BEGUM KULSUM ITF FUTURES: Two more local players make exit

ISLAMABAD: Aqeel Khan and Yousaf Khalil, the two remaining local players, also made exit from the Begum Kulsum Saifullah Khan ITF Futures Tennis Tournament under way here at the PTF Complex.

In the second round played on Wednesday, Alex Canter (GBR) breezed past Aqeel Khan 6-2, 6-4 to make it to the third round. Canter proved too strong for Aqeel winning both sets with the help of breaks.

Khalil also proved a piece of cake for Italian Lorenzo Bocchi. The Italian did not give Khalil any clue by winning 6-1, 6-2.

The pre-quarterfinal thus turned out to be all foreign players’ affairs.

Results: Men’s singles: Cheong-Eui KIM (KOR) bt Ray HO (TPE) 6-2 6-3; Alexis Canter (Gbr) bt Aqeel Khan (Pak) 6-2 6-4; Sora Fukuda (Jpn) bt Anton Chekhov (Rus) 6-1 6-0; Darko Jandric (Srb) bt Niklas Johansson (Swe) 6-1 7-6(5); Lorenzo Bocchi (Ita) bt Yousaf Khalil (Pak) 6-1 6-2; Kai Wehnelt (Ger) bt Worovin Kumthonkittikul (Tha) 6-3 6-2; Hamidreza Nadaf (Iri) bt Dmitry Myagkov (Rus) 6-2 6-2; Rio Noguchi (Jpn) bt Saida’lo Saidkarimov (Uzb) 6-2 6-3.

Men’s doubles 1st round: Ahmed Chaudhary (Pak) & Niklas Johansson (Swe) bt Shehzad Khan (Pak) & Syed Zohair Raza (Pak) 6-0, 6-2; Joe Cooper (Gbr) & Matt Seeberger (Usa) bt Chandril Sood (Ind) & Lakshit Sood (Ind) 4-6, 7-6(4) [13-11]; Mohammad Abid Ali Akbar (Pak) & Shamael Chaudhry (Gbr) bt Alexander Pavlioutchenkov (Rus) & Vladimir Polyakov (Rus) 6-4, 6-1; Darko Jandric (Srb) & Cheong-Eui Kim (Kor) bt Heera Ashiq (Pak) & Malik Abdul Rehman (Pak) 6-2, 6-3; Sora Fukuda (Jpn) & Rio Noguchi (Jpn) bt Muddassir Murtaza (Pak) & Muzammil Murtaza (Pak) 6-0, 7-5; Muhammad Abid (Pak) & Waqas Malik (Can) bt Lorenzo Bocchi (Ita) & Alexis Canter(Gbr) 7-6(5), 3-6 [10-7]; Anton Chekhov (Rus) & Kai Wehnelt (Ger) bt Aqeel Khan (Pak) & Ray Ho (Tpe) 6-4, 6-2.

Begum Kulsum National Ranking Tennis: Boys’ U-18 singles 2nd round: Mohammad Shoaib bt Kashan Umar 6-0, 6-0; Osama Khan bt Azan Sajid 6-0, 6-0; Hasam Khan w/o Ahmed Kamil; Musa Ch bt Azan Shahid 7-5, 6-3; Ahmed Asjad bt Kamran Khanm6-1, 6-1; Sami Zeb bt Abdul Hanan 6-3, 6-3; Subhan bin Salik bt Nauman Aftab 6-4, 6-3; Rayan Jawad w/o Hamza Asim.

Ladies’ singles: Sara Mansoor bt Adela Miron 6-0, 6-0; Ushna Suhail bt Shahida Farooq 6-0, 6-0: Khunsha Babar bt Esha Jawad 7-6, 6-1; Hania Naved bt Mahnoor Suhail 6-0, 6-0; Sarah Mahboob bt Mahvish Chishite 6-0, 6-1; Meheq Khokhar bt Zainab Ali Raja 6-0, 6-1; Sheeza Sajid bt Fatima Ali Raja 6-0, 6-1; Shimza Naz w/o Mahrukh.