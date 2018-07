Pakistan Election 2018: Key contests to watch out for

Pakistanis are set to cast ballots on Wednesday in a knife-edge parliamentary elections to elect the next leader of the country.

Although more than a dozen parties are actively participating in the elections, a triangular fight is expected between Pakistan Muslim League-Nawaz, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) and Pakistan Peoples Party (PPP).

Here is a look at the biggest contests in the July 25 elections.



NA-3 Swat 2

Shahbaz Sharif (PML-N) vs Saleem Rehman (PTI)

Population: 783040

Registered Voters: 401124

NA-25 Nowshahra 1

Pervez Khattak (PTI) vs Siraj Mohammad Khan (PML-N)

Population: 748777

Registered voters: 373714

NA-35 Bannu

Imran Khan (PTI) vs Akram Durrani (MMA)

Population: 1167892

Registered voters: 578872

NA-38 Dera Ismail Khan 1

Ali Amin Gandapur (PTI) vs Maulana Fazlur Rehman (MMA)

Population: 818254

Registered voters: 391557

NA-53 Islamabad 2

Imran khan (PTI) vs Shahid Khaqan Abbasi (PML-N)

Population: 670683

Registered voters: 312143

NA-57 Rawalpindi 1

Shahid Khaqan Abbasi (PML-N) vs Sadaqat Ali Abbasi (PTI)

Population: 790632

Registered voters: 590372

NA-59 Rawalpindi 3

Ch Nisar (Ind) vs Raja Qamar Ul Islam (PML-N) vs Ghulam Sarwar Khan (PTI)

Population: 761981

Registered voters: 357199

NA-60 Rawalpindi 4

Shiekh Rasheed (AML) vs Hanif Abbasi (PML-N)

Population: 788342

Registered voters: 356935

NA-62 Rawalpindi 6

Shiekh Rasheed (AML) vs Daniyal Chaudhry (PML-N)

Population: 706786

Registered voters: 452930

NA-63 Rawalpindi 7

Ch Nisar (Ind) vs Sardar Mumtaz Khan (PML-N) vs Ghulam Sarwar khan (PTI)

Population: 706780

Registered voters: 370967

NA-69 Gujrat 2

Chaudry Pervaiz Elahi (PML-Q) vs Chaudhry Mubashir Hussain (PML-N)

Population: 661384

Registered voters: 467378

NA-95 Mianwali 1

Imran khan (PTI) vs Obaidullah ShadiKhel (PML-N)

Population: 807550

Registered voters: 465740

NA-127 Lahore 5

Ali Pervaiz Malik (PML-N) vs Jamshed Iqbal Cheema (PTI)

Population: 819049

Registered voters: 417706

NA-129 Lahore 7

Ayaz Sadiq (PML-N) vs Abdul Aleem Khan (PTI)

Population: 762811

Registered voters: 404802

NA-131 Lahore 9

Imran Khan (PTI) vs Saad Rafiq (PML-N)

Population: 772182

Registered voters: 364213

NA-132 Lahore 10

Shahbaz Sharif (PML-N) vs Mansha Sindhu (PTI) vs Samina Ghurki (PPPP)

Population: 788786

Registered voters: 315104

NA-145 Pakpattan 1

Ahmed Raza Manika (PML-N) vs Mohammad Shah Khagga (PTI)

Population: 911655

Registered voters: 501250

NA-156 Multan 3

Shah Mehmood Qureshi (PTI) vs Amir Saeed Ansari (PML-N)

Population: 818890

Registered voters: 444724

NA-158 Multan 5

Syed Yousuf Raza Gilani vs Syed Jawaid Ali Shah (PML-N) vs Ibrahim Khan (PTI)

Population: 756003

Registered voters: 436391

NA-177 Rahim Yar Khan 3

Makhdoom Khusro Bakhtiar (PTI) vs Makhdoom Shahbuddin (PPPP)

Population: 768719

Registered voters: 409141

NA 192 DG Khan 4

Shahbaz Sharif (PML-N) vs Sardar Muhammad Khan Leghari (PTI)

Population: 694331

Registered voters: 302437

NA-200 Larkana 1

Bilawal Bhutto Zardari (PPPP) vs Haleema Bhutto (PTI)

Registered voters: 336139

NA-213 Shaheed Benazirabad 1

Asif Zardari (PPPP) vs Syed Ghulam Muhiddin Shah (PML-N) vs Rauf Siddiqui

Population: 819024

Registered voters: 418775

NA-230 Badin 2

Fehmida Mirza (GDA) vs Haji Rasool Bux Chandio (PPPP)

Population: 881606

Registered voters: 371879

NA-243 Karachi East 2

Imran Khan (PTI) vs Syeda Shahla Raza (PPPP) vs Syed Ali Raza Abdi (MQM-P)

Population: 695588

Registered voters: 401833

NA-244 Karachi East 3

Miftah Ismail (PML-N) vs Ali Haider Zaidi (PTI) vs Rauf Siddiqi (MQM-P)

Population: 726253

Registered voters: 407363

NA-246 Karachi South 1

Bilawal Bhutto Zardari (PPPP) vs Saleem Zia (PML-N) vs Mehfooz Yaar Khan (MQM-P)

Population: 908327

Registered voters: 2636688

NA-247 Karachi South 2

Farooq Sattar (PTI) vs Arif Alvi (PTI) vs Fauzia Kasuri (PSP)

Population: 876957

Registered voters: 543964

NA-249 Karachi West 2

Shehbaz Sharif (PML-N) vs Faisal Vawda (PTI)

Population: 782776

Registered voters: 324461

NA-253 Karachi Central 1

Mustafa Kamal (PSP) vs Usama Qadri (MQM-P) vs Ashraf Jabbar (PTI)

Population: 745685

Registered voters: 404053

NA-260 Nasirabad-cum-Kachhi-cum-Jhal Magsi

Sardar Yar Muhammad Rind (PTI) vs Syed Naseer Ahmed Shah Dopasi (PPPP) vs Molvi Abdullah (MMA)

Population: 878864

Registered voters: 365862

NA-263 Kila Abdullah

Mehmood Khan Achakzai (PkMAP) vs Bismillah Kakar (PPPP) vs Abdul Wali Achakzai (PML-N)

Population: 757578

Registered voters: 232023

NA-267 Mustang-cum-Kalat-cum-Shaheed Sikandarabad

Sardar Sanaullah Zehri (PML-N) vs Ayatullah Durani (PPP) vs Sardar Noor Ahmed (BAP)

Population: 678693

Registered voters: 239161

NA-268 Chagai-cum-Nushki-cum-Kharan

Abdul Qadir Baloch (PML-N) vs Sardar Muhammad Umar Gorgej (PPPP)

Population: 560956

Registered voters: 234291

NA-272 Lasbela-cum-Gwadar

Jam Kamal Khan (BAP) vs Akhtar Mengal (BNP)

Population: 837806

Registered voters: 356879