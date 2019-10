Huzaifa makes it to World Jr Tennis quarters

ISLAMABAD: Pakistan’s main hope Huzaifa Abdul Rehman checked into the quarter-finals of the boy’s singles event of ITA-SNGPL ITF Pakistan World Junior Tennis Championships under way at S Dilawar Abbas PTF Tennis Complex, Islamabad.

Huzaifa Abdul Rehman (Pak) outplayed Aryan Giri (NEP) 6-1, 6-0. Top seed Daniel Wenn (GBR), third seed Min-Joon KIM (KOR), sixth seed Shoaib Khan (Pak), Dong Hwan (KOR), Yu-Shun Lai (TPE), Chen-Yu Lu (TPE) and Gunuk Kang (KOR) also advanced into last eight.

In girls event top seed Aysegul Mert (TUR), 2nd seed Valitova Arina (RUS) 3rd seed Meshkatolzahra Safi (IRI) 4th seed Ji Woo Choi (KOR), 6th seed Khanloo Mahta (IRI), 7th seed Soo Ha Jang (KOR), 8th seed Hannah Kaile Shen (HKG) and unseeded Thouard Clemence (FRA) moved in the quarter finals by beating their respective opponents in the pre-quarter finals. A formal opening was held Tuesday where Senator Syed Dilawar Abbas, Chairman SNGPL BOD, Patron Pakistan Tennis Federation was chief guest.

Other distinguished guests - Salim Saifullah Khan President PTF, Tariq Mehmood Murtaza, President Islamabad Tennis Association, Khawar Hyat Khan SEVP, Col. Gul Rehman Secretary, PTF, M Ashraf Nadeem General Secretary SNGPL Sports Cell - were also attended the functions.

Results: Boys singles (second round): Daniel Webb (GBR) bt Fayzullaev Ibrokhim (UZB) 6-2, 6-2; Dong Hwan Kim (KOR) bt Yahya Luni (Pak) 6-0, 6-0; Min-Joon KIM (KOR) bt Ratnayake Kavisha (SRI) 6-3, 7-6(5); Yu-Shun Lai (TPE) bt Hamid Israr Gul (Pak) 6-0, 6-1; Shoaib Khan (Pak) bt Shamsutdinov Oybekimirzo (UZB) 6-2, 6-0; Chen-Yu Lu (TPE) bt Knese Luca Emanuel (GER) 7-5, 3-6, 6-4; Gunuk Kang (KOR) bt Ahmed Kamil (Pak) 6-1, 6-2; Huzaifa Abdul Rehman (Pak) bt Aryan Giri (NEP) 6-1, 6-0.

Girls singles (second round): Aysegul Mert (TUR) bt Sazanova Asima (KAZ) 6-0, 6-1; Khanloo Mahta (IRI bt Mahin Qureshi (Pak) 6-3, 1-6, 7-6(5); Meshkatolzahra Safi (IRI) bt Sadia Alima Qazi (Pak) 6-0, 6-0; Soo Ha Jang (KOR) bt Idress ARiba Imran (HKG) 6-0, 6-0; Thouard Clemence (FRA) bt Cheraghi Dorsa (IRI) 6-3, 7-5; Ji-Woo Choi (KOR) bt Shimza Durab (Pak) 6-1, 6-0; Hannah Kaile Shen (HKG) bt Aliya Abbas (MDA) 6-2, 6-2; Valitova Arina (RUS) bt Leyla Nilufer Elmas (TUR) 6-1, 3-6, 6-3.

Boys doubles (first round): Yu-Shun Lai (TPE)/Chen Yu Lu (TPE) bt M.Huzaifa Khan (Pak)/M.Talha Khan (Pak) 6-1, 6-3; Zalan Khan (Pak)/Subhan Bin Salik (Pak) bt Aryan Giri (NEP)/Hamid Israr Gul (Pak) 4-6, 6-0, 10-8; Osama Khan (Pak)/Sami Zeb Khan (Pak) bt Gunuk Kang (KOR)/Curtis Hong Tseng Tan (HKG) 6-1,6-2; Muhammad Hadin (Pak)/Ahmed Nael Qureshi (Pak) bt Luca Emanuel Knese (GER)/KJavisha Ratnayake (SRI) 6-2, 6-3.