What's coming to Netflix in September 2025!

While the official Netflix list for September 2025 hasn't been fully announced, here is a list of titles rumored or confirmed to be coming to the platform, according to various news sources:

September 1

60 Days In (Season 8)

Franklin and Bash (Seasons 1-4)

Karen Kingsbury's A Thousand Tomorrows (Season 1)

Shrek the Third (2007)

The 4 Rascals (2025)

White Noise (2005)

September 3

Wednesday (Season 2, Part 2)

September 4

The Blackening (2023)

Pokémon Concierge (Season 1, Part 2)

September 5

Inspector Zende (2025)

Love Con Revenge (2025)

Queen Mantis (Season 1)

Dr. Seuss's Red Fish Blue Fish (Season 1)

Her Mother's Killer (Season 2)

September 9

Love is Blind: France (Season 1)

The Dead Girls (Mexican drama series)

September 11

Diary of a Ditched Girl (Season 1)

Tyler Perry's Beauty in Black (Season 2)

September 12

Ratu Ratu Queens (Season 1)

The Wrong Paris (2025)

You And Everything Else (Korean drama)

September 13

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (live boxing match)

September 17



Next Gen Chef (Season 1)

Black Rabbit (crime thriller movie)

September 19

Billionaires Bunker (Season 1)

Haunted Hotel (Season 1)

She Said Maybe (romantic comedy)

September 21

Death Inc. (Season 3)

September 23

Crime Scene Zero (Season 1)

September 25

Alice in Borderland (Season 3)

Wayward (Season 1)

September 26

French Lover (romantic comedy)

Ruth & Boaz (biblical drama)

Coming Soon (TBD)