-e-Muhammadi (Ahel-e-Hadith), Sadiqabad, Nawaz Sharif Park, Shamasabad, Murree Rd., Masjid Mai Ayesha Siddiqa, New Afshan Colony, Jamia Masjid Ameer Hamza, Pindora, Masjid Shah Wali Ullah, Qadiria Colony, Peshawar Rd.

8:15 a.m: Jamia Masjid, Jinah Town Adiala, Jamia Masjid Gul Sirajm, Mohallah Waris Khan, Al-Halal Park, Asghar Mall Scheme, Children Ground, Commercial Market, S/Twon, Jamia Hanfia Masjid, Cantonment Mandi, Jamia Masjid Al Haq, Jinnah Town, Adiala, Jamia Masjid Ashab-e-Suffa, Shah Faisal Colony, Jamia Masjid Darrusalam, Dhoke Hassu, Jamia Masjid, Gulzar-e-Quaid Colony, Shah Baloot Park, Saddar, Jamia Masjid Anwar-e-Madina, Dhoke Kashmirian, Jamia Masjid Wapda Colony, Mareer Hassan, Masjid-ur-Rahman, New Iqbal Town, Service Rd., Jamia Masjid, Benazir Bhutto Hospital, Jamia Masjid, Darbar Baba Lal Shah, Jamia Masjid, Dhoke Kamal Din, Chaklala, Jamia Masjid, Awaisia, Saadi Rd., Saddar, Jamia Masjid Al-Habib, Haider Rd., Saddar, Jamia Masjid Taqvia, Pindora, Madni Masji, near Primary School, Eidgah, Gawalmandi, Aqsa Park, E-Block, S/Twon.

8:30 a.m: Markazi Eidgah Rwp, Municipal Hockey Stadium, S/Twon, Jamia Masjid Ghousia, Ariya Mohalla, Shamal School, Masjid Siddiq-e-Akbar Wapda Colony, Kamalabad, Masjid Muhammadi Hanfi, Muslimabad, Chaklala, Jamia Masjid Muhammad Baxh, Millat Colony, Jamia Masjid Makki, Pindora, Jamia Masjid Hanfia, Haji Chowk, Muslim Town.

8:45 a.m: Jamia Masjid Babul Islam, Adiala Rd., Jamia Masjid Darrusalam, Adiala Rd., Jamia Masjid Madni, Pirwadahi, Pathan-e-Bazaar, Jamia Masjid Makki, Commercial Centre, S/Twon, Jamia Masjid Makki, Pindora, Jamia Masjid Moti, Liaquat Rd., Jamia Masjid Noor, Ghazi Dahgal, Jamia Masjid Qubba, Commercial Centre, S/Twon, Jamia Masjid Rehmania Ghosia, Taramari Chowk, Jamia Masjid Saddique Akbar, Dhoke Mungtal, Jamia Masjid Sardar Khan, Allama Iqbal Colony, Jamia Masjid Usman, Fauji Colony, Jamia Masjid Usman Ghani, Gali No. 28, Fauji Colony, Jamia Masjid, Kutchery, Jamia Masjid, Kohsar Colony, Chaakra, Khulaf-e-Rashideen Masjid, Dhoke Najo, Markazi Jamia Masjid, Qasimabad, Masjid Saddique Akbar, Habib Colony, Baraf Khana, Liaqat Rd., Jamia Masjid Bilal, Baghvi, Hilal Park, Asghar Mall Scheme, Joharabad, Jamia Masjid Pirachagan, Circular Rd., Jamia Masjid Syeda Fatima-tuz-Zahra, Kuri Rd., Eidgah, Chungi No. 22.

9:00 a.m: Jamia Darrusalam, Murree Rd., Jamia Masjid Ghosia, Ashraf Colony, Lalazar, Jamia Masjid Madni, Bungash Colony, Jamia Masjid, Mohallah Gulshanabad, Muhammadi Masjid, New Katarian, S/Twon, Usman-e-Ghani, Water Tanki, Asghar Mall Scheme, Jamia Masjid, Jinnah Colony, Sir Syed Chowk, Bahbud School Ground.

9:15 a.m: Eidgah Sharif, Children Park, D-Block, Commercial Market, Jamia Islamia, Kashmir Rd., Jamia Masjid Ghousia, Simla School, Arya Mohallah, Jamia Masjid Jamen Wali, Bhabra Bazar, Jamia Masjid Madina, Gali No. 28, Mohallah Amerpura, Jamia Masjid Muhammadia, Alipur, Jamia Masjid Mujadadia Rizvia, Khayaban-e-Sir Syed, Jamia Masjid, Baba Lal Shah Bokhari, Chungi No. 22, Jamia Masjid, Islampura Jabbar, Jamia Masjid, Mohra Batian, Jamia Masjid, Pir Syed Abdullah Shah Mushadi, Masjid Hanifa, Baralivi Gali No. 3, Qasimabad, Koh-e-Noor Mill, Masjid Ilyas, Gulshan Furqan, Stadium Rd., Masjid Mohammad Hussnain, Jangle Hotel near Motorway Chowk, Jamia Islamia, Kashmir Rd. Saddar, Jamia Masjid Gulzar-e-Madina, Dhoke Kamal Din, Jamia Masjid, Bilal Dhoke Gangal, Younas Masjid, Shafique Colony, Dhoke Paracha, Jamia Masjid Muzaffar, S/Twon, Liaqat Bagh Ground, F. G. Technical High School Lal Kurti, Jamia Masjid Al-Waris, Dhoke Reverhra, Jamia Masjid Farooqia, Kuri Rd., Muslim Town, Jamia Masjid Hanifa, Haji Chowk, Muslim Town, Jamia Masjid Noor-e-Madina, Golain, Jamia Masjid Parachgaan, Circular Rd., Jamia Masjid Sofia Imamia Noor Bukhtia, Iqbalpura, Jamia Masjid, Pindori Bungial, Jamia Masjid, Nasir Colony, Madrasa Ghousia Zia-ul-Aloom, New Faisal Colony, Golra More, Masjid Shah Qasim, Faiz Bukhsh Sofia Imamia Noor Bukhtia, Masjid Syed-e-Na no. 1, Mohalla Waris Khan, Murree Rd., Jamia Masjid Roshan, Jandha Cheechi, Jamia Qadiria Hifzul Quraan, Millat Colony, Jamia Masjid Noorani, Dhoke Khaba, Jamia Masjid Khan Bahadar, Hospital Rd., Saddar.

FIQAH-E-JAFARIA

7:30 a.m: Markazi Jamia Masjid, Asna Ashari, G-6/2, Masjid Ali Ibn-e-Abi Talib, Bhara Kahu, Isb,

8:00 am: Jafria Masjid, Khurram Colony, Imambargah Alamdar, Sir Syed Rd. Cantonment, Rwp, Qasr Imam Musa Kazim, I-10/1,Qasr Khadeeja tul Kubra, Tarlai Kalan, Isb, Masjid Darbar Sakhi Shah Piyara, Choor Harpal, Rwp, Madrasa Zainabia Chakri Rd., Rwp, Masjid Baqiullah, Bihar Shah Colony, near Qasim Base, Imambargah Ghulamn-e-Masoomain, Pakistan Town, Imamia Masjid, Treat Saidian, Sports Complex, Liaqat Bagh, Rwp, Jamia Masjid Jafria, I-9, Isb, Qasr-e-Abu Talib, Mughalabad, Rwp, Jamia Ali Masjid, Dhaaliala, Isb, Jamia Masjid Qasr-e-Zainab, Lalkurti, Rwp, Jamia Masjid Ashra, Gracy Line, Chaklala, Maktab-e-Khadija tul Kubra, Qasar-e-Sakina, Dhoke Haso, Qasr-e-Zainul Abideen, Masjid Wali Asar, Rizwia Hall Sadiqabad, Rwp, Jaima Masjid Moosa Kazim, Farash Town Phase II, Masjid-o-Imambargah, Darbar Pir Alaf Shah, Qasr-e-Abbas, Alamdar, Morgah, Rwp, Ali Masjid Bank Colony, G-7/1, Isb.

8:15 a.m: Jamia Masjid Shah Chan Chiragh, Rwp, Qasr-e-Shabbir, Dhoke Syedaan, Rwp, Haidri Masjid Koral, Isb, Markazi Imambargah, Qadeem, Rwp, Imambargah Yadgar Hussain, S/Twon, Masjid-o-Imambargah, Bangash Colony, Rwp, Imamia Masjid Gawalmandi, Masjid-o-Imambargah Qasr-e-Abbas, Dheri Hassanabad, Rwp, Masjid-e-Haidria, Pirwadhai, Masjidul Hujjat F-11/1, Isb, Imambargah Qasr-e-Sajjad, Khana Kak, Imambargah, Almadar, Sir Syed Rd. Rwp Cantt, Imami Masjid, Shaila, Imamia Masjid Gawalmandi, Imamia Masjid, Chakri Rd., Lala Rukh Colony, Imamia Masjid, Shah Allah Ditta, Jamia Masjid Imamia, Bari Imam, Jamia Masjid Syed Kasran, Ground Sabiqa Post Office, Jamia Tul Mustafa Iranian, Kohistan Colony, Muslim Town, Madrasa Imam Sadiq Bhembroot Saidan, Masjid Ali Abn-e-Talib Gungota Saydan, Masjid Ali Abn-e-Talib, Bhara Kahu, Masjid Fatima, Chowa Khalsa, Masjid Fatima-tuz-Zahara, Gulshan Shamal, Adiala Rd., Masjid Imam Sadiq, Karachi Company, G-9, Masjid Imambargah Qasr-e-Abbas, Dehri Hassanabad, Masjid Jafria Mehlo Sahal, Masjid Jafria, Dhoke Ratta, Masjid Qaim Aalay Mohammad, Alipur Farash, Masjid Zahra, Ahmedabad, Dhemial Camp, Masjid-o-Madarisa Imam, Hussain, Model Town, Humak, Bait-ul-Qazim, Rahim Town Shakrial, Baltistania Complex, I-10/1, Naval Complex, E-8, Masjid Imam Hassan, G-10/4.

8:30 a.m: Bargah-e-Alamdar, Sir Syed Rd., Rwp, Ali Masjid, Kalar Sayedan, Imamia Masjid Margalla, HIT Taxila, Imamia Masjid Wah Cantt, Imamia Masjid, Dahama Sayeda, Imamia Masjid, HMC Taxila, Jamia Masjid Al-Qasim, Shakrial, Jamia Tul Raza Ameer, Dakhlai Gohra, Madrasa Jafria Jandha, Attock, Madrasa Khama Al-Ambia, Chakwal, Madrasa Mazher Al-Emaan, Dodhial, Markazi Jamia Masjid ul Hassain, F-11 Markaz, Masjid Al-Qasim Bagwal Zair, Chakwal, Masjid Ameer-ul-Momeen, G-6/4, Masjid Biltistania, Angatpura, Masjid Hayderia and Madrasa Baqir Al-Saddar Shaheed, Pirwadhi, Masjid Imambargah Mosa Kazim, Ghangi Sayedian, Masjid-e-Imambar-gah, Bangish Colony, Masjid-e-Imamia, G-6/4, Masjid-o-Imamb-argah Qasr-e-Shabir, Dhoke Sayedan, Qasar-e-Hussain, Dhoke Hasho, Qasr-e-Masoomeen Kalyal, Adia-la Rd.