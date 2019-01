South Africa v Pakistan 3rd ODI scoreboard

CENTURION: Scores in the third one-day international between South Africa and Pakistan at SuperSport Park on Friday:



Imam hundred went in vain as South Africa won a rain-disrupted third One-day International (ODI) against Pakistan by 13 runs on the Duckworth-Lewis method at Centurion on Friday.

The Proteas took 2-1 lead in their five-match ODI series, with the fourth game set to get under way on Sunday.

scoreboard



=========================================================

Pakistan



=========================================================

Imam-ul-Haq c Van der Dussen 101

Fakhar Zaman c Rabada b B. Hendricks 2

Babar Azam lbw b Steyn 69

Mohammad Hafeez c Phehlukwayo b Rabada 52

Shoaib Malik c B. Hendricks b Rabada 31

Imad Wasim not out 43

Hasan Ali c Miller b Steyn 1

Sarfraz Ahmed not out 6

---------------------------------------------------------

Extras (w12) 12



---------------------------------------------------------

Total (6 wkts, 50 overs) 317

=========================================================

Did not bat: Shadab Khan, Mohammad Amir, Shaheen Shah Afridi

Fall of wickets: 1-4 (Zaman), 2-136 (Azam), 3-220 (Hafeez), 4-250 (Imam), 5-302 (Malik), 6-305 (Hasan)

Bowling: Steyn 10-0-43-2 (2w), B. Hendricks 9-0-50-1 (2w), Rabada 10-0-57-2, Phehlukwayo 10-0-71-0 (5w), Shamsi 9-0-75-1 (2w), R. Hendricks 2-0-21-0

=========================================================

South Africa

=========================================================

Q. de Kock run out (Shadab Khan) 33

H. Amla c Babar Azam b Hasan Ali 25

R. Hendricks not out 83

F. du Plessis not out 40

=========================================================

Extras (lb1, w5) 6

---------------------------------------------------------

Total (2 wkts, 33 overs) 187

=========================================================

Did not bat: H. van der Dussen, D. Miller, A. Phehlukwayo, K. Rabada, D. Steyn, T. Shamsi, B. Hendricks

Fall of wickets: 1-53 (Amla), 2-79 (De Kock)

Bowling: Mohammad Amir 7-0-36-0, Shaheen Shah Afridi 6-0-37-0 (3w), Imad Wasim 8-0-34-0, Hasan Ali 6-0-33-1, Shadab Khan 6-0-46-0 (1w)

Result: South Africa won by 13 runs (DLS Method)

Series: South Africa lead the five-match series 2-1

Toss: Pakistan

Umpires: Gregory Brathwaite (WIN), Adrian Holdstock (RSA)

TV umpire: Paul Reiffel (AUS)

Match referee: Ranjan Madugalle (SRI)

Remaining matches:

January 27, Johannesburg

January 30, Cape Town