President Dr Arif Alvi can be seen in this picture sitting. — APP/File

ISLAMABAD: President Dr Arif Alvi on the occasion of Independence Day conferred civil awards on citizens of Pakistan as well as foreign nationals for showing excellence and courage in their respective fields and for martyrs of covid-19.

The investiture ceremony for the following civil awards will take place on Pakistan Day on March 23, 2024:-

(i). NISHAN-I-IMTIAZ1

Mr. Muhammad Hafeez Qureshi (Late) Nuclear Science2. Mr. Iftikhar Arif Literature (Poetry / Writing)3. Mr. Islahuddin Siddiqui Sports (Hockey) 4. Syed Qaim Ali Shah Public Service 5. Raja Zafar Ul Haq Public Service 6. Dr. Shamshad Akhtar Public Service 7. Air Marshal (R) Najib Akhtar Public Service

(ii). HILAL-I-PAKISTAN

8. HRH Prince Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al-Saud Services to Pakistan 9. Mr. He Lifeng Services to Pakistan

(iii).HILAL-I-SHUJAAT

10. Mr. Mushtaq Ahmed Sukhera Gallantry

(iv). HILAL-I-IMTIAZ

11. Brig. Syed Sarfraz Ali (Late) Strategic Planning & Development 12. Prof Dr. Shahid Mahmood Baig Science 13. Prof Dr. Mukhtar Ahmed Education 14. Prof Dr. Iqrar Ahmad Khan Education 15. Prof Dr. Muhammad Umar Education/ Medical Sciences 16. Mr. Rahat Ali Khan Arts (Qawwali/ Singing) 17. Mr. Mohammad Ahmed Shah Arts (Culture) 18. Mr. Mehmood Ahmed Tahir Bhatti Film Direction & Fashion Designing 19. Mr. Muhammad Anwar Masood Literature (Poetry) 20. Mr. Zahid Malik (Late) Journalism 21. Dr. Muhammad Amjad Saqib Social Services 22. Mr. Ahmed Irfan Public Service 23. Raja Naeem Akbar Public Service 24. Lt. Gen. (R) Muhammad Akram Khan Public Service 25. Brig. Atif Rafique Public Service 26. Dr. Muhammad Jehanzeb Khan Public Service 27. Syed Tariq Fatemi Public Service 28. Mr. Tariq Bajwa Public Service 29. Mr. Tariq Mahmood Pasha Public Service 30. Mr. Shahid Khan Public Service 31. Mr. Sibtain F. Haleem Public Service 32. Capt. (R) Zahid Saeed Public Service 33. Mr. Zahid Zaman Public Service 34. Mufti Abdul Shakoor (late) Public Service (Religious Scholar) 35. Syed Babar Ali Philanthropy 36. Prof.

Dr. Adil Najam Education

(v). HILAL-I-QUAID-I-AZAM

37. Mr. Luo Zhaohui Services to Pakistan 38. Mr. Ning Jizhe Services to Pakistan 39. Mr.

Nong Rong Services to Pakistan 40. Mr. Sha Zukang Services to Pakistan 41. H. H. Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nayan Services to Pakistan 42. Dr. Muhammad Al Jasser Services to Pakistan 43. Mr. Jin Liqun Services to Pakistan 44. Mr. Sultan Bin Abdul Rehman Al-Marshad Services to Pakistan 45. Mr. Oktay Memis Services to Pakistan 46. Mr. Khalifa Bin Jassim Al-Kuwari Services to Pakistan 47. Mr. Najy Benhassine Services to Pakistan 48. Mr. Young Ye Services to Pakistan 49. Julien Harneis Services to Pakistan 50. Mr. Knut Ostby Services to Pakistan 51. Mr. Philippe Steinmetz Services to Pakistan 52. Dr. Sebastian Paust Services to Pakistan 53. Michal Rossman Services to Pakistan 54. Joe Moyer Services to Pakistan

(vi). SITARA-I-PAKISTAN

55. H E. Engineer Talal Bin Abdullah Al-Otaibi Services to Pakistan

(vii). SITARA-I-SHUJAAT

56. Mr. Tariq Mahmood Gallantry 57. Mr. Muhammad Aamir Naseem Gallantry 58. Mr. Majid Saleem Malik Gallantry 59. Mr. Akhtar Hayat Khan Gallantry 60. Lt. Cdr. (R) Muqaddas Haider Gallantry 61. Mr. Muhammad Younas (Shaheed) Gallantry 62. Mr. Nizam Ullah (Shaheed) Gallantry 63. Mr. Rahat Saleem (Shaheed) Gallantry 64. Mr. Ghulam Abbas (Shaheed) Gallantry 65. Mr. Abdul Latif (Shaheed) Gallantry 66. Mr. Saeed Ahmed (Shaheed) Gallantry 67. Mr. Ajmal Masih (Late) Gallantry 68. Mr. Muhammad Ramzan (Shaheed) Gallantry 69. Mr. Shams Ullah (Shaheed) Gallantry70. Mr. Muhammad Sohrab (Shaheed) Gallantry 71. Mr. Asad Ullah Khan (Shaheed) Gallantry 72. Mr. Israr Muhammad Gallantry 73. Mr. Zia Ullah Khan (Shaheed) Gallantry 74. Mir Zubair Mahmood Gallantry 75. Mr. Muhammad Adnan Gallantry

(viii). SITARA-I-IMTIAZ

76. Mr. Castaldo Fabio Massimo Services to Pakistan 77. Meer Behrose Regi Services to Pakistan 78. Dr. Jamshed Iqbal Science79. Prof Dr. Amjad Siraj Memon Science 80. Dr. Abid Mehmood Science (Agriculture Research) 81. Dr. Sumeera Ikram Science (Chemistry) 82. Dr. Muhammad Sarwar Metallurgical Engineering & Material Science 83. Syed Raza Akhlaq Engineering 84. Dr. Abdul Manan Engineering (Aero Space) 85. Dr. Muhammad Nzar Guidance, Navigation & Trajectory Design 86. Mr. Naveed Maqbul Nuclear Safety 87. Prof.

Dr. Mahmood Ayyaz Education 88. Ms. Shama Hafeez Education 89. Prof. Dr. Zulfiqar Ahmed Bhutta Education 90. Prof. Dr. Sohail Nadeem Education 91. Prof.

Dr. Muhammad Farooque Hassan Education 92. Qari Hafiz Buzurg Shah Al Azhari Arts (Qira?at) 93. Ms. Malika Junaid Arts (Architecture) 94. Mr. Bilal Lashari Arts (Direction, Cinematography, Script writing) 95. Mr. Satish Anand Art (Film Production/ Distribution) 96. Mr. Abdul Karim Baryalai Arts (Literature)97. Mr. Javed Bashir Ahmad Arts (Singing) 98. Mr.

Faakhir Mehmood Arts (Singing) 99. Ms. Shabnam Arts (Singing)100. Mr. Wasif Nagi Journalism101. Ms. Naila Kiani Sports (Mountaineering)102. Ms. Saira Furqan Social Services103. Mr. Farhan Faruqui Social Services104. Dr. Amanullah Kassim Machiyara Public Service 105. Mr. Aziz Memon Public Service (Humanitarian & Community Services) 106. Mr.

Abdul Quddoos Bizenjo Public Service107. Dr. Syed Kaleem Imam Public Service 108. Mr. Lal Jan Jaffar Public Service 109. Mr. Muhammad Noor Miskanzi (late) Public Service 110 Mr. Sher Baz Khan Public Service111. Dr. Rashid Bajwa Public Service 112. Ms. Ismat Jabeen Afridi Public Service 113. Mr. Shuaib A. Malik Public Service 114. Mr. Mervyn Francis Lobo Public Service 115. Mr. Waqar Ahmed Chouhan Public Service 116. Mr. Mohsin Hassan Butt Public Service 117. Mirza Ikhtiar Baig Public Service 118. Dr. Nadeem Jan Public Service 119. Mr. Fahad Haroon Public Service 120. Mr. Naeem Uz Zafar Public Service 121. Mr. Muhammad Sarwar Gondal Public Service 122. Khawaja Zaka ud Din (late) Public Service 123. Sardar Ramesh Singh Arora Public Service 124. Mr. Arif Habib Public Service 125. Mr. Muhammad Nadeem Javaid Public Service 126. Mr. Jameel Ahmed Public Service 127. Dr. Muhammad Sohail Rajput Public Service 128. Mr. Asim Ahmed Public Service 129. Mr. Ali Tahir Public Service 130. Mr. Kazim Niaz Public Service 131. Mr. Sualeh Ahmed Faruqui Public Service 132. Mr. Duraid Qureshi Public Service 133. Lt. Col. Khalid Mahmood (Retd) Public Service 134. Mr. Muhammad Raghib Hussain Public Service 135. Prof. Mufti Munib ur Rehman Public Service (Religious Scholar) 136. Mr. Saleem Bukhari Journalism

(ix). PRESIDENT’S AWARD FOR PRIDE OF PERFORMANCE

137. Dr. Muhammad Afzal Environmental Biotechnology 138. Prof. Dr. Faisal Shafait Science 139. Mr. Shakeel Ahmed Science (Physics) 140. Mr. Waseem Azhar Nuclear Engineering 141. Mr. Asim Mahmood Qureshi Engineering (Metallurgy & Materials Science) 142. Mr. Muhammad Tariq Chemical Engineering 143. Mr. Abrar Ali Engineering (Mechanical) 144. Mr. Shahid Bashir Engineering 145. Dr. Rizwan Asghar Computer Engineering 146. Dr. Nasir Mohy-ud-din Embedded Computer & IC Design 147. Dr. Syed Bilal Hussain Shah Aerodynamics 148. Dr. Naveed Iqbal Khan Durrani Aerospace Engineering 149. Dr. Muhammad Asad Strategic Communication Systems 150. Dr. Saqlain Akhtar Engineering (Aerospace) 151. Mr. Saleem Ud Din Engineering (Electrical) 152. Dr. Imtnan-Ul-Haque Qazi Engineering (Space Sciences & Technology) 153. Mr. Muhammad Imran Zafar Structural Engineering 154. Prof. Dr. Bushra Mirza Education 155. Dr. Umer Shahbaz Education 156. Dr. Kashif Kifayat Education 157. Dr. Naveed Arshad Education 158. Prof. Bilquis Shabbir Education (Medical Sciences) 159. Dr. Amjad Mehboob Medicine 160. Mr. Muhammad Khalil (late) Arts (Karakul cap making) 161. Mr. Muhammad Riaz Arts (Lacquer art) 162. Ms. Shakar Bibi Arts (Balochi embroidery) 163. Mr. Gulab Khel Arts (Rubab playing) 164. Ms. Shazia Manzoor Arts (Singing) 165. Ms. Dhai Bai alias Mai Dhai Arts (Singing) 166. Mr. Hamayoon Khan Arts (Singing) 167. Mr. Inayat Hussain Bhatti (late) Arts (Film Acting, Production, Direction, Script Writing) 168. Mr. Zulfiqar Ali Attre Arts (Music Composing) 169. Mr. Ajab Gul Arts (Acting / Direction) 170. Mr. Ishrat Abass Arts (Drama/Theater/ Radio/ Actor) 171. Mr. Shakir Zeb Arts (Music Direction) 172. Mr. Abdul Jabbar Gull Arts (Sculpturing) 173. Mr. Qadir Bux Mithoo Arts (Comedy) 174. Mr. Mehboob Ali Arts (Artist & Designer, Woodcut Print Specialist) 175. Ms. Mussarrat Kalanchvi Arts (Urdu / Saraiki Fiction & Playwriting)176. Mr.

Adnan Siddiqui Arts (Acting, Host, Production)177. Ms. Zubaida (Naghma) Arts (Film Artist) 178. Mr. Hassan Askari Arts (Film Direction /Writing) 179. Mr. Mashkoor Raza Arts (Painting) 180. Ms. Sheema Karmani Arts (Classical Dancing/ Choreography) 181. Mr. Naseer Baig Mirza Arts (Comparing, Writing, Producer) 182. Mr. Ajab Khan Arts (Calligraphy & Painting) 183. Mr. Baqir Abbas Arts (Flute playing) 184. Ms. Farha Mehmood Rana Arts 185. Mr. Noor Din Alias Chacha Noora Arts (Shoe Making)186. Mr. Ghulam Hussain Anjum Literature (Poetry/Writing)187. Mr. Nazeer Qaiser Literature (Poetry/Writing)188. Mr. Afzal Ahmad Syed (Syed Afzal Ahmad) Literature (Poetry/Writing)189. Mr. Hisam-ud-Din Aseer Mengal Literature (Poetry/Writing)190. Mr. Hameed Razi (Abdul Hameed Razi) Literature (Writing)191. Mr. Ahmad Hussain Mujahid Literature (Poetry/Writing)192. Mr. Ghulam Abbas Alias Abbas Tabish Literature (Poetry)193. Mr. Khalid Masood Khan Literature (Writing, Poetry & Columnist)194. Ms. Farkhanda Bokhari (Late) Literature (Poetry & Writing)195. Mr. Muhammad Ilyas Literature (Writing)196. Dr. Nasrullah Khan Nasir Literature (Poetry / Research)197. Mr. Shakeel Jazib (Rana Shakeel Asghar) Literature (Poetry)198. Mr. Ghulam Muhammad Arif Najmi Journalism (Photography)199. Mr. Suhail Sarwar Warraich Journalism200. Mr. Salman Ghani Journalism201. Ms. Ifrah Wali Sports (Skiing)202. Mr. Muhammad Sharif Tahir Sports (Wrestling)203. Mr. Zaman Anwar Sports (Wrestling)204. Mr.

Shajar Abbas Sports (Athletics)205. Dr. Maryam Verzgani Public Service206. Dr. Muhammad Atif Ikram Public Service.

(x).SITARA-I-QUAID-I-AZAM

207. Dr. Huseinef Kavazovie Services to Pakistan208. Ms. Salma Salman Zahid Services to Pakistan209. Mr. Piotr Opalinski Services to Pakistan

(xi). SITARA-I-KHIDMAT210. Mr.

Nasruddin Rupani Services to Pakistan211. Ms. Samantha Power Services to Pakistan212. Mr. Alexander N. Green Services to Pakistan213. Mr. Asif Rangoonwala Services to Pakistan

(xii). TAMGHA-I-SHUJAAT

214. Syed Amer Akhtar Gallantry215. Mr. Farman Ullah Gallantry216. Mr. Muhammad Bilal Riaz Burki Gallantry217. Mr. Azmat Ali Shah Gallantry218. Mr. Mujeeb Ullah Gallantry219. Mr. Abdul Malik Bhutto (Shaheed) Gallantry220. Capt. I Wahid Mehmood Gallantry221. Mr. Abdul Malik Kamangar (Shaheed) Gallantry222. Mr. Deen Muhammad (Shaheed) Gallantry223. Mr. Jatoi Khan Pitafi (Shaheed) Gallantry224. Mr. Muhammad Saleem (Shaheed) Gallantry225. Mr. Muhammad Arshad Khan Jadoon (Shaheed) Gallantry226. Mr. Muhammad Adnan Gallantry227. Mr. Mishkat Ullah Gallantry228. Mr. Ashfaq Ahmad Gallantry229. Mr. Mujeeb Ullah Shah Gallantry230. Mr. Shahid Iqbal Gallantry231. Syed Adeel Hussain Gallantry232. Mr. Khaliq Dad Gallantry233. Mr. Khalid Baqi Gallantry234. Mr. Umar Khalid Gallantry235. Mr. Abdul Nasir Gallantry236 Mr. Muhammad Usman Gallantry237. Mr. Mumtaz Akhtar Social Services238. Mr. Muhammad Balach Nosherwani (Shaheed) Public Service

(xiii). TAMGHA-I-IMTIAZ

239. Mr. Zubair Imam Malik Philanthropy240. Mr. Abdul Hafeez Khan Philanthropy241. Mr.

Asad Ullah Khalid Gallantry242. Dr. Mohammad Al-Arabi Bouazizi Services to Pakistan243. Dr. Mukhayo Abdurakhmonova Services to Pakistan244. Dr. Javaid Ahmed Sheikh Services to Pakistan245. Mr. Salman Ilyas Khan Services to Pakistan246. Dr. Shaukat Saeed Science (Materials Chemistry)247. Prof. Dr. Sardar Khan Science (Environmental Science)248. Prof. Dr.

Abdul Naeem Khan Science (Chemistry)249. Dr. Haider Abbas Science250. Mr. Abdul Aleem Haider Science (Physics)251. Dr. Muhammad Usman Akram Engineering252. Dr. Tahir Masood Engineering253. Dr. Salman Raza Naqvi Engineering254. Dr. Hammad Omer Engineering255. Mr. Murli Dhar Engineering (Architect)256. Syed Sabahat Hussain Mechanical Engineering257. Mr. Muhammad Amin Warraich Project Management258. Mr. Asif Iqbal Mechanical Engineering259. Dr. Manzoor Ikram Science (Physics)260. Dr. Muhammad Zamurad Shah Electrical Engineering261. Dr. Rashid Ahmad Bhatti Electrical Engineering262. Dr. Nasir Mehmood Mechanical Engineering263. Dr. Nadia Jamil Genetics264. Dr. Sajid Yaqub Engineering (Mechanical)265. Mr. Imran Sarwar Satellite Communications266. Dr. Muhammad Imran Afzal Engineering (Mechanical)267. Prof. Dr. Muhammad Yar Education (Chemistry)268. Prof Dr. Aamer Saeed Bhatti Education (Chemistry)269. Prof. Dr. Shahid Munir Education270. Dr. Waseem Azhar (USA) Education271. Dr. Talat Mehmood (Germany) Education272. Dr. Muhammad Ajmal Sawand (Shaheed) Education (I.T. & Higher Management)273. Prof. Dr. Zia ul Haq Education274. Prof. Dr. Mushtaq Ahmad Education275. Dr. Hassan Imran Afridi Education276. Mr. Anwar Amjad Education277. Dr. Syed Mehmood Raza Education278. Dr. Shagufta Jabeen Medicine279. Prof Sajjad Naseer Education280. Ms. Kanwal Amin Education281. Dr. Shahid Hamid Medicine282. Dr. Rashid Siddiqui Medicine283. Dr. Shaukat Yousaf Khan Medicine284. Mr. Muhammad Arshad Chohan Medicine285. Prof. Rizwan Taj Medicine (Psychiatry, Medical Education)286. Dr. Nadeem Qamar Medicine (Cardiologist)287. Prof. Dr. Muhammad Iqbal Afridi Medicine (Psychiatry)288. Dr. Umraz Khan Medicine (Plastic Surgery)289. Mr. Khalid Waheed Medicine290. Dr. Rizwan Jamil Rahman Medicine291. Prof. Dr. Irfan Manzoor Bakhshi Medicine292. Mr. Moquit Usman Medicine293. Dr. Ghulam Abbas Medicine294. Prof.

Dr. Ali Raza Hashmi Medicine295. Dr. Yasir Arafat Gabol Medicine296. Dr. Awais Ahmed Lakhair Medicine297. Qari Waseem Ullah Amin Arts (Qiraat)298. Mr. Muhammad Shahbaz Qamar Arts (Naat Khawani)299. Ms. Sajal Ali Arts (Acting)300. Syeda Mehrbano Kazim (Alias Juggan Kazim) Arts (Anchoring /Acting)301. Mr. Abdul Batin Farooqi Arts (Acting)302. Mr. Almas Khan Khalil Arts (Folk Pashto Singing)303. Mr. Fazal Wahab Dard Arts (Singing)304. Ustad Rustam Fateh Ali Khan Arts (Classical Singing)305. Mr. Imran Aziz Mian Arts (Qawwali)306. Mr. Arbab Khan Khoso Arts (Alghoza Playing)307. Mr. Jehanzeb Malik Arts (Painting)308. Mr. Jamil Ahmed Baloch Arts (Painting, Sculpturing)309. Mr. Gulraiz Ghouri Arts (Photography)310. Prof. Dr. Gul Rahim Khan Arts (Archaeology & Numismatics)311. Dr. Asma Ibrahim Arts (Archeology)312. Syed Ghalib Baqar Arts (Painting)313. Mr. Ghulam Abbas Khaskheli Arts (Egg Shell Painting)314. Mr. Mushtaque Ali Lashari Arts (Painting)315. Mr. Bandah Ali Arts (Folk Artist/ Painting316. Mr. Rahmatullah Khan Arts (Photography)317. Dr. Khalid Bin Shaheen Acting / Production318. Mr. Shahzad Rafique Arts (Film Direction)319. Mr. Khan Shahnawaz Malhi Arts (Painting)320. Mr. Muhammad Waseem Arts (Calligraphy)321. Mr.A. S Rind Arts (Painting / Calligraphy)322. Ms. Fizza Ali Meerza Arts (Production / Screen Writing)323. Mr. Amjad Sheikh Arts (Film Production/ Distribution)324. Mr. Abdul Wasay Chaudhary Arts (Film/Drama Acting)325. Mr. Farooq Hassan Arts (Host)326. Mr. Misbah Uddin Qazi Arts (Visual Arts)327. Dr. Aqeel Abbas Jafri Literature (Poetry & Linguistics)328. Mr. Ali Dost Aajiz Literature (Poetry / Writing)329. Mr. Anwer Sen Roy Literature (Poetry / Writing)330. Dr. Mushtaq Ali Leghari Literature (Poetry / Writing)331. Mr. Shams ul Qamar (Late) Literature (Poetry / Writing)332. Dr. Muhammad Ismail Literature (Writing)333. Prof. Dr. Abdul Saboor Baloch Literature (Writing)334. Mr. Ahmed Ataullah Literature (Poetry)335. Mr. Aziz Ijaz Literature (Poetry)336. Mr. Ghulam Qadir Buzdar (Late) Literature (Poetry)337. Mr. Muhammad Salim Shahzad Literature338. Mr. Amjad Aziz Malik Journalism339. Mr. Fahad Saleem Malik Journalism (Media / Technology)340. Syed Naqi Haider Naqvi Journalism341. Ms. Shama Junejo Journalism342. Mr. Waqar Satti Journalism343. Mr. Farooq Adil Journalism344. Mr. Fahad Hussain Journalism345. Mr. Iftikhar Ahmed Journalism346. Mr. Usman Tajwar Sports (Boxing)347. Ms. Ushna Sohail Sports (Lawn Tennis)348. Mr. Danish Atlas Sports (Squash)349. Ms. Farzana Shoaib Social Services350. Syed Feroz Alam Shah Social Services351. Ms. Fadia Kashif Social Services352. Maulana Muhammad Maaz Religious Scholar353. Maulana Khabeer Azad Religious Scholar354. Lt. Col. Syed Maozzam Ali (Retd) Public Service355. Syeda Arooba Bilal Hussain Gillani Public Service356. Dr. Muhammad Salim Habib Public Service357. Dr. Syed Saif ur Rehman Public Service358. Mr. Fazal Karim Dadabhoy Public Service359. Syed Zafar Abbas Jafri Public Service360. Dr. Muhammad Quraish Khan Public Service361. Mr. Abdul Rauf Baloch Public Service362. Mr. Bashir Ahmed Bangulzai Public Service363. Mr. Muhammad Imtiaz Buzdar Public Service364. Mr. Amjad Hussain Public Service365. Mr. Irfan Saleem Public Service366. Mr. Saqib Sultan Al Mehmood Public Service367. Mr. Ijaz Shafi Gillani Public Service368. Mr. Musaddaq Zulqarnain Public Service369. Mr. Muhammad Asif Jameel Public Service370. Syed Murtaza Ali Shah Public Service371. Mr. Muhammad Mushtaq Public Service372. Mr. Farooq Mehboob Public Service373. Ms. Aisha Khan Public Service374. Mr. Basharat Mehmood Shehzad Public Service375. Syed Rizwan Mahboob Public Service376. Mr. Ali Tauqeer Shaikh Public Service377. Mr. Afaq Ahmed Qureshi Public Service378. Dr. Inayat Hussain Public Service379. Mr. Hamed Yaqoob Sheikh Public Service380. Mr. Rashid Mahmood Langrial Public Service381. Mr. Zulfiqar Younas Public Service382. Mr. Tanvir Butt Public Service383. Mr. Asim Iftikhar Ahmad Public Service384. Mr. Bilal Siddique Kamyana Public Service385. Mr. Shamim Ashraf Khawaja Public Service386. Mrs. Abida Malik Public Service387. Mr. Zubair Ali Public Service388. Haji Masood Parekh Public Service389. Mr. Maqsood Ahmad Public Service (Heritage Management)390. Ms. Sarah Ahmad Public Service (Child Protection)391. Dr. Mimpal Singh Public Service (Inter-faith harmony)392. Dr. Saud Anwar Services to Pakistan393. Dr. Rizwana Chaudhary Health (Gynecologist)

(xiv). TAMGHA-I-KHIDMAT

394. Prof. Muhammad Amjad Shad Services to Pakistan395. Ms. Aziza Shimmi Kidwai Services to Pakistan396. Mr. Muhammad Irfan Siddiqui Services to Pakistan397. Mr. Karamat Ullah Chaudhry Services to Pakistan

LIST OF COVID-19 MARTYRS, TAMGHA-I-IMTIAZ

209. Ms. Rabia Tayyab (Late) Health, 210. Mr. Akram Qureshi (Late) Health, 211. Mr. Ijaz Ahsan (Late) Health, 212. Ms. Sana Fatima (Late) Health, 213. Mr. Salman Tahir (Late) Health, 214. Mr. Ali Nazir (Late) Health, 215. Mr. Munawar Javed Mian (Late) Health, 216. Mr. Salman Ali Iftikhar (Late) Health, 217. Mr. Tanveer Akram Bhatti (Late) Health, 218. Mr. Mussadiq Hussain (Late) Health, 219. Mr. Asif Rao (Late) Health, 220. Syed Asma Ahsan (Late) Health, 221. Mr. Javed Iqbal (Late) Health, 222. Mr. Irshad Nabi (Late) Health, 223. Mr. Gulzar Ahmed Chaudhry (Late) Health, 224. Mr. Ghulam Hussain (Late) Health, 225. Mr. Qamar Khalil (Late) Health, 226. Mr. Khalid Masood (Late) Health, 227. Mr. Sikandar Saleh (Late) Health, 228. Mr. Musharaf Iqbal (Late) Health, 229. Mr. Riaz ul Islam (Late) Health, 230. Prof. Khalid Chaudhry (Late) Health, 231. Nimreen Health, 232. Hafiz Salman (Late) Health, 233. Mr. Basit Ghafoor (Late) Health, 234. Mr. Abdul Qadir Shah (Late) Health, 235. Mr. Naeem Akhtar (Late) Health, 236. Hafiz Maqsood (Late) Health, 237. Mr. Zia ul Hasan (Late) Health, 238. Ms. Ghazala Shaheen (Late) Health, 239. Mr. Rahat Maqsood (Late) Health, 240. Mr. Ejaz Khawaja (Late) Health, 241. Mr. Umer Daraz (Late) Health, 242. Mr. Waseem Mushtaq (Late) Health, 243. Mr. Bashir (Late) Health, 244. Mr. Asif Khan Ghori (Late) Health, 245. Mr. Muhammad Saleem (Late) Health, 246. Mr. Hussain Amad (Late) Health, 247. Syed Nasir Ali (Late) Health, 248. Mr. Falak Shair Baloch (Late) Health, 249. Mr. Mushtaq (Late) Health, 250. Mr. Khalid Mahmood Akram (Late) Health, 251. Mr. Anwar Solehri (Late) Health, 252. Dr. Mustafa Kamal Pasha (Late) Health, 253. Mr. Naqaish Sadiq (Late) Health, 254. Mr. Azizuddin (Late) Health, 255. Mr. Muhammad Muzammil Abbas (Late) Health, 256. Mr. Muhammad Fayyaz Ahmed (Late) Health, 257. Mr. Aslam Parvaiz Bhatti (Late) Health, 258. Dr. Hassan Naeem Chaudhry (Late) Health, 259. Mr. Sarwar Bilal (Late) Health, 260. Brig.(R) Zafar Ahmed Malik (Late) Health, 261. Mr. Masood Amjad Chughtai (Late) Health, 262. Mrs. Dr. M. B. Jamil (Late) Health, 263. Dr. Zia Ullah (Late) Health, 264. Brig. (R) Shaheen Moin (Late) Health, 265. Dr. Shahid Hameed (Late) Health, 266. Mr. Shahid Ghashkoori (Late) Health, 267. Mr. Afzal Rathore (Late) Health, 268. Mr. Javed Rehman Malik (Late) Health, 269. Mr. Shahid Mansoor Nizami (Late) Health, 270. Dr. Muhammad Shafiq (Late) Health, 271. Mr. Arshad Iqbal Bhuta (Late) Health, 272. Mr. Iftikhar Hussain Khokhar (Late) Health, 273. Dr. Zafar Ali Chaudhry (Late) Health, 274. Mr. Manzoor Hussain (Late) Health, 275. Mr. Umar Farooq Burki (Late) Health, 276. Dr. Safdar Nawaz Malik (Late) Health, 277. Mr. Manzoor Ahmed (Late) Health, 278. Dr. Zafar Chaudhry (Late) Health, 279. Mr. AQ Javed Iqbal (Late) Health, 280. Zanoon (Late) Health, 281. Mr. Ahmed Saeed (Late) Health, 282. Mr. Muhammad Khalid Iqbal (Late) Health, 283. Mr. Muhammad Ahmed (Late) Health, 284. Dr. Ghulam Raza Baluch (Late) Health, 285. Mr. Sohail Anjum (Late) Health, 286. Mr. Samra Ali (Late) Health, 287. Dr. Ghulam Mustafa (Late) Health, 288. Dr. Muhammad Asif (Late) Health, 289. Dr Bashir s/o Ch Rasheed Ahmad (Late) Health, 290. Mr. Abdul Qadir Soomro (Late) Health, 291. Mr. Zahoor Shaikh (Late) Health, 292. Mr. Shafquat ullah Shaikh (Late) Health, 293. Mr. Younus Channa (Late) Health, 294. Mr. Wilayat Ali Gopang (Late) Health, 295. Syed Fasihuddin (Late) Health, 296. Mr. Aftab Memon (Late) Health, 297. Mr. Abduss Salam (Late) Health, 298. Mr. Muhammad Ishaq Malik (Late) Health, 299. Ms. Zubaida Sattar (Late) Health, 300. Mr. Furqanul Haq (Late) Health, 301. Mr. Tahir Almani (Late) Health, 302. Mr. Muhammad Nawaz Gohati (Late) Health, 303. Mr. Umer Yousuf (Late) Health, 304. Mr. Asad (Late) Health, 305. Mr. Abdul Ghafoor Dahar (Late) Health, 306. Mr. Abdul Latif Yusfani (Late) Health, 307. Mr. Zaheer Sheikh (Late) Health, 308. Mr. Noshad (Late) Health, 309. Mr. Naeem (Late) Health, 310. Mr. Shams Siyal (Late) Health, 311. Ms. Irum (Late) Health, 312. Mr. Ghulam Mustafa Shaikh (Late) Health, 313. Mr. A. Razzaq Qamber (Late) Health, 314. Dr. Yunis Soomro (Late) Health, 315. Mr. Muhammad Adnan (Late) Health, 316. Mr. Umer Adnan (Late) Health, 317. Mr. Asif Abbas (Late) Health, 318. Mr. Abdul Qadir Memon (Late) Health, 319. Mr. Qurban Ali Soomro (Late) Health, 320. Mr. Razia Shabir Memon (Late) Health, 321. Mr. Muhammad Usman (Late) Health, 322. Ms. Shagufta Asif (Late) Health, 323. Syed Waqar Ahmed (Late) Health, 324. Dr. Nizam-ul-Hasan (Late) Health, 325. Mr. Nizamuddin Rajput (Late) Health, 326. Mr. Rasheed Chaudhry (Late) Health, 327. Mr. Khalid Khan (Late) Health, 328. Mr. Shahab Yameen (Late) Health, 329. Mr. Shamsuddin Bhatti (Late) Health, 330. Mr. Waris Poonjani (Late) Health, 331. Mr. Rizwan Rasheed (Late) Health, 332. Mr. Yousuf Panja (Late) Health, 333. Mr. Tahir Amin Chaudhry (Late) Health, 334. Mr. Waseemuddin (Late) Health, 335. Mr. Abdul Sattar Korai (Late) Health, 336. Mr. Tajammul Hussain (Late) Health, 337. Dr. Muhammad Sarwar (Late) Health, 338. Dr. Qazi Irshad (Late) Health, 339. Dr. Anjum Saleem (Late) Health, 340. Dr. Arshad Mahmood (Late) Health, 341. Mr. Ashok Kumar (Late) Health, 342. Mr. Abdul Khalique Domki (Late) Health, 343. Dr. Muhammad Saleh Soomro (Late) Health, 344. Mr. Aslam Shah (Late) Health, 345. Mr. Abdus Sattar Phulpoto (Late) Health, 346. Mr. Ismail Lakho (Late) Health, 347. Mr. Zulfiqar Bhurgri (Late) Health, 348. Mr. Dur Muhammad Brohi (Late) Health, 349. Mr. Mujahid Humail (Late) Health, 350. Mr. Nazim Panjwani (Late) Health, 351. Dr. Asadullah Khan (Late) Health, 352. Dr. Sheema Hasan (Late) Health, 353. Mr. Khurram Shehzad (Late) Health, 354. Mr. Akbar Ghanghro (Late) Health, 355. Mr. Nisar Ahmed Memon (Late) Health, 356. Syed Iftekhar Ali Asim (Late) Health, 357. Mr. Iqbal Noori (Late) Health, 358. Mr. Firoz Ahmed Qasmi (Late) Health, 359. Mr. Javed Ahmed Lohar (Late) Health, 360. Mir Muhammad Shaikh (Late) Health, 361. Mr. Nisar Shah (Late) Health, 362. Ms. Farzana Memon (Late) Health, 363. Mr. Muhammad Aman (Late) Health, 364. Mr. Asif Bhatti (Late) Health, 365. Ms. Nasreen Mughal (Late) Health, 366. Ms. Mahnoor Farzand (Late) Health, 367. Mr. Liaquat Ali Khan (Late) Health, 368. Mr. Sajid Ali Mirza (Late) Health, 369. Mr. Fawad Rauf (Late) Health, 370. Mr. Abdul Hafeez Shaikh (Late) Health, 371. Mr. Aziz Ahmed Qureshi (Late) Health, 372. Mr. Asim Ghouri (Late) Health, 373. Ms. Fatima Shafi (Late) Health, 374. Dr. Salahuddin Ahmed Shaikh (Late) Health, 375. Ms. Bushra Asma (Late) Health, 376. Mr. Rehmatullah Mangi (Late) Health, 377. Mr. Muhammad Javed (Late) Health, 378. Mr. Phag Chand Singh (Late) Health, 379. Mr. Abbas Tariq (Late) Health, 380. Mr. Fazle Mabood (Late) Health, 381. Mr. Naseer Haider Ghazi (Late) Health, 382. Mr. Gul Marjan Barki (Late) Health, 383. Mr. Muhammad Azam Khan (Late) Health, 384. Mr. Khanzada Shinwari (Late) Health, 385. Mr. Aurangzeb Khattak (Late) Health, 386. Mr. Shah Alam (Late) Health, 387. Mr. Mujahid Akbar Khan (Late) Health, 388. Mr. Hayat Ali (Late) Health, 389. Mr. Abdul Qayyum Mehsud (Late) Health, 390. Ms. Mehreen Mardan (Late) Health, 391. Mr. Waheed Khan (Late) Health, 392. Mr. Hidayatullah Wazir (Late) Health, 393. Mr. Faisal Qureshi (Late) Health, 394. Mr. Saif ur Rehman (Late) Health, 395. Mr. Sibtain Anwar (Late) Health, 396. Mr. Ruhullah Jan (Late) Health, 397. Mr. Tariq (Late) Health, 398. Mr. Riaz Shahid (Late) Health, 399. Mr. Dost Muhammad (Late) Health, 400. Mr. Rehman Gul Khattak (Late) Health, 401. Mr. Shams ul Hassan (Late) Health, 402. Mr. Sultan Zeb (Late) Health, 403. Adnan Haleem (Late) Health, 404. Mr. Mohammad Bashir (Late) Health, 405. Mr. Javed Iqbal (Late) Health, 406. Raja Asif (Late) Health, 407. Mr. Muhammad Farooq (Late) Health, 408. Dr. Anwar Ali Shah (Late) Health, 409. Mr. Iqrar Hussain Zaidi (Late) Health, 410. Ms. Alia Sarfraz (Late) Health, 411. Dr. Zeb un Nisa (Late) Health, 412. Syed Athar Ghani (Late) Health, 413. Dr. Almas Begum Afridi (Late) Health, 414. Dr. Hassan Shahzad (Late) Health, 415. Mr. Mumtaz (Late) Health, 416. Mr. Muzaffar Saeed (Late) Health, 417. Mr. Mohsin (Late) Health, 418. Khola Jabeen (Late) Health, 419. Mr. Fahad Liaquat (Late) Health, 420. Khola Safdar Ali Shah (Late) Health, 421. Ms. Anila Naseer (Late) Health, 422. Mr. Izzat Khan (Late) Health, 423. Mr. Saddam Dilawar Khan (Late) Health, 424. Mr. Muhammad Taufiq (Late) Health, 425. Dr. Hakeem Shah (Late) Health, 426. Maj. Javed Iqbal (Late) Health, 427. Prof. Dr. Ilyas Saeedi (Late) Health, 428. Mr. Abdul Kabeer (Late) Health, 429. Mr. Mohammad Ali (Late) Health, 430. Mr. Fazal Raheem (Late) Health, 431. Ms. Alia Mukhtiar (Late) Health, 432. Mr. Ehsan ul Haque (Late) Health, 433. Dr. Zahir Shah (Late) Health, 434. Mr. Muhammad iqbal (Late) Health, 435. Mr. Naeem Agha (Late) Health, 436. Mr. Muhammad Zubair Khan (Late) Health, 437. Mr. Muhammad Aslam Mengal (Late) Health, 438. Mr. Shah Wali (Late) Health, 439. Mr. Muhammad Hanif Khilji (Late) Health, 440. Mr. Zaheer Alam (Late) Health, 441. Mr. Junaid Ayub Gichki (Late) Health, 442. Mr. Ghulam Ali (Late) Health, 443. Mr. Usama Riaz (Late) Health, 444. Mr. Akhlaq (Late) Health, 445. Dr. Sadiq Hussain (Late) Health, 446. Dr. Rizwan Abid (Late) Health, 447. Dr. Sohail Khan Raja (Late) Health, 448. Dr. Manzoor Ahmed (Late) Health, 449. Mr. Noman Ahmed (Late) Health, 450. Mr. Arif (Late) Health, 451. Mr. Zafar Iqbal (Late) Health, 452. Ms. Sadaf Jameel (Late) Health, 453. Ms. Yasmeen (Late) Health, 454. Musarrat Dilbar (Late) Health, 455. Mr. Ashraf Gul (Late) Health, 456. Mr. Shakir (Late) Health, 457. Ms. Ambreen Khalid (Late) Health, 458. Mr. Akhtar Hussain (Late) Health, 459. Ms. Robina (Late) Health, 460. Haji Dilawar Khan (Late) Health, 461. Haji Munawar Khan (Late) Health, 462. Haji Munir Khan (Late) Health, 463. Mr. Gul Waseem (Late) Health, 464. Mr. Muhammad Arif Khan (Late) Health, 465. Mr. Akbar Hussain (Late) Health, 466. Mr. Umer Jalal (Late) Health, 467. Mr. Shafiullah (Late) Health, 468. Sister Ruth Lewis (Late) Health, 469. Mr. Inamullah (Late) Health, 470. Mr. Murtjez Shah (Late) Health, 471. Ms. Surraya (Late) Health, 472. Mr. Khan Afzal Lala (Late) Health, 473. Mr. Raheel Aslam (Late) Health, 474. Sister Zaib un Nisa (Late) Health, 475. Ms. Rubina Shaheen (Late) Health, 476. Ms. Fahmeeda Ali (Late) Health, 477. Ms. Sana Sadiq (Late) Health, 478. Mr. Gulshan Shakir (Late) Health, 479. Mr. Noman Khanzada (Late) Health, 480. Ms. Sana Riaz (Late) Health, 481. Miss. Parveen Kousar (Late) Health, 482. Mr. Izhar (Late) Health, 483. Mr. Manzoor Ahmed (Late) Health, 484. Mr. Zubair (Late) Health, 485. Mr. Muhammad Tughlaq (Late) Health, 486. Mr. Allah Ditta (Late) Health, 487. Mr. Javid Iqbal (Late) Health, 488. Mr. Razzaq Ahmed (Late) Health, 489. Mr. Muhammad Azam (Late) Health, 490. Mr. Abdul Sattar (Late) Health, 491. Mr. Abdul Sattar (Late) Health, 492. Mr. Mumtaz khan (Late) Health, 493. Ms. Nazia (Late) Health, 494. Mr. Khair Gul (Late) Health, 495. Mr. Muhammad Shaukat (Late) Health, 496. Mr. Muhammad Shah (Late) Health, 497. Mr. Siraj Muhammad (Late) Health, 498. Mrs. Khalida Parveen (Late) Health, 499. Mrs. Parveen Akhtar (Late) Health, 500. Mr. Muhammad Asif (Late) Health, 501. Mr. Kashif (Late) Health, 502. Mst. Nasreen Dur Muhammad (Late) Health, 503. Mst. Khadija Ejaz (Late) Health, 504. Rebecca Patras (Late) Health, 505. Mr. Nazar Hussain (Late) Health, 506. Mst. Nargis Bano (Late) Health, 507. Mst. Fareeha Bashir (Late) Health.