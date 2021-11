Yawar annexes weekend ICT league title

ISLAMABAD: Yawar annexed the honours in the ICT Tennis League that is being played each Saturday and Sunday at the Islamabad Tennis Complex courts.

On November 6 and 7, over 100 junior players turned up for different categories of the league with Yawar emerging winner of the Under-16 category.

Result: Boys/girls’ over-16 round robin: Sehar Aleem bt Muhammad Yahya 5-1; Abdullah bt Azeena Aleem 5-2; Haziq Aasim bt Sehar Aleem 5-1; Yawar bt Azan Sajid 5-1; Abdullah bt Muhammad Yahya 5-0; Sheeza Sajid bt Azeena Aleem 5-3; Haziq Aasim bt Azeena Aleem 5-0; Haziq Aasim bt Azan Sajid 5-3; Yawar bt Abdullah 5-3; Sheeza Sajid bt Sehar Aleem 5-2; Azan Sajid bt Azeena Aleem 5-1.

Under-10 boys/girls’ round-robin: Muhammad Taha bt Wishal Arshad 4-0; Moeen Uddin bt Hashim Usman 4-0; Aamir Masood bt Arshman Maqsood 4-0; Qasim Ul Khair bt Hashim Usman 4-0; Muhammad Taha bt Fatima Maqsood 4-0; Moeen Uddin bt Fatima Maqsood 4-0; Qasimul Khiar bt Amna Maqsood 4-0; Aamir Masood bt Hashim Usman 4-0; Muhammad Taha bt Amna Maqsood 4-0; Moeen Uddin bt Amna Maqsood 4-0; Qasim Ul Khiar bt Wishal Arshad 4-1; Aamir Masood bt Fatima Maqsood 4-0; Wishal Arshad bt Hashim Usman 4-0; Arshman Maqsood bt Moeen Uddin 4-0; Qasim Ul Khair bt Arshman Maqsood 4-0; Aamir Masood Amna Maqsood 4-0; Wishal Arshad bt Fatima Maqsood 4-2.

Under-12 boys/girls’ round-robin: Mahrukh Sajid bt Ayesha Masood 5-0; Uzair Maqsood bt Sophia Usman 5-0; Mahrukh Sajid bt Lalarukh Sajid 5-1.

Boys/girls’ Under-14 round-robin: Abdul Wasay bt Lalarukh Sajid 5-0; Sameer Maqsood bt Lalarukh Sajid 5-2; Abdul Wasay bt Mahrukh Sajid 5-1;Sameer Maqsood bt Lalarukh Sajid 5-2; Sameer Maqsood bt Mahrukh Sajid 5-1.