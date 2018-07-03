Pakistan Election 2018: List of Political Parties and their Symbols for General Election 2018

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ISLAMABAD: The number of political parties enlisted with the Election Commission of Pakistan (ECP) reached 120 with the registration of Grand Democratic Alliance and Mutahida Majlis-e-Amal Pakistan.
Following is the list of political parties and symbols allotted to them by the election commission.
|Name of Political Party
|Symbol
|Aam Admi Tehreek Pakistan
|Mug
|Aam Awam Party
|Wheat Bunch
|Aam Log Party Pakistan
|Hut
|All Pakistan Minority Movement Pakistan
|Giraffe
|All Pakistan Muslim League
|Eagle
|All Pakistan Muslim League (Jinnah)
|Bicycle
|All Pakistan Tehreek
|Boat
|Allah-O-Akbar Tehreek
|Chair
|Amun Taraqqi Party
|Tyre
|Awam League
|Human Hand
|Awami Justice Party Pakistan
|Tumbler
|Awami Muslim League Pakistan
|Ink pot with Pen
|Awami National Party
|Lantern
|Awami Party Pakistan-S
|Aeroplane
|Awami Workers Party
|Bulb
|Balochistan Awami Party
|Cow
|Balochistan National Movement
|Sickle
|Balochistan National Party
|Axe
|Balochistan National Party(Awami)
|Camel
|Barabri Party Pakistan
|Gate
|Front National Pakistan
|Unity
|Grand Democratic Alliance
|Star
|Hazara Democratic Party
|Crescent
|Humdardan-e-Watan Pakistan
|Coat
|Islami Jamhoori Ittehad Pakistan
|Football
|Islami Tehreek Pakistan
|Two Sword
|Ittehad-e-Ummat Pakistan
|Energy Saver
|Jamat-e-Islami Pakistan
|Scale
|Jamhoori Watan Party
|Wheel
|Jamiat Ulama-e-Islam Nazaryati Pakistan
|Takhti
|Jamiat Ulama-e-Islam(F)
|Pen
|Jamiat Ulema-e-Pakistan (Noorani)
|Key
|Jamiyat Ulma-e-Islam Pakistan(S)
|Ladder
|Jamote Qaumi Movement
|Electric Pol
|Jannat Pakistan Party
|Fountain
|Majlis Wahdat-e-Muslimeen Pakistan
|Tent
|Markazi Jamiat Ahl-e-Hadith
|Spectacles
|Mohajir Qaumi Movement (Pakistan)
|Candle
|Move on Pakistan
|Ostrich
|Muhib-e-Watan Noujawan Anqlabion Ki Anjuman (MNAKA)
|Cap
|Mustaqbil Pakistan
|Comb
|Mutahida Majlis-e-Amal Pakistan
|Book
|Mutahidda Ulema Mashaikh Council of Pakistan
|Combat Aircraft
|Mutahiddia Qabail Party
|Turban
|Mutihida League
|Bear
|Muttahida Qaumi Movement Pakistan
|Kite
|National Party
|Saw
|National Peace Council Party
|Swallow
|Pak Sarzameen Party
|Dolphin
|Pakhtoonkhwa Milli Awami Party
|Tree
|Pakistan Aman Party
|Dove
|Pakistan Aman Tehreek
|Missile
|Pakistan Awami Inqelabi League
|Trophy
|Pakistan Awami League
|Hockey
|Pakistan Awami Raj
|Jharoo
|Pakistan Awami Tehreek
|Motorcycle
|Pakistan Citizen Movement
|Tower
|Pakistan Conservative Party
|Torch
|Pakistan Falah Party
|Ship
|Pakistan Falahi Tehreek
|Lotus
|Pakistan Freedom Movement
|Date Tree
|Pakistan Human Party
|Sun
|Pakistan Human Rights Party
|Umberalla
|Pakistan Islamic Republican Party
|Badge
|Pakistan Justice and Democratic Party
|Gavel
|Pakistan Kissan Ittehad (Ch. Anwar)
|Plough
|Pakistan Muslim Alliance
|Fish
|Pakistan Muslim League
|Tractor
|Pakistan Muslim League (Council)
|Minar-e- Pakistan
|Pakistan Muslim League (Functional)
|Rose
|Pakistan Muslim League (Junejo)
|Bus
|Pakistan Muslim League (N)
|Tiger
|Pakistan Muslim League (Zia-ul-Haq Shaheed)
|Helicopter
|Pakistan Muslim League Organization
|Stag
|Pakistan Muslim League SHER-E-BANGAL A.K. Fazal-Ul-Haque
|Rickshaw
|Pakistan National Muslim League
|Hukkah
|Pakistan Peoples Party
|Sword
|Pakistan Peoples Party (Shaheed Bhutto)
|Fist
|Pakistan Peoples Party Parliamentarians
|Arrow
|Pakistan Peoples Party Workers
|Victory Sign
|Pakistan Quami Yakjehti Party
|Peacock
|Pakistan Reh-e- Haq Party
|Iron
|Pakistan Siraiki Party (T)
|Spade
|Pakistan Sunni Tehreek
|Table Lamp
|Pakistan Supreme Democratic
|Diamod
|Pakistan Tehreek-e-Insaf
|Bat
|Pakistan Tehreek-e-Insaf (Nazriati)
|Batsman
|Pakistan Tehreek-e-Insaf-Gulalai
|Racket
|Pakistan Tehreek-e-Insaniat
|Scissiors
|Pakistan Welfare Party
|Olympic Torch
|Pakistan Yaqeen Party
|Alphabet "P"
|Pasban Pakistan
|Balloons
|Peoples Movement of Pakistan
|Rope
|Peoples Muslim League (Pakistan)
|Cup & Saucer
|Qaumi Watan Party
|Chiragh (Oil Lamp)
|Roshan Pakistan League
|Tortoise
|Saraikistan Democratic Party
|Deer
|Sindh United Party
|Car
|Sunni Ittehad Council
|Horse
|Sunni Tehreek
|Clock
|Tabdeeli Pasand Party (Pakistan)
|Crown
|Tehreek Labbaik Pakistan
|Crane
|Tehreek Tabdili Nizam Pakistan
|Elephant
|Tehreek-e-Difa-e-Pakistan
|Bow
|Tehreek-e-Labbaik Islam
|Cannon
|Tehreek-e-Suba Hazara Pakistan
|Truck
|Tehrik Jawanan Pakistan
|Laptop
ISLAMABAD: The number of political parties enlisted with the Election Commission of Pakistan (ECP) reached 120 with the registration of Grand Democratic Alliance and Mutahida Majlis-e-Amal Pakistan.
Following is the list of political parties and symbols allotted to them by the election commission.
|Name of Political Party
|Symbol
|Aam Admi Tehreek Pakistan
|Mug
|Aam Awam Party
|Wheat Bunch
|Aam Log Party Pakistan
|Hut
|All Pakistan Minority Movement Pakistan
|Giraffe
|All Pakistan Muslim League
|Eagle
|All Pakistan Muslim League (Jinnah)
|Bicycle
|All Pakistan Tehreek
|Boat
|Allah-O-Akbar Tehreek
|Chair
|Amun Taraqqi Party
|Tyre
|Awam League
|Human Hand
|Awami Justice Party Pakistan
|Tumbler
|Awami Muslim League Pakistan
|Ink pot with Pen
|Awami National Party
|Lantern
|Awami Party Pakistan-S
|Aeroplane
|Awami Workers Party
|Bulb
|Balochistan Awami Party
|Cow
|Balochistan National Movement
|Sickle
|Balochistan National Party
|Axe
|Balochistan National Party(Awami)
|Camel
|Barabri Party Pakistan
|Gate
|Front National Pakistan
|Unity
|Grand Democratic Alliance
|Star
|Hazara Democratic Party
|Crescent
|Humdardan-e-Watan Pakistan
|Coat
|Islami Jamhoori Ittehad Pakistan
|Football
|Islami Tehreek Pakistan
|Two Sword
|Ittehad-e-Ummat Pakistan
|Energy Saver
|Jamat-e-Islami Pakistan
|Scale
|Jamhoori Watan Party
|Wheel
|Jamiat Ulama-e-Islam Nazaryati Pakistan
|Takhti
|Jamiat Ulama-e-Islam(F)
|Pen
|Jamiat Ulema-e-Pakistan (Noorani)
|Key
|Jamiyat Ulma-e-Islam Pakistan(S)
|Ladder
|Jamote Qaumi Movement
|Electric Pol
|Jannat Pakistan Party
|Fountain
|Majlis Wahdat-e-Muslimeen Pakistan
|Tent
|Markazi Jamiat Ahl-e-Hadith
|Spectacles
|Mohajir Qaumi Movement (Pakistan)
|Candle
|Move on Pakistan
|Ostrich
|Muhib-e-Watan Noujawan Anqlabion Ki Anjuman (MNAKA)
|Cap
|Mustaqbil Pakistan
|Comb
|Mutahida Majlis-e-Amal Pakistan
|Book
|Mutahidda Ulema Mashaikh Council of Pakistan
|Combat Aircraft
|Mutahiddia Qabail Party
|Turban
|Mutihida League
|Bear
|Muttahida Qaumi Movement Pakistan
|Kite
|National Party
|Saw
|National Peace Council Party
|Swallow
|Pak Sarzameen Party
|Dolphin
|Pakhtoonkhwa Milli Awami Party
|Tree
|Pakistan Aman Party
|Dove
|Pakistan Aman Tehreek
|Missile
|Pakistan Awami Inqelabi League
|Trophy
|Pakistan Awami League
|Hockey
|Pakistan Awami Raj
|Jharoo
|Pakistan Awami Tehreek
|Motorcycle
|Pakistan Citizen Movement
|Tower
|Pakistan Conservative Party
|Torch
|Pakistan Falah Party
|Ship
|Pakistan Falahi Tehreek
|Lotus
|Pakistan Freedom Movement
|Date Tree
|Pakistan Human Party
|Sun
|Pakistan Human Rights Party
|Umberalla
|Pakistan Islamic Republican Party
|Badge
|Pakistan Justice and Democratic Party
|Gavel
|Pakistan Kissan Ittehad (Ch. Anwar)
|Plough
|Pakistan Muslim Alliance
|Fish
|Pakistan Muslim League
|Tractor
|Pakistan Muslim League (Council)
|Minar-e- Pakistan
|Pakistan Muslim League (Functional)
|Rose
|Pakistan Muslim League (Junejo)
|Bus
|Pakistan Muslim League (N)
|Tiger
|Pakistan Muslim League (Zia-ul-Haq Shaheed)
|Helicopter
|Pakistan Muslim League Organization
|Stag
|Pakistan Muslim League SHER-E-BANGAL A.K. Fazal-Ul-Haque
|Rickshaw
|Pakistan National Muslim League
|Hukkah
|Pakistan Peoples Party
|Sword
|Pakistan Peoples Party (Shaheed Bhutto)
|Fist
|Pakistan Peoples Party Parliamentarians
|Arrow
|Pakistan Peoples Party Workers
|Victory Sign
|Pakistan Quami Yakjehti Party
|Peacock
|Pakistan Reh-e- Haq Party
|Iron
|Pakistan Siraiki Party (T)
|Spade
|Pakistan Sunni Tehreek
|Table Lamp
|Pakistan Supreme Democratic
|Diamod
|Pakistan Tehreek-e-Insaf
|Bat
|Pakistan Tehreek-e-Insaf (Nazriati)
|Batsman
|Pakistan Tehreek-e-Insaf-Gulalai
|Racket
|Pakistan Tehreek-e-Insaniat
|Scissiors
|Pakistan Welfare Party
|Olympic Torch
|Pakistan Yaqeen Party
|Alphabet "P"
|Pasban Pakistan
|Balloons
|Peoples Movement of Pakistan
|Rope
|Peoples Muslim League (Pakistan)
|Cup & Saucer
|Qaumi Watan Party
|Chiragh (Oil Lamp)
|Roshan Pakistan League
|Tortoise
|Saraikistan Democratic Party
|Deer
|Sindh United Party
|Car
|Sunni Ittehad Council
|Horse
|Sunni Tehreek
|Clock
|Tabdeeli Pasand Party (Pakistan)
|Crown
|Tehreek Labbaik Pakistan
|Crane
|Tehreek Tabdili Nizam Pakistan
|Elephant
|Tehreek-e-Difa-e-Pakistan
|Bow
|Tehreek-e-Labbaik Islam
|Cannon
|Tehreek-e-Suba Hazara Pakistan
|Truck
|Tehrik Jawanan Pakistan
|Laptop
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