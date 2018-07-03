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National

Web Desk
July 3, 2018

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Pakistan Election 2018: List of Political Parties and their Symbols for General Election 2018

ISLAMABAD: The number of political parties enlisted with the Election Commission of Pakistan  (ECP) reached 120 with the registration of Grand Democratic Alliance and Mutahida Majlis-e-Amal Pakistan.

Following is the list of political parties and symbols allotted to them by the election commission.

Name of Political PartySymbol
Aam Admi Tehreek PakistanMug
Aam Awam PartyWheat Bunch
Aam Log Party PakistanHut
All Pakistan Minority Movement PakistanGiraffe
All Pakistan Muslim LeagueEagle
All Pakistan Muslim League (Jinnah)Bicycle
All Pakistan TehreekBoat
Allah-O-Akbar TehreekChair
Amun Taraqqi PartyTyre
Awam LeagueHuman Hand
Awami Justice Party PakistanTumbler
Awami Muslim League PakistanInk pot with Pen
Awami National PartyLantern
Awami Party Pakistan-SAeroplane
Awami Workers PartyBulb
Balochistan Awami PartyCow
Balochistan National MovementSickle
Balochistan National PartyAxe
Balochistan National Party(Awami)Camel
Barabri Party PakistanGate
Front National PakistanUnity
Grand Democratic AllianceStar
Hazara Democratic PartyCrescent
Humdardan-e-Watan PakistanCoat
Islami Jamhoori Ittehad PakistanFootball
Islami Tehreek PakistanTwo Sword
Ittehad-e-Ummat PakistanEnergy Saver
Jamat-e-Islami PakistanScale
Jamhoori Watan PartyWheel
Jamiat Ulama-e-Islam Nazaryati PakistanTakhti
Jamiat Ulama-e-Islam(F)Pen
Jamiat Ulema-e-Pakistan (Noorani)Key
Jamiyat Ulma-e-Islam Pakistan(S)Ladder
Jamote Qaumi MovementElectric Pol
Jannat Pakistan PartyFountain
Majlis Wahdat-e-Muslimeen PakistanTent
Markazi Jamiat Ahl-e-HadithSpectacles
Mohajir Qaumi Movement (Pakistan)Candle
Move on PakistanOstrich
Muhib-e-Watan Noujawan Anqlabion Ki Anjuman (MNAKA)Cap
Mustaqbil PakistanComb
Mutahida Majlis-e-Amal PakistanBook
Mutahidda Ulema Mashaikh Council of PakistanCombat Aircraft
Mutahiddia Qabail PartyTurban
Mutihida LeagueBear
Muttahida Qaumi Movement PakistanKite
National PartySaw
National Peace Council PartySwallow
Pak Sarzameen PartyDolphin
Pakhtoonkhwa Milli Awami PartyTree
Pakistan Aman PartyDove
Pakistan Aman TehreekMissile
Pakistan Awami Inqelabi LeagueTrophy
Pakistan Awami LeagueHockey
Pakistan Awami RajJharoo
Pakistan Awami TehreekMotorcycle
Pakistan Citizen MovementTower
Pakistan Conservative PartyTorch
Pakistan Falah PartyShip
Pakistan Falahi TehreekLotus
Pakistan Freedom MovementDate Tree
Pakistan Human PartySun
Pakistan Human Rights PartyUmberalla
Pakistan Islamic Republican PartyBadge
Pakistan Justice and Democratic PartyGavel
Pakistan Kissan Ittehad (Ch. Anwar)Plough
Pakistan Muslim AllianceFish
Pakistan Muslim LeagueTractor
Pakistan Muslim League (Council)Minar-e- Pakistan
Pakistan Muslim League (Functional)Rose
Pakistan Muslim League (Junejo)Bus
Pakistan Muslim League (N)Tiger
Pakistan Muslim League (Zia-ul-Haq Shaheed)Helicopter
Pakistan Muslim League OrganizationStag
Pakistan Muslim League SHER-E-BANGAL A.K. Fazal-Ul-HaqueRickshaw
Pakistan National Muslim LeagueHukkah
Pakistan Peoples PartySword
Pakistan Peoples Party (Shaheed Bhutto)Fist
Pakistan Peoples Party ParliamentariansArrow
Pakistan Peoples Party WorkersVictory Sign
Pakistan Quami Yakjehti PartyPeacock
Pakistan Reh-e- Haq PartyIron
Pakistan Siraiki Party (T)Spade
Pakistan Sunni TehreekTable Lamp
Pakistan Supreme DemocraticDiamod
Pakistan Tehreek-e-InsafBat
Pakistan Tehreek-e-Insaf (Nazriati)Batsman
Pakistan Tehreek-e-Insaf-GulalaiRacket
Pakistan Tehreek-e-InsaniatScissiors
Pakistan Welfare PartyOlympic Torch
Pakistan Yaqeen PartyAlphabet "P"
Pasban PakistanBalloons
Peoples Movement of PakistanRope
Peoples Muslim League (Pakistan)Cup & Saucer
Qaumi Watan PartyChiragh (Oil Lamp)
Roshan Pakistan LeagueTortoise
Saraikistan Democratic PartyDeer
Sindh United PartyCar
Sunni Ittehad CouncilHorse
Sunni TehreekClock
Tabdeeli Pasand Party (Pakistan)Crown
Tehreek Labbaik PakistanCrane
Tehreek Tabdili Nizam PakistanElephant
Tehreek-e-Difa-e-PakistanBow
Tehreek-e-Labbaik IslamCannon
Tehreek-e-Suba Hazara PakistanTruck
Tehrik Jawanan PakistanLaptop
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