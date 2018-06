Election 2018: PPP announces names of electoral candidates from Sindh





KARACHI: As the preparation for the general election 2018 geared up in the country, Pakistan People’s Party (PPP) on Sunday announced the initial list of its electoral candidates from Sindh for the upcoming contests would be held on July 25.

Pakistan People’s Party Parliamentarian (PPPP) has announced the list of party candidates for National and Provincial Assembly of Sindh, said a statement shared with media.

PPP, which goes by the name Pakistan People’s Party Parliamentarian in the polls, has so far fielded a total of 184 candidates for several seats in National Assembly and Sindh Assembly.

PPP Chairman Bilawal Bhutto Zardari will contest from two constituencies, including Larkana (NA-200) and the party’s stronghold Lyari (NA-246), while former president Asif Ali Zardari will take part in upcoming battle from NA-213 (Nawabshah).

Other prominent party leaders to contest the elections from Sindh, including former opposition leader Khursheed Shah from Sukkur (NA-206), former Sindh CM Murad Ali Shah would be party candidate from Jamshoro (PS-80), Agha Siraj Durrani Shikarpur (PS-9), Zardari’s sister Faryal Talpur will contest the election from Mirpurkhas, Imtiaz Sheikh from (PS-7), Sohail Anwar Siyal from Larkana (PS-12), Nisar Khuhro from Larkana (PS-11), Saeed Ghani Karachi East-VI (PS-104), while former Sindh Assembly deputy speaker Shehla Raza will run for NA-243 Karachi against PTI chief Imran Khan where he is expected to contest.

Renowned drama actors Sajid Hassan and Ayub Khoso would contest elections from Karachi on PPP tickets.



There are several party aspirants who have so far been left out or not awarded the tickets, including Nabil Gabol, while former chief minister Sindh Qaim Ali Shah was not included in initial list, but later he was awarded the party ticket.

The initial list was displayed on PPP's official website, according to which the party has announced 160 candidates for several seats in National Assembly and Sindh Assembly. The names include:



1 NA-196 (Jacobabad) Mir Ijaz Hussain Jakhrani

2 PS-1 (Jacobabad-I) Mir Aurangzaib Panhwar

3 PS-2 (Jacobabad-II) Dr. Sohrab Khan Sarki

4 PS-3 (Jacobabad-III) Mir Mumtaz Jakhrani

5 NA-197 (Kashmore) Ehsan Mazari

6 PS-4 (Kashmore-I) Haji Abdul Rauf Khoso

7 PS-5 (Kashmore-II) Sardar Ghulam Abid Sundhrani

8 PS-6 (Kashmore-III) Mir Shabbir Bijarani

9 NA-198 (Shikarpur-I) Mir Abid Bhayo

10 PS-7 (Shikarpur-I) Mr. Imtiaz Shaikh

11 NA-199 (Shikarpur-II) Mr. Zulfiqar Kumario

12 PS-8 (Shikarpur-II) Moin-ud-Din Pahore

13 PS-9 (Shikarpur-III) Agha Siraj Durrani

14 NA-200 (Larkana-I) Bilawal Bhutto Zardari

15 PS-10 (Larkana-I) Madam Faryal Talpur

16 PS-11 (Larkana-II) Mr. Nisar Khuhro

17 NA-201 (Larkana-II) Mr. Khursheed Junejo

18 PS-12 (Larkana-III) Mr. Sohail Siyal

19 PS-13 (Larkana-IV) Sardar Hizbullah Bughio

20 NA-204 (Ghotki-I) Sardar Khalid Khan Lund

21 PS-18 (Ghotki-I) Jam Mehtab Hussain Dahar

22 PS-19 (Ghotki-II) Abdul Bari Pitafi

23 NA-205 (Ghotki-II) Ahsanullah Sundrani

24 PS-20 (Ghotki-III) Sardar Muhammed Bux Mahar

25 PS-21 (Ghotki-IV) Ali Nawaz Khan Mahar

26 NA-206 (Sukkur-I) Syed Khurhsid Ahmed Shah

27 PS-22 (Sukkur-I) Jam Ikram Dharejo

28 PS-23 (Sukkur-II) Syed Owais Qadir Shah

29 NA-207 (Sukkur-II) Mr. Nauman Islam-ud-Din Shaikh

30 PS-24 (Sukkur-III) Syed Farrukh Shah

31 PS-25 (Sukkur-IV) Syed Nasir Hussain Shah

32 NA-211 (Naushehro Feroze-I) Syed Abrar Ali Shah

33 PS-33 (Naushehro Feroze-I) Sarfaraz Hussain Shah

34 PS-34 (Naushehro Feroze-II) Syed Murad Ali Shah

35 NA-212 (Naushehro Feroze-II) Mr. Zulfiqar Ali Behan

36 PS-35 (Naushehro Feroze-III) Mr. Mumtaz Ali Chandio

37 PS-36 (Naushehro Feroze-IV) Mr. Zia Hussain Lanjar

38 NA-213 (Shaheed Benazirabad-I) President Asif Ali Zardari

39 PS-37 (Shaheed Benazirabad-I) Mrs. Azra Pechuho

40 PS-38 (Shaheed Benazirabad-II) Mr. Tariq Masood Arain

41 NA-214 (Shaheed Benazirabad-II) Syed Ghulam Mustafa Shah

42 PS-39 (Shaheed Benazirabad-III) Mr. Ghulam Qadir Chandio

43 PS-40 (Shaheed Benazirabad-IV) Sardar Khan Muhammed Dahiri

44 NA-218 (Mirpurkhas-I) Pir Hassan Ali Shah

45 PS-47 (Mirpurkhas-I) Sen. Hari Ram

46 PS-48 (Mirpurkhas-II) Syed Zulfiqar Ali Shah

47 NA-219 (Mirpurkhas-II) Mir Munawar Ali Talpur

48 PS-49 (Mirpurkhas-III) Mr. Noor Ahmed Bhurgri

49 PS-50 (Mirpurkhas-IV) Mir Haji Hayat Khan Talpur

50 NA-220 (Umerkot) Nawab Yousuf Talpur

51 PS-51 (Umerkot-I) Syed Sardar Ali Shah

52 PS-52 (Umerkot-II) Syed Ali Mardan Shah

53 PS-53 (Umerkot-III) Nawab Muhammed Taimoor Talpur

54 NA-221 (Tharparkar-I) Pir Noor Muhammed Shah Jillani

55 PS-54 (Tharparkar-I) Dost Muhammed Rahimoon

56 PS-55 (Tharparkar-II) Mr. Qasim Soomro

57 NA-223 (Matiari) Makhdoom Jameel-uz-Zaman

58 PS-58 (Matiari-I) Makhdoom Mehboob-uz-Zaman

59 PS-59 (Matiari-II) Dr. Makhdoom Rafiq-uz-Zaman

60 NA-224 (Tando Allah Yar) Mr. Zulfiqar Sattar bachani

61 PS-60 (Tando Allah Yar-I) Syed Zia Abbass Shah

62 PS-61 (Tando Allah Yar-II) Mr. Imdad Pitafi

63 NA-225 (Hyderabad-I) Syed Hussain Tariq Jamote

64 PS-62 (Hyderabad-I) Jam Khan Shoro

65 PS-63 (Hyderabad-II) Sharjeel Inam Memon

66 NA-226 (Hyderabad-II) Mr. Ali Muhammed Sahto

67 PS-64 (Hyderabad-III) Abdul Jabbar Khan

68 PS-65 (Hyderabad-IV) Saleem Arain

69 NA-227 (Hyderabad-III) Dr. Irfan Gull Magsi

70 PS-66 (Hyderabad-V) Mr. Mukhtiar Ahmed Dhamrah

71 PS-67 (Hyderabad-VI) Muhammed Saghir Qureshi

72 NA-228 (Tando Muhammad Khan) Syed Naveed Qamar

73 PS-68 (Tando Muhammad Khan-I) Syed Ijaz Hussain Shah Bokhari

74 PS-69 (Tando Muhammad Khan-II) Abdul Karim Soomro

75 NA-229 (Badin-I) Mir Ghulam Ali Talpur

76 PS-70 (Badin-I) Mr. Bashir Ahmed Halepoto

77 PS-71 (Badin-II) Mir Allah Bux Talpur

78 PS-72 (Badin-III) Syed Ali Bux Shah

79 NA-230 (Badin-II) Haji Rasool Bux Chandio

80 PS-73 (Badin-IV) Mr. Taj Muhammed Mallah

81 PS-74 (Badin-V) Mr. Ismail Rahu

82 NA-231 (Sujawal) Syed Ayaz Ali Shah Shirazi

83 PS-75 (Sujawal-I) Shah Hussain Shah Shirazi

84 PS-76 (Sujawal-II) Mr. Muhammed Ali Malkani

85 NA-232 (Thatta) Mrs. Shams-un-Nisa Memon

86 PS-77 (Tahtta-I) Riaz Hussain Shirazi

87 PS-78 (Tahtta-II) Haji Ali Hassan Zardari

88 PS-79 (Tahtta-III) Jam Bijar Khan Jokhio

89 NA-233 (Jamshoro) Mr. Sikander Rahupoto

90 PS-80 (Jamshoro-I) Syed Murad Ali Shah

91 PS-81 (Jamshoro-II) Gianchand Isarani

92 PS-82 (Jamshoro-III) Malik Asad Sikander

93 NA-234 (Dadu-I) Imran Zafar Leghari

94 PS-83 (Dadu-I) Abdul Aziz Junejo

95 PS-84 (Dadu-II) Fayyaz Ali Butt

96 NA-235 (Dadu-II) Sardar Rafiq Ahmed Jamali

97 PS-85 (Dadu-III) Pir Mujeeb-ul-Haq

98 PS-86 (Dadu-IV) Pir Syed Ghulam Shah Jillani

99 NA-236 (Malir-I) Jam Abdul Karim Jokhio

100 PS-87 (Malir-I) Mr. Muhammed Sajid Jokhio

101 NA-237 (Malir-II) Mr. Abdul Hakeem Baloch

102 PS-88 (Malir-II) Mr. Ghulam Murtaza Baloch

103 PS-89 (Malir-III) Mr. Saleem Baloch

104 NA-238 (Malir-III) Mr. Agha Rafiullah

105 PS-90 (Malir-IV) Mr. Raja Razzaq

106 PS-91 (Malir-V) Mr. Mehmood Alam Jamote

107 NA-239 (Korangi Karachi-I) Syed Imran Haider Abidi

108 PS-92 (Korangi Karachi-I) Rehman Waheed Bajwa

109 PS-93 (Korangi Karachi-II) Ms. Anjum Nazir

110 PS-98 (Korangi Karachi-VII) Muhammed Haroon Khan Khattak

111 NA-240 (Korangi Karachi-II) Mr. Shaikh Muhammed Feroz

112 PS-94 (Korangi Karachi-III) Mrs. Gule Rana

113 PS-95 (Korangi Karachi-IV) Mrs. Rafia Abbasi

114 NA-241 (Korangi Karachi-II) Mr. Moazzam Ali Qureshi

115 PS-96 (Korangi Karachi-V) Mr. Asad Mujahid

116 PS-97 (Korangi Karachi-VI) Mr. Naeem Shaikh

117 NA-242 (Karachi East-I) Mr. Iqbal Sandh

118 PS-99 (Karachi East-I) Mr. Lala Rahim

119 PS-100 (Karachi East-II) Mr. Taj Muhammed Wassan

120 NA-243 (Karachi East-II) Mrs. Shehla Raza

121 PS-101 (Karachi East-III) Mr. Ayub Khoso

122 PS-102 (Karachi East-IV) Mr. Riaz Baloch

123 NA-244 (Karachi East-III) Col. Asad Alam Niazi

124 PS-103 (Karachi East-V) Mr. Shehzad Memon

125 PS-104 (Karachi East-VI) Mr. Saeed Ghani

126 NA-245 (Karachi East-IV) Mr. Farrukh Niaz Tanoli

127 PS-105 (Karachi East-VII) Mr. Zulfiqar Qaimkhani

128 PS-106 (Karachi East-VIII) Mr. Shehzad Natha

129 NA-246 (Karachi South-I) Bilawal Bhutto Zardari

130 PS-107 (Karachi South-I) Mr. Javaid Nagori

131 PS-108 (Karachi South-II) Haji Abdul Majeed Baloch

132 PS-109 (Karachi South-III) Mr. Abdul Rasheed Noorani

133 NA-247 (Karachi South-II) Mr. Abdul Aziz Memon

134 PS-110 (Karachi South-IV) Syed Najmi Alam

135 PS-111 (Karachi South-V) Mr. Murtaza Wahab

136 NA-248 (Karachi West-I) Mr. Abdul Qadir Patel

137 PS-112 (Karachi West-I) Mr. Liaqat Ali Askani

138 PS-113 (Karachi West-II) Mr. Humayoon Khan

139 NA-249 (Karachi-West-II) Mr. Qadir Khan Mandokhel

140 PS-115 (Karachi West-IV) K. S. Mujahid Baloch

141 PS-116 (Karachi West-V) Mr. Gull Farooq Afridi

142 NA-250 (Karachi West-III) Mr. Ali Ahmed

143 PS-114 (Karachi West-III) Mir Talib Brohi

144 PS-120 (Karachi West-IX) Mr. Naseeb-ur-Rehman

145 NA-251 (Karachi West-IV) Haji Muhammed Jameel Zia

146 PS-117 (Karachi West-VI) Mr. Waseem Akhtar

147 PS-118 (Karachi West-VII) Dr. Shahida Rehmani

148 PS-119 (Karachi West-VIII) Agha Zahir Shah

149 NA-253 (Karach Central-I) Mr. Amjadullah Khan

150 PS-123 (Karachi Central-I) Mr. Faisal Shaikh

151 PS-124 (Karachi Central-II) Ms. Shamim Mumtaz

152 NA-254 (Karachi Central-II) Mr. Danish Turabi

153 PS-125 (Karachi Central-III) Mr. Idrees Abdullah

154 PS-126 (Karachi Central-IV) Mr. Jawad Jillani

155 NA-255 (Karachi Central-III) Mr. Zafar Siddiqui

156 PS-127 (Karachi Central-V) Naz Baloch

157 PS-128 (Karachi Central-VI) Mr. Arif Hussain Qureshi

158 NA-256 (Karachi Centarl-IV) Mr. Sajid Hassan

159 PS-129 (Karachi Central-VII) Mr. Dill Muhammed Khan

160 PS-130 (Karachi Central-VIII) Mr. Shahid Hussain