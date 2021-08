President confers 126 civil awards

ISLAMABAD: President Dr. Arif Alvi, on the occasion of the country’s Independence Day (August 14, 2021) has conferred 126 civil awards on citizens of Pakistan as well as foreign nationals for showing excellence and courage in their respective fields.

The names and categories of the civil awards included Nishan-i-Imtiaz (03); Hilal-i-Pakistan (02); Hilal-i-Imtiaz (06); Sitara-i-Pakistan (04); Sitara-i-Shujaat (03); Sitara-i-Imtiaz (17); President’s Award for Pride of Performance (39); Sitara-i-Quaid-i-Azam (03); Tamgha-i-Shujaat (17); Tamgha-i-Imtiaz (31); and Tamgha-i-Quaid-i-Azam (01)

The investiture ceremony of these awards will take place on Pakistan Day, 23rd March, 2022:

Following is the detail of awards and the awardees:-

NISHAN-I-IMTIAZ

Mr. Muhammad Naeem (Punjab) Science (Chemistry) Mr. Nazar Muhammad Rashid alias N.M Rashid (late) (Punjab) Literature Mr. Majeed Amjad alias Abdul Majeed (late) (Punjab)Literature,

HILAL-I-PAKISTAN

Mr. Li Xiaopeng (China) Services to Pakistan Mr. Zhou Xiaochuan (China) Services to Pakistan

HILAL-I-IMTIAZ

Dr. Inam ur Rehman (Punjab) Science (Nuclear Physics) Dr. Qamar Mehboob (Punjab) Engineering (Nuclear) Mr. Tahir Ikram (Punjab) Engineering (Mechanical) Mr. Jamshed Azim Hashmi (Sindh) Engineering (Electrical & Mechanical) Mr. Rohail Hayat (Punjab) Art (Music Composer) Ms. Kishwar Naheed (Punjab) Literature

SITARA-I-PAKISTAN

Mr. Mohamad Azmi Abdul Hamid (Malaysia) Services to Pakistan Mr. Darren Sammy Services to Pakistan Mr. Takamitsu Matsumura (Japan) Literature Sheikh Ahmed bin Hamad Al Khalili (Oman)Religious Scholar

SITARA-I-SHUJA’AT

Mr. Muhammad Bux Buriro (Sindh) Gallantry Ms. Reshma (Sindh) Gallantry Col. Shafi Ullah Khan (Khyber Pakhtunkhwa) Gallantry

SITARA-I-IMTIAZ

Dr. Muhammad Masood ul Hassan (Punjab) Science (Physics) Dr. Syed Hussain Abidi (Punjab)Science (Industrial Biotechnology) Mr. Aslam Umer(Sindh) Engineering (Mechanical)Mr. Tariq Hameed (Punjab)Engineering (Nuclear) Dr. Muhammad Shahzad (Punjab) Control Design System Dr. Syed Waqar Azim (Punjab)Engineering (Mechanical) Dr. Naveed ur Rehman(Punjab)Avionics & Aerospace Dr. Muhammad Iqbal (Punjab)System Engineering Mr. Arshad Nawaz Khan (Punjab)Engineering (Chemical) Ms. Abida Riaz Shahid Alias Nelo (late)(Punjab)Art (Acting) Mr. Rashid Ali Rana (Punjab)Fine Arts Mr. Shahid Abdullah (Sindh)Architect Syed Akeel Bilgrami (Sindh) Architect Mr. Salman Iqbal (Punjab)Sport (Services to Cricket) Maj. Gen. Arshad Naseem (Punjab)Public Service Ms. Roshan Khursheed Bharucha Social Work Mr. Mehmood ul Haq Alvi (late) Philanthropist

PRESIDENT’S AWARD FOR PRIDE OF PERFORMANCE

Syed Tajammul Hussain (Punjab) Science (Artificial Intelligence & Data Science) Dr. Yasar Ayaz (Punjab)Science (Robotics) Mr. Mumtaz Hussain (Punjab)Engineering( Metallurgy) Mr. Zulfiqar Ali (Punjab)Engineering (Nuclear) Dr. Muhammad Siddique (Punjab) Engineering (Mechanical) Mr. Shabbir Ahmad (Punjab)Engineering (Chemical) Mr. Wasim Naser (Punjab)Engineering (Mechanical) Mr. Abdul Ghafoor (Punjab)Engineering (Chemical) Mr. Muhammad Noaman (Khyber Pakhtunkhwa)Engineering (Mechanical) Dr. Muhammad Shafqat (Punjab)Engineering (Chemical) Mr. Nadeem Rasul (Punjab)Engineering (Mechanical)Mr. Haseeb Ahmed (Punjab) Engineering (Chemical) Mr. Muhammad Iqbal (Sindh)Engineering (Aerospace) Mr. Shahid Hameed alias Shahid (Punjab)Art (Acting) Ms. Durdana Butt (Punjab) Art (Acting) Mr. Ismail Tara(Sindh)Art (Acting)Mr. Manzoor Ali Mirza (Sindh)Art (Acting)Syed Sajid Hassan (Sindh)Art (Acting)Mr. Shaharyar Zaidi(Sindh) Art (Acting)Syed Mumtaz Ali Shah(Khyber Pakhtunkhwa) Art (Acting) Mr. Shoukat Mehmood (Khyber Pakhtunkhwa)Art (Singing)Ms. Qamro Jan(Khyber Pakhtunkhwa) Art (Folk Singing)Ms. Shakila Naz(Khyber Pakhtunkhwa)Art (Singing)Mr. Jan Ali (Gilgit-Baltistan) Art (Folk Music) Mr. Shakoor(Sindh)Art (Instrumentalist) Mr. Noor Muhammad Jarral (Punjab) Art (Na’at Khuwani) Mr. Imdad Ali Vighio (Sindh)Art (Block Making)Mr. Madad Ali Sindhi(Sindh) Literature Mr. Rifat Abbas alias Ghulam Abbas(Punjab)Literature Mr. Ayaz Gul (Ayaz Ali Dal) (Sindh)Literature Dr. Fazal Khaliq (Balochistan) Literature Mr. Tahir Afridi (late) (Khyber Pakhtunkhwa) Literature Mr. Muhammad Ali Sadpara (late) (Gilgit Baltistan)Sport (Mountaineer) Ms. Nargis Hameedullah Hazara(Balochistan) Sport (Karate) Mr. Shehzada Sikandar ul Mulk (Khyber Pakhtunkhwa)Sport (Polo) Ms. Azmat Hassan Baloch (Balochistan)Public Service Ms. Parveen Saeed (Sindh)Social Welfare Ms. Soni Faisal (Sindh) Social Work (Polio & Corona Virus) Mr. Irfan Ullah Jan (Khyber Pakhtunkhwa)Social Activist/ Philanthropist

SITARA-I-QUAID-I-AZAM

Mr. Lu Shan (China) Services to Pakistan Mr. Oh Jay-Hee (Korea) Services to PakistanMr. Khalid Mahmood (Norway) Public Service

TAMGHA-I-SHUJA’AT

Mr Muhammad Akbar Khan (Gilgit Baltistan) Gallantry Mr. Iqbal Masih (late) Gallantry Mr. Abdul Ghaffar Shaikh (late) (Sindh) Gallantry Mr. Zia Hussain (late) (Sindh) Gallantry Mr. Tabassum Shabbir Awan (Punjab) Gallantry Mr. Irfan Ahmed Khan Durrani (Islamabad)Gallantry Mr. Asadullah Qureshi (Sindh) Gallantry Mr. Muhammad Ali (Gilgit Baltistan) Gallantry Mr. Ahmed Ali (Gilgit Baltistan) Gallantry Mr. Sadiq Hussain (Gilgit Baltistan) Gallantry Mr. Noor ud Din (Gilgit Baltistan)Gallantry Malik Dara Khan (late) (Khyber Pakhtunkhwa) Gallantry Mr. Muhammad Rahim Shah (Gilgit Baltistan)Gallantry Mr. Saeed Khan (Khyber Pakhtunkhwa)Gallantry Mr. Muhammad Waleed Sabir Khan (Azad Jammu & Kashmir)Gallantry Mr. Waqar Ahmed (Islamabad) Gallantry Mr. Abdul Qahhar Khan (Khyber Pakhtunkhwa) Gallantry

TAMGHA-I-IMTIAZ

Dr. Samina Roohi (Punjab)Science (Bio-Chemistry) Dr. Nusrat Jehan (Punjab)Science (Physics) Dr. Irfan Ullah Khan(Punjab) Science (Chemistry) Prof. Dr. Syed Ghulam Musharraf (Sindh)Science (Chemistry) Dr. Muhammad Aftab Rafiq (Punjab)Science (Physics) Dr. Ammad Hussain Qureshi (Punjab)Engineering (Metallurgy) Mr. Muhammad Ashraf Khan (Khyber Pakhtunkhwa)Engineering (Mechanical) Maj (R) Imtiaz Ahmed (Punjab)Engineering (Mechanical) Mr. Muhammad Jamil (Punjab)Engineering(Fluid Power) Mr. Imtiaz Sarwar (Islamabad) Engineering (Electrical & Electronics)Dr. Muhammad Yasir (Khyber Pakhtunkhwa)Engineering (Aerospace) Mr. Abid Bin Abdul Quddus Qazi (Islamabad)Engineering (Civil) Dr. Muhammad Abid (Punjab)Engineering (Mechanical) Prof. Dr. Robina Farooq (Punjab)Education Eng. Dr. Faizullah Abbasi (Sindh)Education (Engineering) Prof. Dr. Osman Hasan(Khyber Pakhtunkhwa)Education (Engineering/Electrical) Prof. Dr. Muhammad Junaid Mughal (Punjab)Education (Science & Technology) Ms. Ghuncha Bibi Alias Saima Noor (Punjab)Art (Acting) Mr. Lal Muhammad (Aman) (Khyber Pakhtunkhwa) Art (Acting)Ms. Rubina Mustafa Qureshi (Sindh) Art (Singing)Mr. Ejaz Sarhadi(Khyber Pakhtunkhwa) Art (Sarinda Player)Ms. Momina Duraid Qureshi Art (Drama Director/ Producer) Mr. Sajjad Ahmed (Balochistan)Art (Television Producer) Al-Haaj Saeed Hashmi (late)(Sindh)Art (Na’at Khuwani)Mr. M. Anis Nagi (late)(Punjab) Literature Mr. Johar Ali Raki (Gilgit Baltistan) Public Service Mr. Mansoor Hassan Siddiqui (late) (Punjab)Public Service Ms. Shehla Baqi(Sindh)Public Service(Health) Mr. Asad Mahmood (Punjab) Public Service (Rendering dedicated services with selfless devotion)Mr. Muhammad Hanif Tayyab(Sindh)Social Services Dr. Muhammad Haroon Memon (Sindh) Social Work (Thalassemia)

TAMGHA-I-QUAID-I-AZAM

Mr. David Shoebridge (Australia) Human Rights.

— APP