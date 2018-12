Abbas beats Usman in CAS Junior Squash

PESHAWAR: Top seed Abbas Zeb of Wapda defeated Muhammad Usman of Punjab in the under-19 category as the Chief of the Air Staff (CAS) National Junior Squash Championship began at the PAF Hashim Khan Squash Complex here Wednesday.

As many as 200 players from across the country are participating in the championship.

Results: Under-19: Zeeshan Malik bt Salman Shah 3-1; Naveed Rehman (Sindh) bt Shahzad Ali (Punjab) (3-0); Saifullah (KP) bt Danish Khan (KP) 3-0; Uzair Shaukat (KP) bt Muhammad Essa (Punjab) 3-0; Muhammad Junaid (KP) bt Zohair Shahid (Punjab) 3-2; Zeeshan Zeb bt Moez Khan (Punjab) 3-0.

Under-17: Muhammad Saqib Iqbal (KP) bt Ahmad Hassan (KP) 3-0; Noor Zaman (PAF) bt Muhammad Hassan Raza (Punjab) 3-0; Hammad Khan (KP) bt Rashid Daulat 3-0; Asad Ullah (PAF) bt Mavia Hussain 3-0; Hamza Sharif bt Ubaid Ullah (Sindh) 3-0; Farhan Hashmi (Punjab) bt Ammad Ahmad 3-0; Khushal Riaz (PAF) bt Tayyub Rauf (Punjab) 3-0.

Under-15: Muhammad Hamza (PAF) bt Hasnain Ali (Punjab) 3-0; Junaid Khan (Punjab) bt Muhammad Mutahir Ali (KP) 3-0; Waleed Khalil (PAF) bt Abdullah Khan (KP) 3-0; Abbas Nawaz (KP) bt Afaq Khan (KP) 3-1; Khaqan Malik (Punjab) bt Usman Nadeem 3-1; Huzaifa Zahid (PAF) bt Sheraz Akbar (KP) 3-0; Muhammad Ammad (PAF) bt Fahad Sharif (KP) 3-0.

Under-13: Humam Ahmad (PAF) bt Zakria (KP) 3-0; Hussain Zahid (PAF) bt Zurain Ali (Punjab) 3-2; Muhammad Hanif (PAF) bt Ehsan Ali (PAF) 3-0; Yasin Khattak (PAF) bt Saboor Khan 3-0; Ibrahim Mohib (KP) bt Omer Asad (Punjab) 3-2; Mehmood Mehboob (Punjab) bt Majid Ahmad (KP) 3-0; Saki Tareen bt Sikander 3-0.

Under-11: Huzaifa Shahid got walk over against Abdullah Nawaz; M Zaman bt Yaha (Punjab) 3-0; Adnan Zaman (Sindh) bt Abdullah Asad (KP) 3-0; Umair Asif bt Obaidullah 3-0; Mubeen (PAF) bt Ibrahim Zeb (PAF) 3-0; Saim Asif (Punjab) bt Azaan Ali (Punjab) 3-1; Huraira Khan bt Abdullah Zaman 3-0.