Hollywood

What's coming to Netflix in September 2025!

'Wednesday', 'The Rascals', 'Alice in Borderland' and many are releasing in September

By Web Desk
August 14, 2025
What's coming to Netflix in September 2025!

While the official Netflix list for September 2025 hasn't been fully announced, here is a list of titles rumored or confirmed to be coming to the platform, according to various news sources:

September 1

  • 60 Days In (Season 8)
  • Franklin and Bash (Seasons 1-4)
  • Karen Kingsbury's A Thousand Tomorrows (Season 1)
  • Shrek the Third (2007)
  • The 4 Rascals (2025)
  • White Noise (2005)

September 3

  • Wednesday (Season 2, Part 2)

September 4

  • The Blackening (2023)
  • Pokémon Concierge (Season 1, Part 2)

September 5

  • Inspector Zende (2025)
  • Love Con Revenge (2025)
  • Queen Mantis (Season 1)
  • Dr. Seuss's Red Fish Blue Fish (Season 1)
  • Her Mother's Killer (Season 2)

September 9

  • Love is Blind: France (Season 1)
  • The Dead Girls (Mexican drama series)

September 11

  • Diary of a Ditched Girl (Season 1)
  • Tyler Perry's Beauty in Black (Season 2)

September 12

  • Ratu Ratu Queens (Season 1)
  • The Wrong Paris (2025)
  • You And Everything Else (Korean drama)

September 13

  • Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (live boxing match)

September 17

  • Next Gen Chef (Season 1)
September 18
  • Black Rabbit (crime thriller movie)

September 19

  • Billionaires Bunker (Season 1)
  • Haunted Hotel (Season 1)
  • She Said Maybe (romantic comedy)

September 21

  • Death Inc. (Season 3)

September 23

  • Crime Scene Zero (Season 1)

September 25

  • Alice in Borderland (Season 3)
  • Wayward (Season 1)

September 26

  • French Lover (romantic comedy)
  • Ruth & Boaz (biblical drama)

Coming Soon (TBD)

  • Dog Man (2025)